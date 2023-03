חיל האוויר האמריקאי מפרסם שמייג'ור לורן אולמה, טייסת מטוס מפציץ מסוג B-1B קיבלה אישור להמשיך לטוס כשהיא בהריון. באוגוסט האחרון גילתה מייג'ור אולמה שהיא בהריון, מה שאמור היה למנוע ממנה להמשיך לטוס.

אולם, בחודש אפריל הוכרזה מדיניות חדשה בחיל האוויר האמריקאי, המאפשרת לטוס בהסכמה במהלך ההיריון. אחרי שהתייעצה עם הרופאים שלה, הטייסת אולמה חתמה על הסכמה וקיבלה אור ירוק להמשיך לטוס.

"אני לא יכולה לבטא עד כמה זה מדהים שלנשים בהריון יש כעת את ההזדמנות לטוס בכל סוגי המטוסים", אמר אולמה בהצהרה מבסיס חיל האוויר טינקר. "זו החלטה מאוד אישית שמארק ואני קיבלנו יחד כי יש סיכונים כרוכים בהטסת ה-B-1 בהריון, אבל לאחר התייעצות עם חיל האוויר ורופאים אזרחיים, הרגשנו בנוח עם טיסה של כמה שבועות".

מארק למקרה ששאלתם, הוא מייג'ור מארק אולמה, בעלה של לורן. השניים כבר טסו יחד במשימות רבות בארה"ב ומעבר לים. כדי לחדש טיסות אחרי כניסה להריון, נשות צוות אוויר מחויבות בחתימה על טופס קבלת סיכון מרצון של צוות אוויר. לאחר מכן הטופס צריך אישור של איש צוות רפואי בטייסת ומפקד הטייסת עצמו.

חיל האוויר האמריקאי סיים את שנת 2022 בחוסר של 1,907 טייסים מתחת ליעד של 21 אלף שהציבו לעצמם. מדובר בחוסר של 260 טייסים יותר משהיה בשנת 2021. בכך נמשך משבר מחסור הטייסים בחיל האוויר האמריקאי, שלא מצליח להתחרות עם חברות התעופה, התעשיות הביטחוניות וגם מקצועות ההייטק. מנגד, השבוע נרשמה היסטוריה קטנה כשטייסת אישה קיבלה אישור להמשיך לטוס כשהיא בהריון.

מזה כחמש שנים שחיל האוויר האמריקאי, המפעיל לא פחות מ-5,600 כלי טיס, סובל גם ממחסור חמור בטייסים, שרבים מהם מעדיפים להתגייס לזמן מינימום כפי שנקבע בחוזה שלהם ואז, לעבור לתעופה האזרחית או למקצועות ההייטק. בשנים הראשונות הדיווחים דיברו על מחסור של כ-1,500 טייסים ונווטים. כעת נראה שזה קפץ לכמעט 2,000.

כדי להתמודד עם המחסור, הקונגרס אישר להעניק לטייסים האמריקאים בונוס שנתי של 35 אלף דולר מעבר לשכר שלהם, עד לגובה של 455 אלף דולר. בנוסף לזה הגדילו את מספר מסיימי קורס הטיס מ-1,160 בשנת 2018 עד ל-1,500 בשנת 2022 והלאה.

הדבר מעורר לא מעט דאגה ולאחרונה מזכיר חיל האוויר האמריקאי, פרנק דל, התייחס לנושא במהלך דיון בקונגרס כשאמר: "אנחנו מנהלים את המשבר במטרה להעלות שוב את הנתונים. זה דבר שאנחנו מטפלים בו". חיל האוויר האמריקאי שואף להחזיק בכל רגע נתון 13 אלף טייסי קבע ועוד 8,000 טייסים במסגרת השרות הלאומי ועתודה.

עיקר המחסור בטייסים קיים במשמר הלאומי ובמילואים, כ-1,200 טייסים. שאר התקנים הפנויים שלא מצליחים לאייש נמצאים בחיל האוויר עצמו. בארה"ב אומרים שלא רק השכר הפך לבעיה בשימור הטייסים. הם עוזבים ממגוון רחב של סיבות, כמו רצון ליציבות רבה יותר בבית.

טייס אמריקאי יכול למצוא את עצמו נשלח לכל מיני מדינות בעולם ואז לא ייראה את המשפחה שלו חודשים. בתקופות ארוכות יותר המשפחה צריכה לעקור מביתה בארה"ב. ישנו גם חוסר רצון לשרת בתפקידים משרדיים, אז הם כמעט לא טסים ויש גם שחיקה. בנוסף, יש טייסים שפשוט מאוד – מחפשים לעצם את האתגר הבא.