לוחם השריון שנלחם, נפל ונחטף ב-7 באוקטובר הובא למנוחות בבית העלמין בקריית שאול בהשתתפות המוני ישראלים • אביו רובי: "נרדוף אחרי האשמים ולא נפסיק עד שיחייבו אותם, תחת שבועה, לשאת באחריות - הכול במסגרת ועדת חקירה ממלכתית" • לדבריו, "נבוא חשבון עם אלו שאומרים שאי אפשר היה להחזיר אותך קודם ואלו שגררו רגליים משיקולים ששנות אור בינם ובין ביטחון המדינה"

סמ"ר איתי חן ז"ל שנפל ב-7 באוקטובר ונחטף לרצועת עזה בידי מחבלי חמאס, והושב השבוע לקבורה בישראל, הובא היום (ראשון) למנוחות בבית העלמין קריית שאול שבתל אביב. המוני אזרחים הצטרפו למסע הלוויה שיצא מבית המשפחה בנתניה הבוקר בשעה 09:00 והגיעו לבית העלמין, בהם חברו לצוות הטנק, שורד השבי מתן אנגרסט. רובי, אביו של איתי ז"ל, תקף את חברי ממשלת ישראל, בנוכחות השר אופיר סופר: "שכחו מהם הערכים האמיתיים של היהדות. הם מחפשים אחר כבוד במקום ענווה, כוח במקום עזרה לזולת, כסף וקומבינות מהקופה הציבורית במקום 'ואהבת לרעך כמוך'".

אביו של הלוחם החלל שהוחזר משבי חמאס ספד לו: "איתי, איך אפשר לעמוד מול הקבר שלך ולהרגיש הקלה ואולי אפילו שמחה שאחרי 760 יום חזרת אלינו? שמחה שהיא ליד ובמקביל לכאב של איבוד חלק מהגוף שלי, חלק מהנשמה שלי. אימא ואני תמיד תהינו בציפייה איך תגדל ומה תעשה בחיים שלך כי היה לך כל כך הרבה פוטנציאל בכל כך הרבה תחומים. ואז הגעת לצבא ושוב אתה מצטיין ומורעל אמיתי, מצטרף לצוות פרץ ומתקבל למלא"ר, שהוא ראשי תיבות של מלך האריות וכמו מסדר מיוחד ומובחר שאמון על סוד גדול אתה לא מספר לי מה אתם עושים".

חגית ורובי מצדיעים לבנם איתי חן ז"ל | צילום: אוריאל אבן ספיר

"לסוד אולי קוראים מלא"ר אבל המלכים והאריות של היום הארור בהיסטוריה שלנו לא הייתה איזו טכנולוגיה חדשנית. האריות הייתם אתם, שעמדתם בקו החזית הכי קדמי, הכי מסוכן, שהלכתם קדימה לתוך תופת רותחת, מנהלים את הקרב של החיים, קרב גיבורים להציל כמה יותר אזרחים ישראלים מגורל אכזר", אמר האב. "אתה, וצוות פרץ, ועוד לוחמים בודדים שהיו שם בשש עשרים ושש בבוקר, אתם יצאתם קדימה, הישרתם מבטכם, הסתכלתם לשליחי השטן בלבן של העיין, עד שבשוך היום, הם השפילו מבטם".

"ולא, לא נקרא למלחמה הארורה הזו 'מלחמת התקומה'"

לדברי האב, "כמה מטרים ממקום המנוחה שלך, בבית העלמין הקדוש הזה, קבור חבר הצוות שלך תומר ליבוביץ ז"ל. בזכותו, בזכותך ובזכות עוד מאות לוחמים גיבורים נוספים ממלחמת 7.10. ולא, לא נקרא למלחמה הארורה הזו 'מלחמת התקומה', נכתב בדמכם פרק גבורה ייחודי שעוד רבות יסופר עליו בהיסטוריה של מדינת ישראל".

