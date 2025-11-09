יממה לאחר שחמאס דווח על איתורו של סגן הדר גולדין ז"ל ברפיח, סגן גולדין שנפל במבצע צוק איתן ונחטף, זוהה במכון לרפואה משפטית • מטה משפחות החטופים: "הדר הוחזק בשבי חמאס 4,118 לילות כימים שבהם משפחתו לא חדלה לרגע ממאבקה להשבתו" • משפחת גולדין בהצהרה: "היה לנו מובן מאליו שמדינת ישראל לא תשאיר חיילים מאחור. רק צה"ל הביא את הדר בחזרה"

אחרי 11 שנים זוהה החלל החטוף סגן הדר גולדין והוא הושב לישראל. שמחה ולאה גולדין נשאו הערב (ראשון) הצהרה: "הבאנו את סגן הדר גולדין מסיירת גבעתי, לוחם, לקבר ישראלי. לוחמים לחמו להביא לוחמים משדה הקרב. צה"ל הביא אותו, ולא אף אחד אחר. אלו הערכים של צה"ל, לא מתפשרים על ערכים. זו לא בושה להילחם על לוחמים. הניצחון הוא השבת החטופים והלוחמים לארץ ישראל".

הצהרת משפחת גולדין | צילום: אלון גלבוע

"לפני 11 שנים ושלושה חודשים עמדנו פה, בחודש אוגוסט, אחרי שחטפו את הדר, וזעקנו שאסור לעזוב את עזה בלי השבת הדר. היה לנו מובן מאליו שמדינת ישראל לא תשאיר לוחמים מאחור. לקחו לנו 11 שנים להשיב אותו. בעזרת צה"ל וכחות הביטחון, שאף אחד לא יתבלבל. היינו צריכים ללכת בכל העולם, לעשות את הבלתי אפשרי רק כדי להבין שיש לנו ערכים משותפים ללא גזע מין ודת".

אזרחים מחוץ לבית משפחת גולדין | צילום: איתן אלחדז-ברק, TPS

"ערך הרעות והערבות ההדדית שלנו. כבוד האדם, הבאה לקבר של לוחמים. עברנו הרבה אכזבות, האכזבה הכי גדולה הייתה בקורונה כשהיה אפשר להשיב את כל 4 החטופים שהיו בעזה תמורת חיסונים. מי שלא עשה את זה היה מקבלי ההחלטות בישראל. אני פה להגיד שאסור לוותר, אסור לוותר על מי שאנחנו".

פרסומת

"אנחנו ננצח בעזרת הערכים. אני מקווה שהדר ימשיך להיות הסמל. הוא אמר שיש לך שתי אפשרויות: להילחם על עצמך או לעשות דברים גדולים. שנים אמרנו שאנחנו נלחמים לא רק על הדר, אלא על החייל החטוף הבא, מי חשב על אזרחים?! בלי הילדים שלנו אין לנו המשך ואין לנו קיום. תודה רבה לכולכם, שהלכתם איתנו כל הדרך".

שמחה ולאה גולדין | צילום: בן גוטמן

הצהרת משפחת גולדין

בהמשך להצהרה, המשפחה הודיעה כי הלווייתו של הדר גולדין ז"ל תתקיים ביום שלישי 11.11.2025 בשעה 10:00 בבית העלמין הצבאי בכפר סבא.

משרד ראש הממשלה הודיע הערב (ראשון) כי לאחר השלמת הליך הזיהוי על ידי המרכז הלאומי לרפואה משפטית, בשיתוף משטרת ישראל והרבנות הצבאית, הודיעו נציגי צה"ל למשפחתו של החטוף החלל, סגן הדר גולדין, כי יקירם הושב לישראל והושלם זיהויו.

פרסומת

"סגן הדר גולדין נפל בקרב ונחטף בשנת 2014, במבצע 'צוק איתן'. ממשלת ישראל משתתפת בצערה הכבד של משפחת גולדין ושל כל משפחות החטופים החללים. הממשלה וכלל מערך השו"נ של מדינת ישראל נחושים, מחויבים ופועלים ללא לאות על מנת להשיב את כל חטופינו החללים לקבורה ראויה בארצם. ארגון הטרור חמאס נדרש לעמוד בהתחייבויותיו למתווכות ולהשיבם במסגרת יישום ההסכם, לא נתפשר על כך ולא נחסוך כל מאמץ עד שנשיב את כל החטופים כולם, עד האחרון שבהם".

סגן הדר גולדין הושב לקבורה

דובר צה"ל מסר: "לאחר השלמת הליך הזיהוי על ידי המרכז הלאומי לרפואה משפטית בשיתוף משטרת ישראל והרבנות הצבאית, נציגי צה"ל הודיעו למשפחתו של החטוף סגן הדר גולדין כי יקירם הושב לקבורה. סגן הדר גולדין, נפל בקרב במבצע 'צוק איתן', במהלך הפרת הפסקת האש ברפיח ב-1 באוגוסט 2014 ונחטף בידי ארגון הטרור חמאס. הדר, בן 23 בנופלו, הניח הורים, אחות, שני אחים וארוסה".

