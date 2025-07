הקרבות הקשים בדרום סוריה נמשכים למרות ההכרזה על הפסקת אש, ובממשל טראמפ מחריפים הבוקר (ראשון) את הטון כלפי המשטר הסורי. השליח האמריקני לסוריה תום בראק הזהיר ש"השאיפה השברירית" למדינה סורית יציבה "מתעמעמת", ומזכיר המדינה מרקו רוביו הוסיף אזהרה משלו: "אם הרשויות בדמשק רוצות לשמר סיכוי להשיג מדינה סורית מאוחדת - הם חייבים לסיים את האסון הזה".

"ארה"ב נותרה מעורבת מאוד בשלושת הימים האחרונים עם ישראל, ירדן והרשויות בדמשק לגבי ההתפתחויות הנוראיות והמסוכנות בדרום סוריה", כתב רוביו ברשת X. "האונס והטבח של אנשים חפים מפשע חייבים להסתיים. אם הרשויות בדמשק רוצות לשמר סיכוי להשיג מדינה סורית מאוחדת, מכילה ושלווה, חופשית מאיראן ומדאעש, הן חייבות לעזור לסיים את האסון הזה באמצעות שימוש בכוחות הביטחון כדי למנוע מדאעש וג'יהאדיסטים אלימים נוספים להיכנס לאזור ולבצע מעשי טבח".

The U.S. has remained heavily involved over the last three days with Israel, Jordan and authorities in Damascus on the horrifying & dangerous developments in southern Syria.



The rape and slaughter of innocent people which has and is still occuring must end.



If authorities in…