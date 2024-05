מארק מילי, מפקד צבא ארה"ב הקודם, התייחס בשבוע שעבר למלחמה של ישראל בחמאס בעזה והדגיש כי בעיניו "יש לה כל זכות שבעולם להגן על עצמה". מילי תקף את אלו המבקרים את ישראל על מספר הנפגעים הבלתי מעורבים הגדול בעזה, והדגיש כי גם צבא ארה"ב אחראי בעצמו להרג חפים מפשע רבים במלחמותיו הגדולות לאורך השנים. "מלחמה היא דבר נורא", אמר, וקרא לפעול מהר כדי להשלים אותה ולהשיג מטרה מדינית.

"לפני שכולנו כועסים על מה שישראל עושה", אמר מילי, "צריך לזכור שאנחנו, ארה"ב, הרגנו חפים מפשע במוסול וא-רקה (במסגרת המלחמה בדאעש בעיראק ובסוריה), שהרגנו 12 אלף אזרחים צרפתים בנורמנדי, הרסנו 69 ערים יפניות, לא כולל הירושימה ונגסקי". מילי אמר את הדברים בפאנל במסגרת כנס הבינה המלאכותית לתחרות לאומית (SCSPAIExpo2024) שנערך בימים שלישי ורביעי בוושינגטון הבירה.

Ret. Gen. Mark Milley says the US has committed so many war crimes over the years, it has no right to criticize Israel's devastation of Gaza



Palantir CEO Alex Karp chimes in: "The peace activists are actually the war activists, and we're the peace activists."



Karp says of Gaza… pic.twitter.com/Ktc5H4uYJi