הרבה לפני המלחמה באוקראינה, רוסיה נחשבה בעיני הפולנים בתור האיום הגדול על שלמותה ועצמאותה. זה מה שהביא אותה להחזיק את אחד מהצבאות הגדולים באירופה.

הפלישה הרוסית לאוקראינה האיצה עוד יותר את השדרוג וההתעצמות הצבאית של פולין. עד כדי כך שהצבא שנחשב כבר היום לאחד מהחזקים באירופה, הולך להיות עוצמתי עוד יותר ואף לעקוף, להערכת מומחים רבים, את הצבאות של חלק ממדינות מערב אירופה.

פולין פועלת בימים אלה לבנות את צבא היבשה החזק ביותר באירופה וראש הממשלה, מטאוש מורבייצקי, אמר לאחרונה "צבא פולין חייב להיות כל כך חזק עד כדי כך שהוא לא יהיה צריך להילחם רק בגלל כוחו".

ראש הממשלה הפולני צופה באימון הצבא | צילום: Omar Marques/GettyImages

כבר לפני שנים, פולין הבינה שתרחיש הייחוס שלה צריך להיות עימות צבאי מלא בין צבאות סדירים, על פני שטח נרחב, בדומה למה שאנחנו רואים כיום באוקראינה. בניגוד לרוב הצבאות של מדינות אירופה, קברניטי מערכת הביטחון בוורשה לא קיבלו את הסברה שלוחמה קונבנציונלית היא נחלת העבר.

כחלק מהתפיסה שמלחמה כזו אפשרית, הפולנים מפעילים סד"כ גדול של טנקים, תותחים, משגרי רקטות, כלי רכב משוריינים ועוד. בעשור האחרון הם פועלים להחליף את האמל"ח שלהם מרוסי למערבי, בין השאר דרך רכש של מטוסי קרב, כולל חמקנים מארה"ב, טנקים מדרום קוריאה וארה"ב וחתימה על עסקאות ענק מול מדינות נוספות.

הצעדים של צבא פולין נעשים בתמיכה וגיבוי מלא של ארה"ב. קצין בכיר בצבא האמריקאי אף אמר לאחרונה כי "פולין הפכה לשותפה החשובה ביותר שלנו ביבשת אירופה". כשבנוסף, הוא גם ציין את התפקיד המשמעותי שמילאה פולין בתמיכה באוקראינה ובחיזוק הגנת נאט"ו במדינות הבלטיות.

עוד אמר הבכיר האמריקאי שבעוד שגרמניה, בעלת ברית חשובה של ארה"ב באזור באופן מסורתי, נמצאת בוויכוחים אינסופיים כיצד להחיות את הצבא שלה תחת הרוח של מלחמת העולם השנייה והיעדר תרבות אסטרטגית, פולין נמצאת במסלול ההפוך ומתגלה כשותפה יעילה ועוצמתית.

מכפילים את צבא היבשה

כיום יש לפולין כ-150 אלף חיילים מהם 30,000 משתייכים לכוח הגנה טריטוריאלי החדש שהוקם בשנת 2017. מדובר למעשה בחיילי מילואים שעוברים 16 ימי אימונים בשנה, לא כולל קורסי ריענון. כאשר הוקמו הם נתפסו כסוג של בדיחה. אולם הצלחתה של אוקראינה בשימוש במיליציות ניידות דומות, המצוידות בטילי נ"ט ונ"מ, הפכה את הרעיון להרבה יותר הגיוני.

כוח ההגנה הטריטוריאלי שמקימה פולין | צילום: Omar Marques/GettyImages

בעשור הקרוב צבא היבשה הסדיר של פולין הולך להכפיל את עצמו. עד לשנת 2035 סד"כ החיילים בצבא פולין יעמוד על 300 אלף. לצורך ההשוואה, לגרמניה יש 170,000 חיילים, לצרפת יש כ-230,000 חיילים. בניגוד לגרמניה ואפילו צרפת, לפולנים יש יכולת גבוה יותר למצוא מגויסים איכותיים לצבא. זאת בשל התפיסה של האזרחים שם את הצבא, כגוף חשוב שמגן על החירות של פולין.

