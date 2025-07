סיכול הברחת נשק ענקית מאיראן לחות'ים בתימן. כוחות ההתנגדות הלאומית בתימן (NRF) והצבא האמריקאי סיכלו הברחת נשק ענקית, 750 טונות של "תחמושת וחומרה, מאות טילי שיוט, טילי נ"מ, טילים נגד ספינות, כטב"מים, ראשי נפץ וחיישני גילוי, רכיבים ומאות מנועי רחפנים, ציוד הגנה אווירית, מערכות מכ"ם וציוד תקשורת" שהאיראנים ניסו להבריח לתימן, כפי שדווח אמש (רביעי) בהודעה רשמית של פיקוד המרכז האמריקאי.

מדובר בסיכול הגדול ביותר של ה-NRF אבל ניתן להעריך שהאיראנים הצליחו להבריח טונות של אמצעי לחימה כשזה קורה גם אחרי שהאיראנים ספגו מכות קשות כתוצאה מהתקיפות של ישראל וארה"ב.

למרות מצבה הקשה של איראן אחרי "מלחמת 12 הימים", אז ישראל וארה"ב תקפו אתרי גרעין, את פרויקט הטילים ומטרות שלטון, האיראנים ממשיכים בניסיונות שלהם להבריח נשק ולחמש את צבאות הפרוקסי שלהם במזרח התיכון.

פיקוד המרכז האמריקאי מדווח שכוחות ההתנגדות הלאומיים של תימן (NRF), בראשות הגנרל טארק סאלח, המתנגדים לחות'ים, ביצעו את סיכול הברחת האמל"ח הגדולה ביותר בתולדותיהם. נראה שהסיכול בוצע בזכות מודיעין ומעקב של האמריקאים ואז השתלטות על ספינת ההברחה שביצעו התימנים בעצמם, יתכן שגם כאן הייתה מעורבות צבאית אמריקאית, אולם זו לא נחשפה בהודעה הרשמית.

ה-NRF יירטו ותפסו למעלה מ-750 טון של אמצעי לחימה. מדובר בטילי שיוט מסוג "סומאר" שהטווח שלו עומד על כ-700 ק"מ, אך יש טענות שהטווח האמיתי שלו, בהיותו מבוסס על טיל רוסי, נע בין 2,000 ל-3,000 ק"מ ומהירות של 1,000 קמ"ש, ומסוגל לשאת ראש קרב של 600, 500 ק"ג. טיל נוסף הוא ה"הווייזה" עם טווח ארוך של כ-1,350 ק"מ. והפאווה בעל טווח של 1,650 ק"מ, מהירות של 550-500 קמ"ש וראש קרב של 500 ק"ג. לציין שהטילים האלה שוגרו לישראל במספר אירועים, ככל הידוע כולם יורטו או נפלו בדרך.

כאמור היו על הספינות אמצעי לחימה נוספים, מערכות תקשורת מאובטחות לכאורה, מכ"מים בהם החות'ים עושים שימוש כדי לגלות ספינות אזרחיות ולפגוע בהן וגם מכ"מים לגילוי כלי טיס במטרה לזהות תקיפות עליהם, לגלות גם כטב"מים שמבצעים איסוף מודיעיני בתימן.

בתיעוד ניתן לראות בבירור גם מדריכים בפרסית ורבות מהמערכות שיוצרו על ידי חברה המסונפת למשרד ההגנה האיראני, ו"נתונה בסנקציות של ארצות הברית. המשלוח הבלתי חוקי נועד לשימוש החות'ים הנתמכים על ידי איראן", הדגישו בהודעה של פיקוד המרכז האמריקאי.

הגנרל מייקל אריק קורילה, מפקד פיקוד המרכז האמריקאי אמר: "אנו משבחים את כוחות הממשלה הלגיטימיים של תימן שממשיכים לעצור את זרימת התחמושת האיראנית המיועדת לחות'ים. סיכול המשלוח האיראני העצום הזה מראה שאיראן נותרה השחקן המערער ביותר באזור. הגבלת הזרימה החופשית של תמיכה איראנית לחות'ים היא קריטית לביטחון האזורי, ליציבות ולחופש השיט".

איראן ממשיכה להבריח נשק, למרות ניסיונות ישראלים ובינלאומיים למנוע זאת. הברחות מבוצעות במגוון דרכים, כולל דרך הים, היבשה ואף באמצעות רחפנים וכטב"מים. למרות הקושי הרב הם ממשיכים לנסות לחמש מחדש את חיזבאללה, מה שמוביל לתקיפות רבות של חיל האוויר בסוריה ובלבנון. האיראנים מעורבים גם בהברחות לשטחי יהודה ושומרון ולרצועת עזה.

מלבד ספינות, איראן משתמשת גם בכטב"מים ורחפנים להברחת אמצעי לחימה. כך למשל הם מבריחים תחמושת, רובים ואקדחים לעזה. הפעולות של איראן מעוררות דאגה ביטחונית רבה, בישראל ובאזור, החשש שהן עלולות להוביל להסלמה ולפגוע ביציבות האזור.