"ופה אני רוצה לפנות לשר אופיר סופר, נציג הממשלה", המשיך רובי. "קודם כל, מכל חברי הממשלה אתה הכי מסמל בעיני המשפחה שלנו את הערכים של היהדות שגדלנו עליהם ובגלל זה אתה כאן היום, כמו שהיית פה ביום שישי כנציג הממשלה בהלוויה של גיבור ישראל עומר נאוטרה הי"ד. מפה, אני מבקש ממך, כשחבריך לממשלה שוכחים מהם הערכים האמיתיים של היהדות, ואתה רואה את אלו שמחפשים את שלושת הכ"פים - כבוד במקום ענווה, כוח במקום עזרה לזולת, כסף וקומבינות מהקופה הציבורית במקום 'ואהבת לרעך כמוך'. אני מבקש ממך, תביא אותם לפה ותקרא לי ואנו נסתובב ביחד במקום הקדוש הזה ונבקר את חממי ושאר הגיבורים ונאפס להם את הצורה או שנזרוק אותם קיבינימט".

חגית ורובי בהלווית בנם איתי חן ז"ל | צילום: דנה רעני

האב השכול הוסיף: "ופה מעל הקבר שלך, איתי, אני מבטיח לך, אימא ואבא ועוד רבים נרדוף אחרי אלו האשמים ששמו אותך בבסיס לא מוגן ובלי תגבורת באותו שבת ארורה ואת המפקדים שנשארו מאחור ולא באו להילחם איתכם, וגם הפוליטיקאים שהיו אמורים להיות המבוגר האחראי, והאחראים העליונים לביטחון מדינת ישראל. אנחנו נרדוף את כולם ולא נפסיק עד שיחייבו אותם, תחת שבועה, לתת לכל עם ישראל תשובות, ולשאת באחריות שלהם, הכול במסגרת ועדת חקירה ממלכתית. לא רק חיינו עצרו ב-7 באוקטובר, אלא חייהם של משפחות רבים מהנופלים והנרצחים, וחייהם של אלפי פצועי צה"ל, להם אנו כולנו חייבים כל כך הרבה. אומה שלמה עומדת עכשיו וממתינה לתשובות, מחכה שהצדק גם ייראה וגם יעשה עם האשמים באסון".

"איתי, אתה היית חלק מדור חדש של ציוניות, דור שלצער כולם, וליגון העצום שלנו, נאלץ לחשל את הציונות שלו באש, ובדם ובהמון הקרבה. קבעת לחברים שלך שנותרו מאחור סטנדרטים גבוהים, שיסייעו להם לבנות מדינה ערכית יותר, מדינה שמקדשת את החיים והערבות ההדדית, באמת מקדשת, לא רק כמס שפתיים. אפשר וצריך לבנות פה משהו אחר ואנחנו נהיה פה לדאוג שזה יקרה, נהיה פה כדי לוודא שההקרבה שלך וזו של שאר הגיבורים והאריות לא תהיה לשווא. אי אפשר להקטין את החשכה אבל אפשר להגדיל קצת את האור שאיתי השאיר", אמר רובי.

חגית ורובי מלווים את ארון בנם איתי חן ז"ל | צילום: טל גל, פלאש 90

לדבריו, "הניצחון במלחמה הזו הוא קודם כל ההחלטה האמיצה והקשה היום - ולהחזיר את אחרון החטופים, שזו ראשית הצירים להפוך דף לעתיד טוב יותר, ואז להתחיל חשבון נפש אמיתי, שהוא תנאי מקדים לחידוש אמון העם בממשלה שלו. אני מתפלל שיהיו מספיק מנהיגים ראויים במדינה שיידעו להוביל למקום הנכון הזה. איתי, אני מבקש סליחה שלקח שנתיים להחזיר אותך. אני מתחייב בפניך - אנחנו נבוא בחשבון עם אלו שאומרים שאי אפשר היה להחזיר אותך קודם ואלו שבגלל שגררו רגליים משיקולים ששנות אור בינם ובין ביטחון המדינה, 42 חיילים ואזרחים ישראלים שנחטפו בחיים חזרו בארון".

