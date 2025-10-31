בוול סטריט ג'ורנל דווח שלמרות ניסיונותיו של צבא לבנון לפרז את חיזבאללה והתקיפות הישראליות בדרום המדינה – תמונת המודיעין מדאיגה • לפי המידע שקיים בישראל: ארגון הטרור צובר טילים, רקטות, אמצעים ארטילריים וציוד לחימה נוסף, שחלקו עדיין מוברח דרך סוריה • גורמי מודיעין ערביים: חיזבאללה חזר לפעול בצורה מבוזרת ופחות ריכוזית – בדומה למודל של חמאס ברצועת עזה

בישראל זועמים בעקבות הערכות המודיעין האחרונות שקובעות שחיזבאללה הולך ומתעצם במקום להתקדם לתהליך של פירוק מנשק, כך דווח היום (שישי) בוול סטריט ג'ורנל. המודיעין העדכני בישראל מצביע על כך שארגון הטרור צובר טילים, רקטות, אמצעים ארטילריים וציוד לחימה נוסף. חלק מהאמל"ח מגיע באמצעות נתיבי ההברחות מסוריה שנותרו פעילים בחלקם, למרות ההתקפות של חיל האוויר, חלק מגיע דרך הים וחלק מיוצר בלבנון.

תקיפות של חיל האוויר בשבוע שעבר בבקעת הלבנון

גורמי מודיעין ערביים אומרים שחיזבאללה חזר לפעול בצורה מבוזרת וריכוזית פחות, בדומה לאופן שבו פעל בשנות ה-80. שיטת הפעולה מזכירה גם את השינוי שעבר חמאס ברצועת עזה לאחר שספג מכות קשות במהלך המלחמה.

הזעם בישראל נובע מעצם העובדה שההסכם שנחתם לפני שנה מול לבנון היה צריך לכסות גם את נושא החימוש של חיזבאללה. צה"ל אומנם תוקף כמעט על בסיס יומי את דרום המדינה, אך הערכות המודיעין מעלות תמונה מדאיגה, שכן נראה שההצטיידות של ארגון הטרור נעשית דרך כמה נתיבי הברחה וחלק מייצור הנשק מתבצע באופן עצמאי.

מחבלי חיזבאללה (ארכיון) | צילום: AP

בישראל זועמים בעקבות הערכות המודיעין – שמראות שהמצב השתנה, ובמקום פירוק מנשק של חיזבאללה המצב כעת הוא התעצמות של ארגון הטרור. לפי הדיווח, ישראל מאבדת סבלנות ולא מרוצה מהקצב שבו צבא לבנון פועל מול ארגון הטרור. עם זאת, צוין שמאז שנכנסה לתוקף הפסקת האש בין הצדדים בנובמבר 2024, צה"ל סיפק לצבא לבנון מודיעין מדויק על ניסיונותיו המחודשים של חיזבאללה להתחמש ותקף למעלה מ-1,000 מטרות של ארגון הטרור ברחבי המדינה.

תום בראק, שגריר ארה"ב בטורקיה ומי שמנהל מטעמו של טראמפ את המגעים מול סוריה ולבנון, הזהיר שאם ביירות תמשיך להסס – ישראל עלולה לפעולה לבדה. באזורים מסוימים בדרום המדינה, דווקא כן מיושם שיתוף פעולה בין ארגון הטרור לבין הצבא, שכן שם נרשמה התקדמות מסוימת בפירוז המרחב. אולם בדרום ביירות ובבקעת הלבנון – חיזבאללה לא משתף פעולה וממשיך להתחמש.