צבא ארצות הברית ממשיך להפגין נוכחות גבוהה ולתגבר כוחות במזרח התיכון, על רקע מתיחות מול כוחות רוסיה באזור, האיראנים וה"מארחים" שלהם, הסורים.

על רקע חיזוק הברית בין רוסיה לאיראן במסגרת המלחמה באוקראינה, ומספר תקריות בין כלי טיס צבאיים של ארה"ב ורוסיה בשמי סוריה, החריפו האמריקאים את הטון כלפיי הרוסים, ואמרו כי הם מודאגים מהציר המתפתח בין רוסיה ואיראן בסוריה וכי לא יהססו לפעול מולו.

מטוסי קרב שארה"ב שלחה למזרח התיכון | צילום: AFCENT

אחרי שתגברו את המזרח התיכון במטוסי קרב וחיילים, הפיקוד המרכזי של ארצות הברית הודיע בסוף השבוע גם על תגבור בזירה הימית, במטרה להרתיע את איראן ולאבטח את תנועת ספינות הסוחר במפרץ הפרסי ומיצרי הורמוז, מפני תוקפנות איראנית. לצד תגבור ספינות, ארה"ב תשלח לאזור "יחידת מוכנות אמפיבית" של המארינס. כוח המונה למעלה מ-2,000 לוחמי מארינס על ציודם המלא המבוסס על מספר ספינות אמפיביות.

בנוסף, בחשבון הרשמי של חיל האוויר של הפיקוד המרכזי בצבא ארה"ב פורסמו היום (ראשון) תמונות תדלוק אווירי של מטוס קרב מסוג 16-F של ארה"ב מעל מיצרי הורמוז שבמפרץ הפרסי. בהודעה בנושא נכתב שמדובר ב"אישור למחויבותנו הבלתי מעורערת לשמירה על יציבות ועל הסחר העולמי במפרץ הערבי".

USAF KC-135s refuel F-16s from the 555th Expeditionary Fighter Squadron and A-10s from the 75th Expeditionary Fighter Squadron above the Strait of Hormuz. AFCENT reaffirms its unwavering commitment to maintaining stability and safeguarding global trade in the Arabian Gulf. pic.twitter.com/5lh8VNB2Uy — US AFCENT (@USAFCENT) July 21, 2023

האמריקאים פרסמו בימים האחרונים גם תמונות ממשימה של מטוסי F-16 כשהם טסים במשימת סיור מעל למצרי הורמוז והמפרץ הפרסי. תיעוד שגם הוא נועד להעביר מסר לאיראן, שבתקופה האחרונה כוחות משמרות המהפכה שלה תקפו מספר ספינות סוחר ומכליות נפט. מטוסי הקרב האלה נועדו לתגובה מהירה, במקרה של עוד תקיפה מהסוג הזה. איראן עצמה הודיע כי תקיים השבוע תרגיל אווירי גדול עם עשרות מטוסי קרב וכלי טיס בשמי המפרץ הפרסי.

ההישג שרשום על מטוס הקרב שנשלח לאזור

אחד המטוסים שתועדו בתמונות שהפיצו בדוברות הפיקוד המרכזי של ארה"ב מהמשימה במזרח התיכון, משך את תשומת הלב בשל הסימונים הנדירים שניתן לראות מתחת לתא הטייס. על מטוס הקרב מסוג F-16 מספר זנב 2137 של טייסת 555 ניתן לראות שלושה כוכבים אפורים-ירוקים, המסמלים שלוש הפלות בקרב אוויר.

לא מדובר בסתם קרב אוויר, אותו המטוס הפיל בשנת 1994 שלושה מטוסי אויב באותה הגיחה, אחד אחרי השני. זו הייתה ה"הפלה המשולשת" הראשונה של חיל האוויר האמריקאי מאז מלחמת קוריאה.

מטוס ה-16-F המעוטר | צילום: U.S. Air Force photo by Airman 1st Class Christian Silvera

קרב האוויר הזה התרחש ב-28 בפברואר 1994 כחלק ממשימת נאט"ו בבוסניה על רקע מלחמת האזרחים ביוגוסלביה. מבצע "מנוע טיסה" Deny Flight)) נפתח ב-1993 והיה המבצע האווירי הראשון של נאט"ו אחרי מלחמת המפרץ הראשונה. המבצע נועד לאכוף את האזור האסור לטיסה ולמנוע טיסות מעל בוסניה ולתמוך בכוחות האו''ם שם.

באותו תאריך יצאו לגיחת סיור שגרתית מטוסי F-16 של טייסת 526 שהמריאו לבוסניה מבסיס "אוויאנו" שבאיטליה. במהלך הגיחה לאכיפת האזור האסור לטיסה, התגלו שישה מטוסי J-21 סרבים, מטוס תקיפה קל מייצור מקומי, כשהם תוקפים מפעל.

זוג מטוסי F-16 נכנס איתם לקרב אוויר, ומוביל המבנה קפטן רוברט גורדון רייט המוכנה "וויליבור" הפיל שלושה מהם תוך דקות בודדות, אחד אחרי השני, כשהוא משתמש תחילה בטילי אוויר-אוויר AIM-120 "אמראם" לטווח בינוני ואז טילי AIM-9 "סיידווינדר" לטווח קצר.

מטוס רביעי הופל על ידי קפטן סטפן אלן המכונה "יוגי" והופל שם גם מטוס חמישי, אולם בשל נהלי הזיהוי האמריקאי לאישור הפלות, ארה"ב לא לקחה על כך אחריות. בכל מקרה, רק טייס סרבי אחד הצליח לחזור לבסיס שלו בשלום, במה שמכונה תקרית "בנג'ה לוקה".

ההפלה הזאת הייתה ההפלה המשולשת הראשונה מאז מלחמת קוריאה בתחילת שנות ה-50. הפעם האחרונה שמטוס אמריקאי הפיל מטוס אויב קרב אוויר, הייתה ב-2017 אז F/A-18 של הצי הפיל סוחוי 22 של חיל האוויר הסורי, כשזה תקף את כוחות הכורדים שנתמכים על ידי ארה"ב.

מטוס קרב 16-F וטיל AIM-120 AMRAAM, חיל האוויר האמריקאי | צילום: USAF