חגית חן, אימו של איתי ז"ל, ספדה לו: "איתי שלי, שנתיים וחודש ניסיתי להשאיר אותך חי במחשבות שלי. לא נפרדתי ממך גם כשאמרו לי שלא שרדת את הקרב הנורא. לא נתתי לאף אחד לקרוא לך זכרונו לברכה ובטח לא לקרוא לך גופה. אתה תמיד היית ותהיה הילד היפה שלי. גם עכשיו. כל כך היה חשוב לי לראות אותך עוד פעם אחת אחרונה. לחבק אותך. ואתמול יכולתי לעשות את זה סוף סוף".

"איתי, סליחה שחיכית כל כך הרבה זמן לחזור הביתה. הגנתי על כבודך כמה שיכולתי. סיפרתי שנתיים וחודש לכולם כמה שאתה בחור נדיר, אמיץ, גיבור, מצחיק, חתיך ומוכשר. כולם כבר חיכו לך. כל כך נורא שזה הסוף", המשיכה האם. "אני מבינה שאצטרך לקבל את זה שאני לא אוכל לחבק אותך יותר. שאני לא אוכל להכין לך יותר עוגיות שוקולד צ'יפס, אני לא אוכל ללכת איתך יותר לקולנוע בימי חמישי. אני לא אערוך יותר שולחן לחמישה. כבר לא תטוס עם נטע האהובה שלך לטיול של אחרי צבא, כבר לא תנהג במכונית מירוץ, לא תקלע יותר שלשות מדויקות לסל, לא תשחק יותר עם הכלב שלך גוצ'י".

אימו של איתי ז"ל אמרה: "אתה לא תצחיק אותי יותר. כמה שאני מתגעגעת לצחוק שלך. ואפרופו מצחיק. חולצת המש"צים שחזרת איתה מעזה ממש מצחיקה. כאילו שידעת שאנחנו פוחדים שיהיה קשה לזהות אותך אז נתת לנו קצת עזרה. חזרת שלם ושליו כמו שגיבור ישראל צריך לחזור מהקרב. עם חולצה שלא משאירה מקום לספק איפה הלב שלך היה כל חייך, וסרבל שריון מלא בפודרה של אבק כמו שתמיד אהבת. כמה שרציתי שהסוף יהיה אחר. שטעו. שתחזור בחיים, שנשקם אותך. היו לי חלומות מוחשיים עליך חוזר בחיים".

איתי חן ז"ל | מתוך וידאו: חדשות

עוד אמרה חגית: "איתי, אני מקווה שאיפה שאתה נמצא אתה יודע שעשיתי הכול והרבה מעבר כדי שלא תישאר שם בעזה. וגם אם היה לוקח לי עד 120 שלי לא הייתי מוותרת עליך לעולם. יש לי הקלה שחזרת כשאני עוד בחיים, ולא נאלצתי להשאיר את צוואת החזרתך הביתה לאחים שלך רועי ואלון. פחדתי שלא נמצא אותך, שלעולם לא נדע מה קרה לך , שלעולם לא נצליח להחזיר אותך. והכי נורא שאני גם לא יודעת למה בכלל נלקחת ממני. יותר משנתיים אחרי לא קיבלתי תשובות שמניחות את דעתי, למה קרה 7 באוקטובר, אני יודעת איתי שתמיד רצית שנהיה גאים בך, אני כל כך גאה להיות אמא שלך ואני נורא מתגעגעת אליך ואני לא יודעת איך אפשר לחיות עם לב כל כך שבור".

