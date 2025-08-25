מוחמד סאדר, חבר המועצה המייעצת למנהיג העליון באיראן, סיפק אתמול (ראשון) כמה אמירות חריגות במהלך ראיון שנערך עימו. בין היתר הוא טען כי רוסיה סיפקה לישראל מידע על איראן במלחמה, ואף האשים את ישראל בחיסול נשיא איראן לשעבר, אברהאים ראיסי, שמסוקו התרסק בשנת 2024 יחד עם שר החוץ האיראני. לכל טענותיו אין כמובן כל אימות או אישור מישראל.

"מהרגע הראשון אמרתי שזה חיסול...עבודה של ישראל", טען סאדר ביחס להתרסקות מסוק הנשיא האיראני. לדבריו, באמצעות "ההתנקשות" שהוא מייחס לה, שיגרה ישראל מסר ברור: "אם טהרן תמשיך - גם אנחנו נמשיך".

פינוי גופתו של נשיא איראן ראיסי שנהרג בהתרסקות מסוק | צילום: AZIN HAGHIGHI , AFP

באותו ראיון סאדר גם הטיח האשמות חריגות ברוסיה, מי שנחשבת לבת ברית של האיראנים. סאדר טען כי "רוסיה מסרה לישראל מידע על מרכזי ההגנה האווירית באיראן". עוד הוסיף כי "המלחמה הזו הוכיחה שהברית האסטרטגית עם מוסקבה חסרת ערך", בהתייחס למלחמת 12 הימים בין איראן לישראל.

המתיחות בין האיראנים לרוסים - והצעד של טהרן

כזכור, מאז המלחמה ישנם דיווחים על מתיחות בין האיראנים לבין הרוסים, כשעל פי הדיווחים בטהרן ראו איך בעוד בת בריתה של ישראל, ארה"ב, מצטרפת למלחמה שלה באיראן, בעוד הרוסים לטענתם תמכו באיראן רק בהצהרות לא משמעותיות, אך לא בסיוע צבאי נוסף.

ב-17 בינואר חתמו נשיא רוסיה ולדימיר פוטין ונשיא איראן מסעוד פזשכיאן על הסכם שותפות אסטרטגית במוסקבה, שנועד להעמיק את היחסים בין המדינות - בעיקר בתחום ה"שיתוף הפעולה הצבאי", לפי דיווחי סוכנות הידיעות הצרפתית AFP. עם זאת, ההסכם אינו מהווה ברית הגנה הדדית, בניגוד להסכם שחתמה מוסקבה עם צפון קוריאה.

צילום: GettyImages | הטלוויזיה האיראנית

פרסומת

בימים האחרונים דווח כי פגישה שהתקיימה לאחרונה בין נשיא איראן פזשכיאן לבין נשיא בלארוס אלכסנדר לוקשנקו, הייתה למעשה פנייה של האיראנים כדי לקבל מהם סיוע בשיקום מערך ההגנה האווירי שנפגע על ידי ישראל במלחמה, מאחר ונגד הבלארוסים לא מופעלות הסנקציות שקיימות נגד הרוסים.

איראן אחרי המלחמה: הצהרות ואיומים נגד ישראל

מאז שהסתיימה המלחמה עם איראן, ישראל חזרה להתמקד ברצועת עזה שם מוחזקים 50 חטופים ובמקביל להתמודד גם עם ירי של החות'ים מתימן. באיראן עצמה ממשיכים לעסוק במלחמה עם ישראל כל העת. בכירים במשטר ובכוחות הביטחון האיראניים שהחליפו את המפקדים שחוסלו על ידי ישראל, מוסרים מדי יום הצהרות לוחמניות ומאיימות.