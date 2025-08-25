הקבינט יתכנס - ולא ידון בעסקה החלקית שעל השולחן

על רקע ההכנות הצבאיות לכיבוש העיר עזה הקבינט המדיני-ביטחוני יתכנס מחר, בישראל ממשיכים לדבוק רק בעסקה שתוביל לשחרור כל החטופים ולסיום המלחמה בתנאים של ישראל • בכירים בישראל: "תשובת חמאס - תרמית, לא תהיה עסקה חלקית" • סמוטריץ' ובן גביר ידרשו בדיון החלטה כתובה נגד עסקה חלקית - וצפויים להיענות בשלילה • רה"מ סבור שהקריאה של הרמטכ"ל בעד עסקה חלקית - רק מזיקה למו"מ

לראשונה מאז שהתקבלה תשובת חמאס למתווכות על הסכמה עקרונית לעסקה חלקית, הקבינט המדיני-ביטחוני צפוי היום (שלישי) להתכנס. ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי שלא להעלות את הצעת חמאס לדיון. בסביבתו מסבירים כי בישראל החליטו באופן סופי ללכת לעסקה כוללת שתוביל לסיום המלחמה - בתנאים של ישראל, ולא להשאיר עוד חטופים מאחור.

בכירים בישראל מדגישים כי "תשובת חמאס היא תרמית". לדבריהם, ארגון הטרור מגלה נכונות לשחרור מחצית מהחטופים, רק כי הוא מעריך שהפסקת האש תוביל לסיום המלחמה בפועל כשהם נשארים עוד השליטים ברצועה. אותם בכירים מבהירים כי התיאום בין ישראל לארה"ב בסוגיה הזאת הרמטי - "לא תהיה עסקה חלקית".

נתניהו לא אהב את ההתבטאות של הרמטכ"ל: "מזיק למגעים" | צילום: דובר צה"ל, Reuters

השרים שמהווים את הקו הניצי בממשלה - איתמר בן גביר, בצלאל סמוטריץ' ואורית סטרוק - צפויים לדרוש לתקף את ההחלטה הזאת כהחלטה כתובה. הם מעוניינים שתהיה הצבעה של הקבינט על כך שבשום פנים ואופן ישראל לא תלך לעסקה חלקית.

עם זאת ניתן להעריך כי הדרישה שלהם לא תיענה. ישראל מעוניינת לשמור לעצמה את כל האפשרויות פתוחות, לפחות באופן רשמי, ולא להגביל את עצמה.

היום עדכן מתאם השבויים והנעדרים גל הירש את משפחות החטופים כי "במהלך היום התקיימו דיונים בדרגי עבודה מקצועיים של צוות המו"מ עם משלחת מצרית בדרג מקביל שהגיעה לישראל. הפגישות עסקו בניסיונות התיאום של תחילת השיחות על שחרור כל החטופים וסיום המלחמה בהתאם לתנאים שסוכמו בקבינט".

בתוך כך הקרע בין הדרג המדיני לצבאי מחריף. אתמול התבטא הרמטכ"ל אייל זמיר בעד עסקה חלקית. הוא אמר כי "צה"ל עמד בשלושת היעדים של השלב הראשון של מבצע מרכבות גדעון, וכי כתוצאה מהלחץ הצבאי נוצרו התנאים לשחרור החטופים". ראש הממשלה נתניהו לא אהב את האמירה של זמיר. הוא סבור כי עצם הקריאה הפומבית שלו ללכת לעסקה חלקית, מלבד העובדה שהיא מנוגדת למה שסוכם בקבינט, גורמת בעצמה לנזק במגעים מול חמאס.