פרסומת

"המאמצים להשבתו, שילבו מאמץ מודיעיני רחב לצד פעולות מבצעיות בשטח, בהובלת צה"ל והשב"כ ונמשכו לאורך העשור האחרון וביתר שאת במהלך המלחמה", הוסיפו בדובר צה"ל. צה"ל משתתף בצער המשפחה, ממשיך להשקיע את כלל המאמצים בהשבת החטופים החללים ונערך להמשך מימושו של ההסכם. חמאס נדרש לעמוד בחלקו בהסכם ולבצע את כלל המאמצים הנדרשים על מנת להשיב את החטופים החללים למשפחותיהם ולקבורה ראויה".

חבריו של הדר במכון הלאומי לרפואה משפטית באבו כביר

סגן הדר גולדין הושב לקבורה

פרסומת

במטה משפחות החטופים מסרו: "סגן הדר גולדין, בנם של לאה ושמחה, אחיו התאום של צור ואחיהם הצעיר של איילת וחמי, נולד ביישוב אשחר שבגליל וגדל בכפר סבא. הדר נפל ונחטף לפני למעלה מ-11 שנה, במהלך הפסקת אש הומניטרית במבצע 'צוק איתן', בקרב הרואי על הגנת המולדת שכל כך אהב. מאז הדר הוחזק בשבי חמאס 4,118 לילות כימים בהם משפחתו לא חדלה לרגע ממאבקה להשבתו, ועם ישראל כולו צועד לצדם".

"הדר ואחיו התאום צור היו בלתי נפרדים - יחד למדו לנגן ולצייר, הדריכו בתנועת 'בני עקיבא', למדו במכינת 'בני דוד' שביישוב עלי, וסיימו בהצטיינות קורס קצינים לוחמים. לאחר הקורס שב הדר ליחידתו- סיירת גבעתי כמפקד מחלקה, אותה הוביל גם בקרב שבו נפל. הדר נודע כאדם שכולו אור ונתינה, חדור אהבת הארץ ואהבת האדם באשר הוא. הדר היה רק בן 23 בלבד בנופלו – מפקד רגיש, צנוע ונחוש, שתמיד דאג לאחרים".

"כחודש לפני נפילתו הדר הציע נישואים לבחירת ליבו עדנה סרוסי, והשניים אף הספיקו להזמין את האורחים לחגוג את אהבתם. מאז נפילתו של סגן הדר גולדין הוקמו מיזמים ומסגרות חינוכיות להנצחת מורשתו וערכיו- בהם המכינה על שמו, שבה מתחנכים יחד חניכים דתיים וחילונים, נוער בסיכון ועולים חדשים".

קבלת הארון במכון הלאומי לרפואה משפטית באבו כביר | צילום: דנור אהרון

פרסומת

הרמטכ"ל בפגישה עם משפחת גולדין | צילום: דובר צה"ל

שוטרים מקבלים את הארון במכון הלאומי לרפואה משפטית באבו כביר | צילום: דוברות המשטרה

נשיא המדינה יצחק הרצוג ספד להדר גולדין ז"ל: "לאחר 11 שנים כואבות וארוכות מדי, סגן הדר גולדין ז"ל, גיבור ישראל, שב היום לאדמת הארץ. ב-11 השנים שחלפו מאז שנפל בקרב ונחטף במבצע צוק איתן, תמונתו של הדר ניצבה על שולחני במגוון התפקידים אותם מילאתי, ודמותו נותרה כל העת חקוקה בליבי. בשנים הללו, שבהן כאב, תקווה ותפילה ליוו את משפחת גולדין ואת עם ישראל כולו, מיכל ואני זכינו להכיר מקרוב את שמחה, לאה, איילת, חמי, צור וכל המשפחה האהובה".

"עם ישראל מחבק אותם היום באהבה עמוקה ובהערכה אין-קץ על מאבקם העיקש והבלתי נלאה להשבתו של הדר, על התקווה שלא דעכה, על הכבוד, על הציונות, ועל האמונה שהיו נר לרגליהם. נזכור וננציח את הדר האהוב. יהי זכרו ברוך".

פרסומת

הרצוג המשיך: "תודה לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, לצוותו ולמתווכות על תרומתם המשמעותית במהלך שהוביל לסיום הפרק הכואב הזה. נמשיך לפעול בכל דרך להשבתם של ארבעה חטופים חללים שעדיין בידי מרצחים. עד האחרון!"

עשרות אנשים מצפים לקבל את הארון עם החלל שהושב מעזה

ההודעה של השבתו של גולדין ז"ל מגיעה לאחר שהועבר ארונו של חלל חטוף מידי חמאס לצלב האדום ולידיים ישראליות, יממה אחרי שבחמאס טענו כי איתרו את החלל החטוף גולדין ז"ל במחנה פליטים ברפיח. במשרד ראש הממשלה אישרו במהלך היום כי כוח צה"ל קיבל את ארונו של החלל הישראלי, וראש הממשלה נתניהו התייחס להתפתחויות בפתח ישיבת הממשלה: "אנחנו אמורים לקבל את גופתו של סגן הדר גולדין אחר הצוהריים".

