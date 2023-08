המערכה הימית שבמוקד המלחמה באוקראינה: אחרי שרוסיה הודיעה על "סגר" בים השחור ותקפה בטילים את הנמלים של אוקראינה, קייב מצדה הרחיבה את השימוש שלה בכלי שיט לא מאוישים (כשב"מים) נגד הרוסים. סוג של "סגר נגד סגר".

בסוף השבוע מתקפת כשב"מים אוקראינית פגעה בספינת נחיתה מסוג "רופוחה" של הצי הרוסי. האוקראינים אף פרסמו תיעוד של אותה תקיפה ובהמשך, הספינה תועדה נגררת לנמל כשהיא נוטה על צדה. יום לאחר מכן, בוצעה מתקפת כשב"מים נגד כלי שיט רוסי נוסף, מיכלית הנפט "SIG" שנפגעה קשה בסמוך לגשר קרץ', שעל פי הדיווחים בעצמו נפגע ממתקפת כשב"מים אוקראינית.

ספינה רוסית נוטה לצד כעדות לפגיעה אוקראינית בה | צילום: מתוך תיעוד שעלה ברשתות החברתיות, שימוש לפי סעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים

מדובר בהרחבה של נפח הפעילות האוקראיני וגם טווח הפעולה, הפעלה ממרחק של כ-700 ק"מ, זמן הפלגה של יממה לפחות, כשההרוסים לא הצליחו לאתר את הכשב"מים התוקפים ולפגוע בהם.

בגלל התקיפות של אוקראינה על נמל סבסטופול שבחצי האי קרים, הרוסים הקימו שם מחסומים פיזיים והציבו מערכות הגנה רבות. מושל סבסטופול מדווח שהצי הרוסי איתר והשמיד כשב"מ (כלי שיט בלתי מאויש) אוקראיני שהיה חלק ממתקפת הכשב"מים שפגעו בספינות רוסיות בים השחור. כל זה לא מנע פגיעה בספינות שנכנסות ויוצאות משם. מעבר לזה, האוקראינים, בזכות דגמי כשב"מ משודרגים, הרחיבו את טווחי התקיפה לנמל של נובורוסיסק שברוסיה עצמה, שהיה פחות מוגן.

הטווחים האלה מלמדים שהאוקראינים הצליחו להתגבר על בעיות טכניות וטכנולוגיות רבות. כשב"מ שמפליג יממה שלמה למרחק של 700 ק"מ דורש תקשורת לוויינית רציפה ואמינה. הפעילות מול הנמלים מקלה על האוקראינים באיתור ספינות לתקיפה. מן הסתם בלב ים קשה יותר לאתר ספינה. בכלל, צי הכשב"מים האוקראיני הפך את הצי הנחות שלהם, מבחינת כלי שיט, לשווה ומסוכן לצי הרוסי שעדיף מספרית על הנייר.

לאחרונה האוקראינים אישור לכתב CNN להיכנס למתחם פיתוח וייצור כשב"מים. מהכתבה עולה שמדובר בכלי השוקל טון אחד, ש-300 ק"ג ממנו הוא חומר נפץ. האוקראינים הצליחו להגדיל את טווח הכשב"מ ליותר מ-800 ק"מ ובנוסף להקטין את חתימת המכ"ם שלו ולהפוך אותו לחמקני באופן יחסי, מה שמסביר את ההצלחה ואי הגילוי מצד הרוסים. עוד נקודה מעניינת היא שבחלק מהתקיפות מי שהפעיל את הכשב"מ הוא ה-SBU, שירות הביון האוקראיני ולא הצי. נראה שההפעלה של המערך הזה משותפת.

בנוסף, המערכה הימית הפכה לזירה משמעותית גם בקרב התודעה שבין רוסיה ואוקראינה. אחרי חלק מהתקיפות, משרד ההגנה הרוסי הודיע שכל הכשב"מים האוקראינים הושמדו. אולם אז משרד ההגנה של אוקראינה פרסם את הסרטון של הכשב"מ האוקראיני פוגע בספינה הרוסית, שצולם מהכשב"מ עצמו. בנוסף אותם כלים גם אספו מידע ותיעדו את הגרירה של הספינה הפגועה לנמל, מה שפגע ברוסים גם תודעתית.

בתוך כך, אוקראינה מדווחת שבמהלך יום שבת רוסיה שיגרה עשרות טילים לשטחה, רובם מהאוויר והים, ואת מרביתם היא הצליחה ליירט, בעיקר בעזרת טילי הפטריוט שסיפקו לה ארה"ב ומדינות נוספות.

במהלך יום שבת הרוסים שיגרו 43 טילים לעבר אוקראינה, רובם לעבר הערים, תשתיות חשמל ותשתיות אזרחיות נוספות. משרד ההגנה האוקראיני מדווח ששוגרו 3 טילי קינז'אל אותם לא הצליחו ליירט. בנוסף 20 טילי שיוט קאליבר מהם מערך ההגנ"א האוקראיני יירט 17, עוד 20 טילים מסוג X-101/Kh-555 ש-13 מהם יורטו לטענתם ועוד 27 כטב"מים מתאבדים מסוג שאהד מתוצרת איראן, שעל פי האוקראינים, כולם יורטו.

קצין אוקראיני בדרגת לוטננט-קולונל במערך ההגנה האווירית שהתראיין ל"טיימס", סיפר שבחודש דצמבר האחרון ההנהגה באוקראינה שקלה ברצינות לפנות את כל תושבי קייב בגלל מתקפת הטילים של הרוסים, בדגש על תשתיות חשמל ומים. העובדה שצבא אוקראינה הצליח לשמור על רוב מערך ההגנה האווירית שלו מהשמדה רוסית וכן אספקה של סוללות טילי פטריוט, הם אלו שסייעו לשפר את יכולות ההגנה ומנעו פינוי שכזה.