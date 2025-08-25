בכיר איראני טוען: "רוסיה מסרה לישראל מידע משמעותי על טהרן"
מוחמד סאדר, חבר המועצה המייעצת למנהיג העליון, טען בראיון כי מוסקבה מסרה כביכול מידע על מערכות ההגנה האווירית. בנוסף, טען שהתרסקות המסוק שבה נהרגו נשיא איראן ושר החוץ בשנת 2024 הייתה "התנקשות ישראלית", אך לא סיפק כל הוכחה לדברים
מוחמד סאדר, חבר המועצה המייעצת למנהיג העליון באיראן, סיפק אתמול (ראשון) כמה אמירות חריגות במהלך ראיון שנערך עימו. בין היתר הוא טען כי רוסיה סיפקה לישראל מידע על איראן במלחמה, ואף האשים את ישראל בחיסול נשיא איראן לשעבר, אברהאים ראיסי, שמסוקו התרסק בשנת 2024 יחד עם שר החוץ האיראני. לכל טענותיו אין כמובן כל אימות או אישור מישראל.
"מהרגע הראשון אמרתי שזה חיסול...עבודה של ישראל", טען סאדר ביחס להתרסקות מסוק הנשיא האיראני. לדבריו, באמצעות "ההתנקשות" שהוא מייחס לה, שיגרה ישראל מסר ברור: "אם טהרן תמשיך - גם אנחנו נמשיך".
באותו ראיון סאדר גם הטיח האשמות חריגות ברוסיה, מי שנחשבת לבת ברית של האיראנים. סאדר טען כי "רוסיה מסרה לישראל מידע על מרכזי ההגנה האווירית באיראן". עוד הוסיף כי "המלחמה הזו הוכיחה שהברית האסטרטגית עם מוסקבה חסרת ערך", בהתייחס למלחמת 12 הימים בין איראן לישראל.
המתיחות בין האיראנים לרוסים - והצעד של טהרן
כזכור, מאז המלחמה ישנם דיווחים על מתיחות בין האיראנים לבין הרוסים, כשעל פי הדיווחים בטהרן ראו איך בעוד בת בריתה של ישראל, ארה"ב, מצטרפת למלחמה שלה באיראן, בעוד הרוסים לטענתם תמכו באיראן רק בהצהרות לא משמעותיות, אך לא בסיוע צבאי נוסף.
ב-17 בינואר חתמו נשיא רוסיה ולדימיר פוטין ונשיא איראן מסעוד פזשכיאן על הסכם שותפות אסטרטגית במוסקבה, שנועד להעמיק את היחסים בין המדינות - בעיקר בתחום ה"שיתוף הפעולה הצבאי", לפי דיווחי סוכנות הידיעות הצרפתית AFP. עם זאת, ההסכם אינו מהווה ברית הגנה הדדית, בניגוד להסכם שחתמה מוסקבה עם צפון קוריאה.
בימים האחרונים דווח כי פגישה שהתקיימה לאחרונה בין נשיא איראן פזשכיאן לבין נשיא בלארוס אלכסנדר לוקשנקו, הייתה למעשה פנייה של האיראנים כדי לקבל מהם סיוע בשיקום מערך ההגנה האווירי שנפגע על ידי ישראל במלחמה, מאחר ונגד הבלארוסים לא מופעלות הסנקציות שקיימות נגד הרוסים.
איראן אחרי המלחמה: הצהרות ואיומים נגד ישראל
מאז שהסתיימה המלחמה עם איראן, ישראל חזרה להתמקד ברצועת עזה שם מוחזקים 50 חטופים ובמקביל להתמודד גם עם ירי של החות'ים מתימן. באיראן עצמה ממשיכים לעסוק במלחמה עם ישראל כל העת. בכירים במשטר ובכוחות הביטחון האיראניים שהחליפו את המפקדים שחוסלו על ידי ישראל, מוסרים מדי יום הצהרות לוחמניות ומאיימות.
בישראל עוקבים אחרי אותן הצהרות. חלק מההערכות מדברות על כך שאותן הצהרות מעידות על הלחץ שבו נתון המשטר האיראני מאז המלחמה, מחשש שלהם מאפשרות שישראל תתקוף שוב באיראן בעתיד, ומתוך ניסיון שלהם לשדר עוצמה וביטחון לעם האיראני, שהאמון שלו במשטר התערער משמעותית מאז המלחמה. עם זאת במערכת הביטחון לא לוקחים סיכונים וכאמור עוקבים ברצינות אחרי המסרים והאיומים שיוצאים מאיראן, ופועלים כדי להיערך לתרחישים אפשריים שונים.