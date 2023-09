צעד נוסף בשיתוף הפעולה הצבאי בין איראן ורוסיה. מטוסי אימון מתקדמים מסוג "Yak-130" מתוצרת רוסית תועדו בבסיס חיל האוויר האיראני באיספהאן. לא ברור מתי צולם הסרטון, שמציג לפחות שני מטוסים מהסוג הזה בבסיס האיראני, אולם ההערכה היא שהם הועברו לשם לאחרונה.

הערכה נוספת היא שבהמשך אותה עסקה לאספקת נשק, הרוסים יעבירו לאיראן מטוסי קרב מתקדמים מסוג סוחוי "Su-35". זאת בתמורה לסיוע המשמעותי של טהרן למלחמה של הרוסים באוקראינה, בעיקר באספקת מטוסים תוקפים ללא טייס מתוצרת איראן לרוסים.

סוכנות הידיעות האיראנית "תסנים" דיווחה אתמול (שבת) שחיל האוויר האיראני קיבל את מטוסי האימון המתקדמים. לדיווח הם צרפו תמונה של ה-"Yak-130" צבוע בסכמת הצביעה של חיל האוויר האיראני, כשהמטוס בתוך אחד מהאנגרים של הבסיס באיספהאן. סרטון שהופץ מציג את המטוס עם אותה סכמת צביעה איראנית כשהוא "מסיע" בבסיס.

הגעת המטוסים לאיראן מאמתת את הפרסומים שהיו בעבר בדבר אספקת אמצעי לחימה מתקדמים, בתמורה לסיוע האיראני למלחמה של רוסיה באוקראינה. רוסיה רכשה מהאיראנים כטב"מים (כלי טיס בלתי מאוישים) לאיסוף מודיעין ותקיפה, טילים, רקטות ובנוסף לזה גם פגזי ארטילריה, פצצות מרגמה ועוד. מאז החל הסיוע האיראני, שטהרן הכחישה בהתחלה, נצפו מאות "כטב"מים מתאבדים" מסוג "שאהד-136" מתוצרת איראן, מתפוצצים על בניינים ותשתיות בערים של אוקראינה.

שוטר מול מל"ט איראני בקייב, אוקטובר 2022 | צילום: YASUYOSHI CHIBA/AFP/GettyImages

מטוס קרב רוסי סוחוי 35 בסוריה | צילום: MAXIME POPOV/AFP/GettyImages

בתמורה לאספקת האמל"ח האיראני, רוסיה תספק להם מערכות נשק מתקדמות יותר, ביניהן מטוסי קרב מסוג סוחוי "Su-35E". לפני מספר חודשים דובר המועצה לביטחון לאומי של הבית הלבן, ג'ון קירבי, אמר לכתבים שהעסקה כוללת גם את מטוסי ה-"Yak-130", מסוקי תקיפה, מערכות נ"מ, מכ"מים ועוד. מטוסי האימון המתקדמים האלה, יסייעו לאיראנים להכשיר את הטייסים שלהם להטסת מטוס הקרב המתקדם שהם יקבלו מהרוסים.

מדובר במטוס אימון ותקיפה קל שנכנס לשירות בחיל האוויר הרוסי בשנת 2010. זהו מטוס דו מנועי סילוני על קולי, בעל יכולת להגיע למהירות שיוט של יותר מ-800 קמ"ש וטווח טיסה של למעלה מ-2,000 ק"מ. התכנון ומערכות המטוס הופכות אותו ליעיל מאוד באימון טייסים בשלבים מתקדמים ועל מטוסים מתקדמים.

מטוס לביא M-346 | צילום: ארכיון, אתר חיל האוויר

המראה החיצוני כמו גם המפרט של ה-"Yak-130" דומה מאוד לזה של מטוס האימון מסוג M-346, המשרת גם בחיל האוויר הישראלי תחת השם "לביא". הסיבה היא ששני המטוסים פותחו תחילה כמטוס אחד ומאותו אב-טיפוס בפרויקט משותף של חברת "יאקובלב" הרוסית וחברת "אלניה איירמאקי" האיטלקית. בשנות ה-2000 התגלו מחלוקות בין החברות והן התפצלו, אז כל אחת מהן המשיכה לפתח ולייצר לבד את מטוס האימון.

אספקת ה-Yak-130 לאיראן מקרבת אותם להפעלת מטוסי קרב רוסיים מודרניים. כיום הרוב המכריע של צי מטוסי הקרב האיראני מיושן מאוד. ה-Yak-130 הפך עם הגעתו למטוס המקדם ביותר בחיל האוויר האיראני, שכאמור יש לו יכולות תקיפה, נשיאת חימוש חכם וטילי אוויר-אוויר מתקדמים.