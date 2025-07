שבעה בני אדם נפצעו בפיצוץ בבניין מגורים בעיר קום שבאיראן, כך דיווחו הבוקר (שני) כלי התקשורת הממלכתיים של הרפובליקה האיסלאמית. הרשויות טענו כי הסיבה היא דליפת גז ומושל קום אכבר בהנמג'ו שלל כי מדובר בפעולה עוינת.

עם זאת, תוך דקות התקבלו דיווחים גם על שרפה בבירה טהראן. מאז סיום המלחמה בין ישראל לאיראן, התרחשו מספר פיצוצי גז בשטחה של האחרונה, כולל במבנים שמזוהים עם משמרות המהפכה - והרשויות לא האשימו את ישראל. רק אתמול התקבלו דיווחים על פיצוץ בנמל התעופה בעיר משהד, שם תקפו מטוסי חיל האוויר במהלך המלחמה.

