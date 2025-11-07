טורקיה הוציאה צווי מעצר לנתניהו, כ"ץ, בן גביר וצמרת צה"ל
37 צווי מעצר הוצאו נגד בכירים ישראלים בטענה לרצח עם בעזה. המהלך הוא סמלי בלבד, כי הצווים תקפים רק בשטח טורקיה, אך הוא מהווה הקשחת עמדות נוספת מצד הטורקים
טורקיה הוציאה הערב (שישי) 37 צווי מעצר נגד בכירים ישראלים, בהם ראש הממשלה נתניהו, שר הביטחון ישראל כ"ץ, השר איתמר בן גביר וצמרת צה"ל - בין היתר הרמטכ"ל אייל זמיר ומפקד חיל הים דוד סער סלמה, זאת בטענה לרצח עם בעזה.
בין היתר נימקה טורקיה את החלטתה ב"התקפות צבאיות ישראליות שיטתיות על אזרחים, בתי חולים ותשתיות מאז אוקטובר 2023, כולל הריגתה של הינד רג'אב בת השש והפצצת מתקנים רפואיים, וכן מתקפה הישראלית על משט 'סומוד', שביקש לשבור את המצור הימי של ישראל על עזה".
המהלך הוא סמלי בלבד, מכיוון שצווי המעצר תקפים רק בשטח טורקיה ואף אחד מהבכירים הישראלים לא צפוי לבקר בשטחה, אך הוא מהווה הקשחת עמדות נוספת מצד הטורקים, שהיו מעורבים באופן אדוק במשא ומתן שהוביל לעסקת החטופים וסיום המלחמה.