המתווכות בוחנות "חילוץ" של מחבלי חמאס ש"נתקעו" מעבר לקו הצהוב

לאחר הדיווח ברשתות הפלסטיניות כי חמאס נטש מעבר לקו הצהוב מחבלים רבים, ערוץ אל-ג'זירה דיווח הערב (ראשון) ממקורותיו כי המתווכות מקיימות כעת מגעים בין ישראל לארגון הטרור כדי להבטיח את החזרתם של המחבלים ש"נתקעו" מעבר לקו הצהוב. בצה"ל לא מכחישים, אך אומרים כי "פועלים בהתאם להנחיות הדרג המדיני".

על פי הדיווח בערוץ, "המגעים מתקיימים על מנת שיצאו בשלום מהאזור שבשליטת ישראל, וכדי למנוע חיכוך פוטנציאלי בין הצדדים". המקורות גם הדגישו כי היוזמה תתבצע באמצעות רכבים של הצלב האדום דרך מסדרונות ספציפיים ומאובטחים.

מוקדם יותר היום, דיווח העמוד Gaza Report כי בארגון הטרור נטשו את המחבלים שלהם מעבר לקו הצהוב כשהם לכודים שם, בעיקר בדרום רצועת עזה. על פי דיווחים מקומיים, מדובר במאות מחבלים שנותרו לכודים במנהרות שבאזורים שבהם שולטת ישראל ובמיוחד בתל א-סולטאן ושאבורה שברפיח, שם גם היו כמה היתקלויות, שבהן נהרגו שלושה לוחמי צה"ל, ובמזרח ח'אן יונס. עוד על פי הדיווחים מעזה, אותם מחבלים אינם מקבלים תמיכה מהארגון וההנהגה, ובני המשפחה שלהם מבקרים את התנהלות חמאס שלא פועלים לחילוצם.

מפעילות כוחות צוות הקרב של חטיבת הנח״ל במרחב הקו הצהוב | צילום: דובר צה"ל