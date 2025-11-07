טורקיה הוציאה צווי מעצר לנתניהו, כ"ץ, בן גביר וצמרת צה"ל

טורקיה הוציאה הערב (שישי) 37 צווי מעצר נגד בכירים ישראלים, בהם ראש הממשלה נתניהו, שר הביטחון ישראל כ"ץ, השר איתמר בן גביר וצמרת צה"ל - בין היתר הרמטכ"ל אייל זמיר ומפקד חיל הים דוד סער סלמה, זאת בטענה לרצח עם בעזה.

בין היתר נימקה טורקיה את החלטתה ב"התקפות צבאיות ישראליות שיטתיות על אזרחים, בתי חולים ותשתיות מאז אוקטובר 2023, כולל הריגתה של הינד רג'אב בת השש והפצצת מתקנים רפואיים, וכן מתקפה הישראלית על משט 'סומוד', שביקש לשבור את המצור הימי של ישראל על עזה".