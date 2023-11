תמונה של חייל יושב על כורסה על רקע ההריסות ברצועת עזה עוררה בימים האחרונים עניין רב ברשת, אחרי שנוספו לה בפוטושופ גם גרפיטי, קפה ועוגיות. החייל שיושב על הכורסה רן אוחיון, מפקח משטרת תנועה בנגב ובערבה שבשיחה עם mako מספר מה עומד מאחורי התמונה הכי מדוברת ב-24 השעות האחרונות.

"זה היה צילום ספונטני. אחד הלוחמים צילם אותי יושב על הכורסה ולא חשבתי לרגע שזו תהיה תמונה ויראלית שתעשה כל כך הרבה רעש. זו הייתה תמונה אמיתית שצילמנו מהרגע לרגע בלי שום מחשבה לפרסום. כל השאר - שולחן הקפה ומה שעשו הגולשים היה פוטושופ כמובן".

אוחיון, תושב דימונה, הוקפץ לשירות מילואים בצה"ל כקצין קשר בחטיבת גבעתי. התמונה צולמה לפני כמה כשהיו בצפון הרצועה והבוקר אוחיון וחבריו כבר יצאו להתרעננות לקראת כניסה נוספת לרצועה בקרוב.

How it started. How it's going. pic.twitter.com/7GGMNLwpkg — The Mossad: Satirical, Yet Awesome (@TheMossadIL) November 12, 2023

מי שזיהה מיד את אוחיון יושב על הכורסה הוא ראש עיריית דימונה בני ביטון שאומר ל-mako כי "מדובר בבחור נפלא שכולם אוהבים ומחכים שישוב הביתה בשלום".

לא רק התוספת המשעשעת, תמונת הלוחם על הכורסה על רקע ההריסות בעזה הזכירה לרבים גם תמונה מפורסמת בה צולם יחיא סינוואר, מנהיג ארגון הטרור חמאס כשהוא יושב גם כן על כורסה מאובקת על רקע הריסות מה שהייתה לשכתו, לאחר מבצע "שומר החומות" בשנת 2021.

אותה תמונה מתרברבת משהו של סינוואר הייתה אז ביטוי לכך שלמרות המבצע והסבבים השונים מול ישראל, ראשי החמאס אינם מורתעים ולא חוששים לנוע ולהצטלם בעזה, למרות שהם עלולים להיות מחוסלים על ידי ישראל. מאז הטבח הברברי שביצעו מחבלי חמאס בעוטף עזה, סינוואר ושאר ראשי חמאס ברצועה לא מעיזים להוציא את הראש מהמנהרות או מאיפה שהם נמצאים, ומשאירים את המחבלים הזוטרים להילחם לבדם מול עוצמתו של צה"ל.