הפולנים שמים דגש גדול מאוד על נושא ההכשרות והאימונים. בסיוע של הכוחות האמריקאים הנמצאים בשטחם, הם עברו לתורת לחימה מערבית ויחד, הצבאות האלה מבצעים אימונים משותפים רבים, גם עם צבאות נוספים בברית נאט"ו.

כיום יש לצבא היבשה הפולני 250 טנקים מתקדמים מסוג לאופרד-2 גרמנים ומספר דומה של טנקים מסוג PT-91 מתוצרת מקומית. בכוונתם להגדיל באופן משמעותי את זרוע השריון. עוד לפני הפלישה הרוסית, פולין הזמינה מארה"ב 250 טנקים מתקדמים מסוג M1A2 בנוסף ל-28 שכבר סופקו להם. כמו כן הזמינה עוד 116 טנקים דומים מדור קודם ותקבל את הטנק האחרון בשנת 2025.

טנקים אלו יחליפו שם את הטנקים מסוג T-72 מתוצרת רוסית, שחלק מהם כבר הועברו לאוקראינה. לאחרונה הפולנים חתמו על עסקת ענק עם דרום קוריאה, במסגרתה פולין תקבל אלף טנקים מסוג K-2 "פנתר שחור". בפולין מציינים שהטנקים הדרום קוריאנים מתקדמים מאוד וגם זולים יותר מהאמריקאים.

בנוסף פולין הזמינה מדרום קוריאה גם 212 תותחים מתנייעים מסוג K-9 מהם 24 כבר סופקו כאשר בכוונתם לסגור עסקה על 400 נוספים. בימים אלה גם נכנס לשירות תותח מתנייע חדש מתוצרת פולנית, ה-"Krab".

מערכת לשיגור רקטות מסוג HIMARS | צילום: FADEL SENNA/AFP/GettyImages

M1A2 אברמס יורה | צילום: VANO SHLAMOV/AFP/GettyImages

בפולין רואים עד כמה משמעותית הזרוע הארטילרית והרקטית, כאשר עוד לפני הם החזיקו מאות משגרי רקטות. גם הזרוע הזו תתעצם, אחרי שהזמינו מדרום קוריאה כ-240 משגרי רקטות ניידים מסוג K-239. מארה"ב הם הזמינו את ה-"HIMARS" שזכתה להצלחה אדירה באוקראינה ובכוונתם להגדיל את כמות המשגרים למספר עצום של 220 כלים.

הצבא הפולני מצויד באלפי טילי נ"ט בהם הג'אוולין האמריקאי והספייק הישראלי ובכוונת הפולנים להגדיל עוד יותר את מספר הטילים האלה, כדי לחמש חוץ מהצבא גם את כוח ההגנה הטריטוריאלי.

בעוד עסקת ענק, הפולנים רוכשים לזרוע האווירית של צבא היבשה שלהם 96 מסוקי קרב מסוג AH-64E, הדגם המתקדם ביותר של האפאצ'י. לצד אלה הם מגדילים את סד"כ מסוקי הסער שלהם עם רכש של מסוקי AW-149 איטלקים. המטרה בכך היא להעצים את יכולות התקיפה, האספקה האווירית והטסת לוחמים.

חמקנים לחיל האוויר הפולני

לחיל האוויר הפולני יש כיום זרוע אווירית קרבית קטנה יחסית. עיקר הכוח שלה זה סד"כ של כ-50 מטוסי F-16C ו- F-16D. לצד אלה מטוסי קרב ישנים מתוצרת רוסית, סוחוי 22 ומיג 29. אולם גם פה, פולין פועלת להעצים את היכולת שלה וחתמה על עסקאות נשק גדולות ויקרות.

היהלום שבכתר הם מטוסי F-35A החמקנים של לוקהיד מרטין. פולין הזמינה 32 מטוסים מהסוג הזה וישנם דיווחים על הרצון שלהם להגדיל את ההזמנה בעתיד הקרוב ל-40. מדרום קוריאה הם הזמינו 50 מטוסי תקיפה רב משימתיים קלים מסוג T-50.

