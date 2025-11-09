שב לקבורה אחרי 11 שנים: הדר גולדין ז"ל זוהה במכון לרפואה משפטית

משרד ראש הממשלה הודיע הערב (ראשון) כי לאחר השלמת הליך הזיהוי על ידי המרכז הלאומי לרפואה משפטית, בשיתוף משטרת ישראל והרבנות הצבאית, הודיעו נציגי צה"ל למשפחתו של החטוף החלל סגן הדר גולדין, כי יקירם הושב לישראל והושלם זיהויו.

הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר נפגש אתמול עם משפחת גולדין בליווי קצינת חיל משאבי האנוש הראשית וראש חטיבת הנפגעים, תת-אלוף עדנה איליה ומפקדים נוספים. הוא שוחח עם בני משפחתו על כלל המאמצים שננקטו להשבתו במהלך השנים האחרונות, והדגיש את מחויבות צה"ל לפעול להשבת כלל החללים החטופים.

הרמטכ"ל עם משפחת גולדין | צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

משפחתו של סגן גולדין מסרה הצהרה ראשונה לתקשורת מביתם שבכפר סבא. "הבאנו את סגן הדר גולדין הבן שלנו, לוחם, לקבר ישראל", מסר אביו, שמחה גולדין. "הבאנו את זה משום שהלוחמים לחמו להביא לוחמים משדה הקרב. צה"ל הביא את הדר חזרה לארצו - לא אף אחד אחר. לכן אנחנו לוקחים את הערכים האלה, שלא מפקירים חיילים בשדה הקרב, כי זה ערך ולא מתפשרים על ערכים. ומה שהמלחמה הזאת הוכיחה זה שאם נלחמים על לוחמים, מצליחים. הניצחון הוא השבת החטופים והשבת הלוחמים לישראל. הלוחמים הם הגיבורים".

לאה גולדין, אמו, מסרה: "לפני 11 שנים עמדנו פה בחודש אוגוסט אחרי שחטפו לנו את הדר וצעקנו שאסור לעזוב את עזה מבלי להשיב את הדר. היה לנו מובן מאליו שמדינת ישראל לא תשיב חיילים מאחור, לקח לנו 11 שנים, להחזיר אותו בכוחות צה"ל וכוחות הביטחון. הדבר הראשון הוא רעות, הדבר השני הוא הבאה לקבר ישראל, והשלישי הוא כבוד האדם. אלה הערכים שנלחמנו עליהם.

פרסומת

"לצערי עברנו הרבה אכזבות, האכזבה הכי גדולה הייתה בקורונה שהיה אפשר להחזיר אותם תמורת חיסונים, ומקבלי ההחלטות לא עשו את זה. אסור לנו לוותר על מי שאנחנו, ואנחנו ננצח, בזכות הערכים. אני מקווה שהדר ימשיך להיות הסמל כפי שהיה עד היום. אני לא נלחמת רק על הדר, אני נלחמת על החטוף הבא. ואם השבעה באוקטובר לא הפך להיות הזעקה לכל אחד במדינת ישראל הגיע הזמן שתסתכלו עלינו ונסביר לכם שזה חשוב וחובה להלחם על הילדים שלנו, תודה שהלכתם איתנו כל הדרך".

צוות מילואים מורכב מחבריו של גולדין ז"ל לפלוגה, מלווה אותו בדרכו האחרונה | צילום: דובר צה"ל

חמאס טען אתמול כי "נמצאה" הגופה בחיפושים במערב רפיח. בישראל המתינו לזיהוי ודאי במכון לרפואה משפטית, גורמי הרבנות ויתר הגורמים הרלוונטיים.

במטה משפחות החטופים מסרו: "סגן הדר גולדין, בנם של לאה ושמחה, אחיו התאום של צור ואחיהם הצעיר של איילת וחמי, נולד ביישוב אשחר שבגליל וגדל בכפר סבא. הדר נפל ונחטף לפני למעלה מ-11 שנה, במהלך הפסקת אש הומניטרית במבצע צוק איתן, בקרָב הרואי על הגנת המולדת שכל כך אהב. מאז הדר מוחזק בשבי חמאס - 4,118 לילות כימים בהם משפחתו לא חדלה לרגע ממאבקה להשבתו, ועם ישראל כולו צועד לצדם.

"הדר ואחיו התאום צור היו בלתי נפרדים - יחד למדו לנגן ולצייר, הדריכו בתנועת "בני עקיבא", למדו במכינת "בני דוד" שביישוב עלי, וסיימו בהצטיינות קורס קצינים לוחמים. לאחר הקורס שב הדר ליחידתו- סיירת גבעתי כמפקד מחלקה, אותה הוביל גם בקרב שבו נפל. הדר נודע כאדם שכולו אור ונתינה, חדור אהבת הארץ ואהבת האדם באשר הוא. הדר היה רק בן 23 בלבד בנופלו – מפקד רגיש, צנוע ונחוש, שתמיד דאג לאחרים".

פרסומת

"כחודש לפני נפילתו הדר הציע נישואים לבחירת ליבו עדנה סרוסי, והשניים אף הספיקו להזמין את האורחים לחגוג את אהבתם. מאז נפילתו של סגן הדר גולדין הוקמו מיזמים ומסגרות חינוכיות להנצחת מורשתו וערכיו- בהם המכינה על שמו, שבה מתחנכים יחד חניכים דתיים וחילונים, נוער בסיכון ועולים חדשים".

בצה"ל הבינו בתקופה האחרונה שגולדין ז"ל עשוי להימצא במערב רפיח ואף ביצעו חפירות במטרה לאתר אותו אולם ללא ממצאים. בישראל זועמים על כך שהחלל שנמצא על ידי חמאס והצלב האדום בצד הישראלי של הקו הצהוב, נלקח חזרה לשטח שבשליטת חמאס ולא הוחזר מיד, אבל יש לציין שזה גם מה שקרה עם רוב החללים שהוחזרו לישראל בשבועות האחרונים.

צה"ל ומערכת הביטחון לא ידעו איפה חמאס הסתיר את סגן גולדין ז"ל מאז שנחטף במבצע "צוק איתן". בחודשי המלחמה הראשונים נעשו ניסיונות לאתרו בצפון רצועת עזה ומרחבים נוספים. בחודשים האחרונים התחזקה ההערכה שגולדין נמצא במערב רפיח ושם הוא אכן נמצא.

בתקופה האחרונה ישנו תיאום בין ישראל לחמאס בתיווך של המפקדה בקריית גת. למרות הביקורת, גורמים בישראל אומרים שהתיאום הזה מוכיח את עצמו עם החזרת חטופים חללים רבים שהושבו לישראל ובלי התיאום הזה היה הרבה יותר קשה למצוא אותם, אם בכלל.

פרסומת