"איך מצליחים לנשום. רציתי כל כך שתחזור אבל לא בארון , שתהיה גיבור אבל בלי לשלם בחייך", ספדה האם השכולה. "איתי, אתה עכשיו מלאך טהור בשמים עם סבא גדעון וסבא ג'ק, סבתא מרקה וסבתא רחל, אלוף משנה אסף חממי ,סמל תומר לייבוביץ', סרן דניאל פרץ, סרן עומר נאוטרה ועוד גיבורים רבים מדי של האסון. אני בטוחה שאתה מצחיק אותם שם למעלה כמו שרק אתה יודע להצחיק ולשמור על המורל. מתן אחיך לטנק חזר הביתה בחיים. אני מקווה שעכשיו כשכל צוות פרץ חזר הביתה יוכל להשתקם. נשארו בעזה חמישה חטופים שדחוף להחזיר הביתה הדר גולדין, מני גודארד , דרור אור, רן גווילי, סותטיסאק רינטלאק. כשנקום מהשבעה נחזור למאבק ונחזיר גם אותם הביתה, הלוואי שלא נצטרך".

הלווית איתי חן ז"ל | צילום: אוריאל אבן ספיר

האם הודתה לחיילי צה"ל, לממשלת ישראל וגל הירש: "תודה שהיית עבורי משענת. לעולם לא אשכח כמה היה לך חשוב גם לתמוך אישית באבא שלי גדעון רביב ז"ל, גיבור ישראל בעצמו שלא שרד לראות את היום שאיתי חזר. תודה לקצין שלא נושם איתנו כבר שנתיים וחודש, שגיא בשירי שגם חולק תאריך יום הולדת עם איתי שלנו. תודה לכל אחד ואחת על אנושיות, ערבות הדדית, הכלה וראיית האחר".

משפחתו של איתי חן השמיעה את דבריו של מפקד הטנק דניאל פרץ ז"ל, מתוך רשת הקשר בבוקר 7 באוקטובר, שפורסמו בתוכנית "עובדה": "מה זה האירוע הזה אחי? זה אירוע הזוי. מה שינסו עכשיו לעשות זה להוציא את מי שבחמ"ל ולחטוף. שלא יהיה פה אירוע חטיפה מנחל עוז אל עבר הרצועה זה משימתנו – קיבלת?".

עוד נשמע בהקלטה: "מתן (אנגרסט) תחפש מחבלים. מחבלים מתקרבים, וואי מלא מלא מחבלים. איתי אנחנו עם 'כלנית' בפנים? יאללה תתקדם ישר ותדרוס אותם".

שליחו של טראמפ סטיב וויטקוף שלח הספד מוקלט: "זכיתי להכיר את איתי דרך האנשים שאהבו אותו. משפחתו לא נתנה לאף אחד לשכוח אותו. לאורך כל הדרך הם סירבו להרים ידיים. אני מקווה שאיתי ובני אנדרו נמצאים עכשיו יחד בעולם הבא. סיפורו של איתי צריך להזכיר לעולם עד כמה חיוך ונשמה של אדם צעיר יכולים להשפיע על העולם".

מתן אנגרסט בהלווית איתי חן ז"ל | צילום: פאולינה פטימר

נשיא המדינה יצחק הרצוג ספד לאיתי חן ז"ל: "יקירנו, אהובנו, סמל ראשון איתי חן, גיבור ישראל. סוף-סוף שבת אלינו: אחרי יותר משנתיים של כמיהה, של זעקה ושל כאב. כעת - כראוי לגיבור שאתה, כראוי למי שהוא ומשפחתו הפכו לסמל לאומי, כראוי למי שסיפורו הפך לשם דבר בכל רחבי תבל - אנחנו ניצבים כאן, עם רב כל כך, ללוות אותך אל מנוחתך האחרונה".

