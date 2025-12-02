מאז 1945 נבנה הצבא האמריקאי כדי להגן על אירופה, אך בשנים האחרונות העבירה את ארה"ב את המוקד לאיום הסיני וגם לזירות אחרות כמו המזרח התיכון. אז מה עושים עם צבא שתוכנן לאירופה - כשאירופה כבר אינה במרכז תשומת הלב?

התשובה, כך אומר מומחה אמריקאי, היא רחפנים. כוח משלוחי של יחידות רחפנים - שיתבסס באירופה או יישלח לשם לפי הצורך - עשוי להיות חלופה חסכונית בהרבה לתחזוקה של בסיסים גדולים מעבר לים.

"על כוחות קדמיים המוצבים בבסיסים גדולים ועל יחידות מתחלפות המבוססות על חי"ר ושריון - לפנות את מקומם ליחידות רחפנים מעורבות, שניתן לפרוס מהר יותר", כתב בנג'מין ג'נסן, מנהל מעבדת העתיד במכון למחקרים אסטרטגיים ובינלאומיים (CSIS) בוושינגטון, בניתוח שפרסם לאחרונה.

אימון באסטוניה עם כוחות נאט"ו, סמוך לגבול הרוסי

ג'נסן מתאר מערכת שבה חברות נאט"ו האירופיות מספקות את הכוחות הקרביים המסורתיים - טנקים וכלי לחימה משוריינים - ואילו יחידות רחפנים אמריקאיות מספקות שילוב של כלי תקיפה, סיור ולוחמה אלקטרונית בלתי מאוישים.

"נניח שבמקום גדוד בן אלף חיילים, יש גדוד של 250 איש ברוטציה שמפעיל כ-500 רחפני FPV", הסביר ג'נסן ל"דיפנס ניוז" והמשיך: "הם מבצעים משימות יחד עם שותפים אירופים, נכנסים, פועלים ויוצאים במהירות".

הרעיון השנוי במחלוקת שלפיו רחפנים יכולים להחליף חיילים על הקרקע אינו חדש, אך ג'נסן מתייחס לכך במונח כלכלי - "החלפה" - כלומר, מצב שבו מוצר אחד מחליף אחר, שמעניק ערך דומה במחיר נמוך יותר. כשם שצרכן יכול להחליף מותג אחד באחר הזול יותר, כך גם רחפנים יכולים במקרים מסוימים להחליף פלטפורמות קרקעיות מסורתיות.

לדבריו, שימוש ב"יחידות רחפנים גמישות וניידות יותר יכול לייצר אפשרויות חדשות לתמיכה באינטרסים של ארה"ב באירופה". ג'נסן, שהציע בעבר להקים חטיבות רחפנים ייעודיות, מציין לדוגמה שגדוד רחפנים הכולל יכולות תקיפה, סיור ולוחמה אלקטרונית יוכל גם לפטרל על פני שטח נרחב וגם לשגר נחילי רחפנים שיסכלו פלישה רוסית.

העיקרון הזה חל גם על תכנון הרחפנים עצמם. "אם ניתן להחליף במהירות מטענים שונים - למשל, איסוף מודיעין, לוחמה אלקטרונית או תקיפה - אז רחפן אחד כמעט שווה ערך לאחר, גם אם תוכנן מראש למשימה אחרת", כתב. במידה מסוימת, הצבא האמריקאי כבר צועד בכיוון הזה במסגרת יוזמת "Army Transformation", הקוראת לפיתוח מהיר של רחפנים קטנים ולשילובם בשטח.

עם זאת, ג'נסן מתנגד לתוכניות שמטרתן לוותר על רחפנים בגובה בינוני ושהייה ארוכה. מבקרי הרחפנים הללו טוענים כי הם יקרים ופגיעים - כלי הטיס הבלתי מאוישים ה-TB-2 הטורקיים הושמדו בהמוניהם על ידי ההגנה האווירית הרוסית, וארה"ב איבדה שבעה כטב"מים מסוג MQ-9 ריפר תוך שישה שבועות מאש החות'ים בתימן מוקדם יותר השנה.

ג'נסן טוען כי לרחפנים הגדולים יותר ולכטב"מים יש גמישות שאין לרחפנים קטנים. "אני רוצה משהו שמספק מספיק כוח ויכולת נשיאה כדי לכסות אזור במשך 24 שעות, ולשאת שמונה טילי הלפייר או יותר - אם נדרש", אמר. לדבריו, ניתן להקים יחידות רחפנים חדשות במסגרת המשמר הלאומי והמילואים, ואף להסב יחידות אוויריות קיימות - שחלקן אמורות להתבטל - ליחידות רחפנים, כך ניתן יהיה לצמצם עלויות ולשמר יכולת גיוס מהירה.

ומה תחשוב נאט"ו על כך שארה"ב מחליפה נוכחות קרקעית ברחפנים? לדבריו, מדיניות של פריסת כוחות משלוח מבוססי רחפנים עשויה להשפיע לא רק על הלחימה אלא גם על ההרתעה: במקום להציב באופן קבוע חטיבת שריון אמריקאית בפולין כדי להרתיע את רוסיה, ניתן יהיה לשלוח חטיבות רחפנים ניידות למזרח אירופה בעת משבר.