פרטים חדשים על התרסקות מטוס קרב מסוג F-16 בארה"ב בחודש מרץ האחרון. דו"ח ועדת החקירה שמתפרסם, חושף שהטייס ביצע "יירוט לא מאושר" של מטוס אזרחי שלא היה חלק מהאימון ובנוסף, שביצע מספר תמרונים בהם עבר על חוקי הבטיחות, כשבסוף לחץ בטעות על הכפתור הלא נכון, מה שגרם לו לאבד שליטה על מטוס הקרב, שהתרסק בלואיזיאנה. הטייס נטש בשלום.

התאונה התרחשה ב-23.3, במהלך אימון שגרתי של כנף הקרב ה-138 מהמשמר הלאומי של אוקלהומה. שני מטוסי F-16 המריאו מבסיס אלינגטון לאימון תדלוק אווירי והגנת המרחב האווירי. במהלך האימון, הם הבחינו בכלי טיס אזרחי קל שלא היה חלק מהאימון. המוביל של המבנה החליט "ליירט" את המטוס הקל, כשהוא עושה זאת מבלי ליצור קשר על הטייס האזרחי ומבלי שהוא מדווח על כך לבקרה האווירית.

הטייסים שירדו נמוך

בנוסף על פי הפרטים שפורסמו, המוביל מחליט ללכת ל"יירוט ויזואלי", כלומר להתקרב ולהיות בקשר עין עם הטייס האזרחי. בכך הוא עבר על התקנות ונהלי היירוט של חיל האוויר האמריקאי. על פי הדו"ח, מהלך כזה דורש תיאום מול הטייס והבקרה, שנועד בין שאר למנוע מצב שבו המטוס אותו מיירטים יבצע תמרונים חדים, שיפתיעו את מטוס הקרב המיירט.

טייס קרב במטוס F-16C, חיל האוויר האמריקאי | צילום: KIM JAE-HWAN/AFP/GettyImages

הדו"ח קבע שכדי לטוס ליד המטוס הקל ולזהות אותו, מטוסי ה-F-16 ירדו למהירות נמוכה על סף הגבול המותר. כאשר המטוס הקל החל לבצע פניות לא מתואמות, הדבר סיבך עוד יותר את היירוט. הטייסים התקשו להחזיק את מטוסי הקרב באוויר, בגלל המהירות הנמוכה שכלל לא היו אמורים להגיע אליה. מספר 2 במבנה הצליח לזהות חמש ספרות על זנב המטוס ואז, המוביל התקרב כדי לנסות לזהות את כל הספרות. בכך הם הפרו עוד נוהל ועברו עבירת בטיחות, משום שהתקרבו מעבר למותר למטוס הקל.

מה שקרה בהמשך חרץ את גורל מטוס הקרב, טייס ה- F-16 התכוון ללחוץ על המתג שמפעיל את מדפי המטוס, כחלק מהפעולות שרצה לעשות במסגרת של טיסה במהירות נמוכה. אולם במקום זה, הוא לחץ על כפתור אחר שנמצא ליד, שגרם למדפים להיסגר לגמרי והמטוס החל לרעוד. אז אבדה עליו השליטה של הטייס. ארבע שניות מרגע שהוא לחץ על הכפתור הלא נכון, הטייס נאלץ לנטוש את מטוס הקרב שהתרסק.

A military helicopter lands in Beauregard Parish, near where an F-16 fighter jet crashed Thursday.

Officials say the F-16 was part of the Oklahoma National Guard.https://t.co/hSOL84FLHG pic.twitter.com/yriZ8PesxG — Johnathan B. Manning (@JManningTV) March 23, 2022

חיל האוויר לא יוצא נקי

הדו"ח קבע שהגורם העיקרי להתרסקות היה: "כישלונו של הטייס לשמור ביעילות על שליטה חיובית במטוס במהירות נמוכה ובגובה נמוך". בנוסף לזה טעות הטייס שלחץ על הכפתור הלא נכון וחוסר ההבנה שלו למצב בו הוא נמצא: "תרמה משמעותית לאיבוד השליטה על המטוס ולהתרסקות".

עוד ציינו בדו"ח כי ההחלטה ליירט מטוס שלא היה קשור לאימון תרמה לתאונה, כאשר בדו"ח מציינים ליקויים של חיל האוויר האמריקאי, בדבר פיקוח על מרחבי האימונים ובנוסף לזה, נמצא ליקוי גם בדבר העברת מגבלות טיסה לטייסים.