"אני מבקש לומר לך היום, איתי – תודה. תודה לך. תודה ל"צוות פרץ" של גדוד השריון 77 – צוות מאוחד ומלוכד של גיבורי ישראל – שבו לחמו – יחד איתך – סרן דניאל פרץ ז"ל, מפקד הצוות, סמל תומר ליבוביץ ז"ל, וסמ"ר מתן אנגרסט שיבדל לחיים ארוכים וכמה טוב לראות אותו איתנו כאן היום. תודה לכל הדור שאתה איתי חלק ממנו. בכל מפגש עם משפחה שכולה, בכל הלוויה ואזכרה, בכל טקס, בכל ניחום, אני מוצא את עצמי נפעם שוב ושוב מהדור המדהים הזה - הדור שלך - איתי".

קשנ״ר, תא״ל אוהד מאור, מצדיע בהלווית איתי חן ז"ל

הלווית איתי חן ז"ל | צילום: דנה רעני

"אני אומר לעצמי, אני אומר לכם קהל נכבד, אני אומר לעם כולו - תראו איזה אוצרות! תראו איזה דור לתפארת קם ונהיה לנו! תראו איזה אור גנוז יש בדור הזה - של איתי, של חבריו ושל בני דורו. יהלומים אחד אחד. מגדלורים - עוד ועוד".

מסע הלוויה עבר בביה"ס חיים גורי ובביה"ס אורט ע"ש גוטמן שבעיר מגוריו נתניה. לאחר מכן עבר במחלף פולג בירידה לכביש 2 דרום, גשר אודים, גשר יקום, מחלף רבין, גשר סינמה סיטי גלילות, מחלף הכפר הירוק בעלייה לרחוב משה סנה תל אביב ועד בית העלמין. הלוויתו החלה בשעה 11:00.

הלווית איתי חן ז"ל | צילום: דנה רעני

בשבוע שעבר, לאחר 760 ימים, משרד ראש הממשלה וצה"ל הודיעו הלילה כי החלל שהושב לישראל בלילה שבין שלישי לרביעי הוא סמ"ר איתי חן. ארונו הועבר אתמול מידי ארגון הטרור לצלב האדום, וממנו לכוחות צה"ל. הללו קיימו ברצועה טקס צבאי ולאחר מכן העבירו אותו למרכז הלאומי לרפואה משפטית, שם הושלם הליך הזיהוי שלו.

ממטה משפחות החטופים נמסר: "המשפחות מחבקות בשעה זו את משפחת חן אשר יקירה איתי הי"ד הושב היום לישראל לקבורה ראויה. לצד העצב וההבנה שהלב לעולם לא יהיה שלם, השבתו של איתי הי"ד היא בגדר מזור כלשהו למשפחה שחיה באי-ודאות וספק מייסרים מעל לשנתיים. לא ננוח ולא נשקוט עד להשבת אחרון החטופים".

סיפורו של איתי חן ז"ל

איתי הי"ד היה הבן האמצעי מבין שלושה אחים. הוא גדל בנתניה, למד בכיתת מצוינות והיה ספורטאי מבטיח. הוא אהב לשחק כדורסל, לטפס על קירות טיפוס, לטייל ברחבי הארץ, ובקיץ שלפני הגיוס עבד כמדריך בקייטנה. כנער עסק בפעילות חברתית והיה מדריך של"ח (שדה, לאום, חברה) צעיר במסגרת תוכנית של"ח וידיעת הארץ של משרד החינוך.

למרות שנפצע במהלך תפקידו כמדריך, התעקש להמשיך בתפקיד ובהמשך להתגייס כלוחם בשריון בגדוד 77. ב-7 באוקטובר יצא איתי הי"ד להלחם באומץ רב לצד חבריו לטנק. סמל תומר ליבוביץ הי"ד נהרג בקרב, ואיתי נחטף מאזור נחל עוז יחד עם יתר חברי צוות הטנק: סרן דניאל פרץ שהושב לקבורה וסמ"ר מתן אנגרסט ששוחרר מהשבי אחרי מעל שנתיים. איתי הותיר אחריו את הוריו רובי וחגית, ואת שני אחיו, רועי ואלון - ששמעו ממנו בפעם האחרונה באותו בוקר שבת.