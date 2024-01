01:02 - צבא ארה"ב: מזל"ט ששיגרו החות'ים פגע בספינה אמריקנית

סנטקום, פיקוד המרכז של צבא ארה"ב, התייחס לתקרית במפרץ עדן ומסר כי מזל"ט ששוגר מאזורים שבשליטת החות'ים בתימן פגע בספינה בבעלות אמריקנית. בציוץ בטוויטר, נמסר מסנטקום כי לא היו נפגעים בתקיפה אך דווח על נזק מסוים. כמו כן, נמסר כי הספינה כשירה לשיט וממשיכה בדרכה.

At approximately 8:30 pm (Sanaa time) Jan. 17, an assessed one-way attack UAS was launched from Houthi controlled areas in Yemen and struck M/V Genco Picardy in the Gulf of Aden. M/V Genco Picardy is a Marshall Islands flagged, U.S. owned and operated bulk carrier ship.



There… pic.twitter.com/kAXPaCqYxV