אולכסיי רזניקוב הציג בסוף השבוע נתונים על מספר הטילים שהיו לצבא רוסיה ערב הפלישה לאוקראינה וכמה נותרו להם כיום, אחרי שהשתמשו ברבים מהם מאז וייצרו אמנם

שר ההגנה של אוקראינה, אולכסיי רזניקוב פרסם בסוף השבוע את המספר המדויק של מאגרי הטילים של רוסיה, לטענתו, כפי שהיו ערב המלחמה וכמה נשאר להם כיום.

המידע מציג את כמות הטילים שהרוסים שיגרו לעבר אוקראינה וקצב ייצור הטילים הרוסי. בנוסף ישנה התייחסות לאספקה של מל"טים מסוג "שאהד" מאיראן. אם הנתונים נכונים, לאוקראינים יש יכולת מודיעין גבוהה ואיכותית ברוסיה, סביר גם שהמידע הושג בעזרת סיוע מערבי.

המספרים שמציג השר האוקראיני מתייחסים למאגר הטילים הרוסי בין התאריכים 23 בפברואר (ערב הפלישה) 2022 ל-3 בינואר 2023.

Security formula:

The missile power of the “world's second army” is inversely proportional to the strictness of sanctions compliance multiplied by the strength of Ukrainian air defense. pic.twitter.com/nYoQJYzvjq — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 6, 2023

אז כמה טילים באמת נשארו?

במשרד ההגנה האוקראיני טוענים כי ערב הפלישה לצבא הרוסי היו 900 טילים בליסטיים לטווחים קצרים מסוג "איסקנדר" (משני דגמים). 56 טילים חדשים יוצרו במהלך חודשי הלחימה ונכון ל-3 בינואר נשארו להם רק 144 טילים. מהמאגר העיקרי, טילי איסקנדר מדגם 9-M-723 נשארו רק 11 אחוזים מסד"כ הטילים שהיו ערב המלחמה.

לרוסים היו 500 טילים מסוג "קאליבר" ערב המלחמה. מדובר בטילים המשוגרים מספינות וצוללות. כיום יש להם רק 59 טילים מהסוג הזה, אחרי שבמהלך הלחימה הם ייצרו כ-150 טילים.

טילי שיוט לשיגור ממפציצים מסוג KH-101 ו-KH-555 היו לרוסים בכמות של 444. אחרי כמעט 11 חודשים לחימה נשארו להם רק 118 טילים מהסוג הזה (16 אחוזים) וזאת אחרי שייצרו במהלך המלחמה למעלה מ-290 כאלה.

נתון מעניין נוסף מתייחס לטילי ה-S-300. טיל נגד מטוסים אותו ניתן לשגר אחרי התאמות גם לעבר מטרות קרקעיות. ערב המלחמה היו לרוסים כ-8,000 טילים מהסוג הזה ובמהלך המלחמה הם שיגרו 1,328 טילים כאלה לכיוון אוקראינה.

מעבר לזה, מאגר הטילים הטקטיים מסוג KH-29\31/35 ירד ל-33 אחוז בלבד ממה שהיה ערב המלחמה. ישנם עוד נתונים רבים, שכולם מראים את כמות האש שהרוסים הפעילו על אוקראינה. אלפי טילים ששוגרו לעבר הערים, תשתיות אסטרטגיות ומטרות צבא.

המחיר והצעד הבא

מערכת הגנה אווירית רוסית 300-S מדגם V | צילום: Contributor/Getty Images

הנתונים מלמדים על הקושי של הרוסים למלא את המאגרים, עם קצב ייצור נמוך משמעותית מקצב השיגורים וההפעלה. יש גם מחיר כלכלי כבד, טילים הם סיפור יקר מאוד ומורכב לייצור. ניתן להתייחס לכך כאל אחת ממגבלות כוח הטילים הרוסי ובכלל.

רוסיה מעוניינת להשלים את מאגרי הטילים שלה מאיראן. ככל הידוע נכון למועד פרסום כתבה זו, האיראנים עדיין לא העבירו טילים לרוסים, אם כי סביר מאוד שזה ישתנה. מה שכן הגיע מאיראן, אלו 750 מל"טים מסוג שאהד מדגמי 136 ו-131, מהם הרוסים הפעילו כ-660.

באוקראינה מרגישים היטב את זה שבמחסנים הרוסים נשארו מעט כלים מהסוג הזה. אולם לאחרונה הם פרסמו שגלי תקיפה חדשים צפויים בקרוב, משום שמשלוח חדש של מל"טים מאיראן כבר עושה על פי הדיווחים את דרכו לרוסיה.