מטוס אימון ותקיפה קלים מסוג FA-50 תוצרת דרום קוריאה בפיליפינים | צילום: TED ALJIBE/AFP/GettyImages

מטוס חמקן F-35A | צילום: George Frey/Getty Images

פולין גם מגדילה את כמות הכטב"מים (כלי טיס בלתי מאוישים) שלה. כיום יש להם מספר קטן של מטוסים ללא טייס מסוג MQ-9 "ריפר" אמריקאים ואורביטר ישראלים. לאלה יצטרפו כ-20 כטב"מים טורקים באירקטר TB2 שהוזמנו מטורקיה ו-6 מהם כבר סופקו לפולין.

במטכ"ל הפולני שבוחן היטב את מה שקורה באוקראינה, הפיקו לקחים גם בנושא מערך ההגנה האווירית והחשיבות הגדולה שלו בהגנת שמי המדינה מצד אחד, ולמנוע מהיריב לייצר לעצמו עליונות אווירית מצד שני.

פולין, שכבר היום פעילה את אחד ממערכי ההגנה האווירית הגדולים באירופה, הזמינה שתי סוללות טילי פטריוט מדגם מתקדם. בנוסף הם הזמינו עוד כ-80 משגרי טילי נ"מ לטווח קצר מסוג "SPZR" מתוצרת מקומית והם לא עוצרים שם, כאשר כבר הזמינו מהבריטים לא פחות מ-23 סוללות טילי נ"מ מסוג "Narew".

שאלות רבות על יכולת המימון

הפולנים כבר הגדילו את תקציב הביטחון שלהם ובכוונתם להגדיל אותו עוד יותר, מכ-2 אחוזים מהתמ"ג ל-5 אחוזים. עד שנת 2026 הם מתכננים להשקיע סכום ענק של 43.2 מיליארד דולר במודרניזציה של הצבא, כשאחוז ניכר מתוכם יוקצה לרכש מערכות חדשות. גם ישראל תתחרה על הכסף הפולני. בין השאר עם מטוסים ללא טייס.

אולם בפולין יש לא מעט קולות שמזהירים מפני הגדלת התקציב ועסקאות הנשק האדירות ויקרות, בהם גם גנרלים לשעבר, שחוששים שלא ימצא מימון לכל זה ושהמהלכים יפגעו בכלכלה המקומית.

בנוסף, נראה שמגבלות התקציב מונעות מהפולנים להשקיע גם בצי הימי שלהם, למרות החוף הארוך והאיום מהצד הרוסי. מלבד הזמנה של שלוש ספינות טילים מבריטניה, לפולנים צי ימי שהכוח הלוחם בו קטן יחסית או שהגנתי ברובו.

חייל בצי האמריקאי במשימה בים הבלטי, יוני 2022 | צילום: Omar Marques/Getty Images

לפולין יש רק ארבע ספינות טילים ולצידן עוד ארבע ספינות קטנות ומהירות. חלק גדול מהסד"כ הזה בן יותר מ-30 שנים ולצורך ההשוואה, לחיל הים הישראלי יש הרבה יותר סטי"לים מאשר לפולנים, גם יותר צוללות. לפולנים יש רק צוללת פעילה אחת, רוסית מסוג "קילו".

אולם בסדר העדיפויות של הפולנים הוחלט נכון לרגע זה להשקיע פחות בתחום הימי, כאשר הם לא מסתירים את העובדה שהם שמים ידם על ההגנה של ברית נאט"ו בה הם חברים. בנוסף לזה גם סומכים על ארה"ב, איתה הקשרים הביטחוניים התהדקו משמעותית על רקע הסיוע המשותף לצבא אוקראינה.

מבחינת הפולנים, מדובר בבנייה של צבא לטווח ארוך. הם מבינים שכיום הצבא הרוסי שקוע בבוץ ובשלג האוקראיני, ושאחרי המלחמה הם יהיו עסוקים בלשקם את עצמם. אולם מרגע שזה יקרה, לתחושתם, האיום הרוסי יחזור בגדול, כאשר גם היום יש רבים שחוששים בפולין שדווקא ההפסדים באוקראינה, יגרמו לרוסים לבצע מהלכים שיגררו אותם למלחמה.