בהודעה שנמסרה ממשרד ראש הממשלה נכתב: "ישראל קיבלה לידיה, באמצעות הצלב האדום, את ארונו של חטוף חלל שנמסר לכוח צה"ל והשב"כ בתוך שטח הרצועה. משם יועבר לישראל שם יתקבל במעמד צבאי עם הרב הצבאי הראשי. לאחר מכן יועבר אל המרכז הלאומי לרפואה משפטית של משרד הבריאות. בתום הליך הזיהוי תימסר הודעה רשמית למשפחה".

פרסומת

עשרות אנשים מצפים לקבל את הארון עם החלל שהושב מעזה | צילום: אדל ראמר, TPS

שוטרים מקבלים את הארון במכון הלאומי לרפואה משפטית באבו כביר | צילום: דוברות המשטרה

לאחר שהצלב האדום קיבל את הארון, הוא הועבר לידי נציגי צה"ל. לאחר מכן ערך הרב הצבאי הראשי תא"ל אייל קרים טקס קצר בתוך הרצועה, ואז הועבר הארון לישראל ומשם למכון לרפואה משפטית. באבו כביר התקיים תהליך הזיהוי ורק לאחר מכן, קיבלה משפחת גולדין את ההודעה הרשמית. איתן פונד, הקצין שרץ אחרי הדר ז"ל במנהרה עם חטיפתו, השתתף בטקס שקיבל את ארון החלל החטוף.

מזל, אימו של ליאל גדעוני ז"ל, שנפל לצד הדר גולדין ז"ל בקרב, אמרה בריאיון ל"מהדורת היום": "התחושות קשות, הכול חוזר, עולה ומציף. לא האמנתי שזה יהיה כזה קשה. היום הוא כל כך טעון שאני לא יכולה לחשוב מה יהיה. זו הייתה משאלה שזה יתגשם, ושסוף-סוף לאה ואני נוכל ליהנות כחברות ולא כאימהות שמתפללות שיחזירו את הדר".

פרסומת

בצה"ל אישרו את הפרטים והוסיפו טרם זיהויו של גולדין ז"ל: "צה"ל מבקש לנהוג ברגישות ולהמתין לזיהוי הרשמי שיינתן תחילה למשפחות החטופים. חמאס נדרש לעמוד בהסכם ולבצע את כלל המאמצים הנדרשים כדי להחזיר את החטופים החללים".

סגן הדר גולדין ז"ל, סמ"ר ליאל גדעוני ז"ל

תמונת הדר גולדין | צילום: מרים אלסטר, פלאש 90

משפחת גולדין התייחסה אמש לדיווחים כי הדר ישוחרר: "מדינה שלמה מחכה שיחזירו לנו את הדר. זאת משימה שחייבים ויכולים לעמוד בה למען כולנו. הרמטכ"ל הגיע עם צאת השבת לעדכן אותנו במאמצים האדירים לשחרור החטופים ואנחנו מצדיעים לכל מי שעוסק במשימה הלאומית הזו". הם הוסיפו: "מחכים לבשורה באישור רשמי שהדר שב לישראל. לא מוותרים על אף אחד במדינה, אף פעם. מבקשים לשמור על קור רוח. עד שזה לא סופי זה לא נגמר".

פרסומת

צה"ל העביר את הנשק של הדר גולדין ז"ל לאביו שמחה גולדין. נשק שאותר כבר לפני שנה בידי צה"ל, עם חיסול מוחמד סינוואר. את הנשק הזה הניף יחיא סינוואר מול עשרות אלפים בכיכר עזה, 10 חודשים לפני שבעה באוקטובר.

איילת ולאה גולדין בכיכר החטופים | צילום: פאולינה פטימר

נפל במבצע צוק איתן - בזמן הפסקת האש

סגן הדר גולדין היה קצין בסיירת גבעתי שנפל ב-1.8.2014. באותו היום החלה הפסקת אש בין צה"ל לבין חמאס, שנועדה להימשך 72 שעות. הפסקת האש הופרה תוך זמן קצר על-ידי החמאס. כוח בפיקודו של מפקד הסיירת רס"ן בניה שראל ז"ל, שכלל את הקצין גולדין ומספר מצומצם של חיילים המשיך בפעילות איתור מנהרות באזור רפיח.

בשעה 9:05 תקפו את הכוח מחבלים שיצאו ממנהרה. הם הרגו את בניה שראל, את סמ"ר ליאל גדעוני ואת הדר גולדין. את גולדין הם חטפו למנהרת הטרור. זמן קצר לאחר מכן הופעל נוהל "חניבעל", במסגרתו נורתה אש ארטילרית כבדה במרחב על מנת לשבש את בריחת המחבלים.