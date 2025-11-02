המתווכות בוחנות "חילוץ" של מחבלי חמאס ש"נתקעו" מעבר לקו הצהוב
על פי הדיווח באל-ג'זירה, המתווכות מנהלות מגעים בין ישראל לארגון הטרור על מנת להבטיח את "יציאתם ושלומם" של המחבלים שנותרו בשטחים שבשליטת ישראל. על פי היוזמה, המחבלים יצאו משם באמצעות רכבים של הצלב האדום
לאחר הדיווח ברשתות הפלסטיניות כי חמאס נטש מעבר לקו הצהוב מחבלים רבים, ערוץ אל-ג'זירה דיווח הערב (ראשון) ממקורותיו כי המתווכות מקיימות כעת מגעים בין ישראל לארגון הטרור כדי להבטיח את החזרתם של המחבלים ש"נתקעו" מעבר לקו הצהוב. בצה"ל לא מכחישים, אך אומרים כי "פועלים בהתאם להנחיות הדרג המדיני".
על פי הדיווח בערוץ, "המגעים מתקיימים על מנת שיצאו בשלום מהאזור שבשליטת ישראל, וכדי למנוע חיכוך פוטנציאלי בין הצדדים". המקורות גם הדגישו כי היוזמה תתבצע באמצעות רכבים של הצלב האדום דרך מסדרונות ספציפיים ומאובטחים.
מוקדם יותר היום, דיווח העמוד Gaza Report כי בארגון הטרור נטשו את המחבלים שלהם מעבר לקו הצהוב כשהם לכודים שם, בעיקר בדרום רצועת עזה. על פי דיווחים מקומיים, מדובר במאות מחבלים שנותרו לכודים במנהרות שבאזורים שבהם שולטת ישראל ובמיוחד בתל א-סולטאן ושאבורה שברפיח, שם גם היו כמה היתקלויות, שבהן נהרגו שלושה לוחמי צה"ל, ובמזרח ח'אן יונס. עוד על פי הדיווחים מעזה, אותם מחבלים אינם מקבלים תמיכה מהארגון וההנהגה, ובני המשפחה שלהם מבקרים את התנהלות חמאס שלא פועלים לחילוצם.
על פי Gaza Report, משפחות המחבלים שנלכדו בצד הישראלי של הקו הצהוב, שרבות מהן התפנו מרחבי הרצועה ונמצאות באזור המוואסי, מספרות שקיבלו שיחות טלפון מבניהן המחבלים ובשיחות הם תיארו להם את הבידוד וביקשו עזרה כדי להיחלץ משם. עוד על פי הדיווחים האלה ישנו כעס גובר שמופנה כלפי מנהיגי חמאס על שהותירו את הפעילים שלהם לגורלם, כשהם לא פועלים להציל אותם.
בינתיים צה"ל ממשיך להשמיד תשתיות טרור באזורים בהם הוא שולט, כשבמהלך היממה האחרונה הושמדו מספר מנהרות ומבנים והדי הפיצוצים החריגים נשמעו היטב ביישובי העוטף. חיל האוויר ביצע מספר תקיפות במהלך היממה האחרונה. אגב, למרות הטענות שישראל כביכול מכילה הפרות הפסקת אש של חמאס בלחץ אמריקאי, על פי דיווחים מהרצועה ישראל לא נרתעת מלבצע גם תקיפות באזורים שמעבר לקו הצהוב, למרות ההסכם והמגבלות.