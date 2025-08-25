טראמפ: "נשארו פחות מ-20 חטופים חיים, אחד או שניים מתו"

נשיא ארצות הברית התייחס למספר החטופים שנותרו בחיים גם בשבוע שעבר, וטען כי "ככל הנראה נותרו פחות מ-20 חטופים בחיים" • הנשיא הביע ביקורת גם על התקיפה בעזה שעוררה סערה בין-לאומית: "אני לא מרוצה מזה - לא רוצה לראות דברים כאלה" • על סיום המלחמה אמר: "חושב שעוד שבועיים-שלושה יהיה לזה סוף, זה צריך להסתיים"

אחרי אמירתו לפני ימים ספורים שעוררה סערה וטלטלה את משפחות החטופים, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ סיפק התייחסות נוספת למצבם של החטופים. "נשארו פחות מ-20 חטופים בחיים, חטוף אחד או שניים מתו", אמר טראמפ. "צריך לסיים את הסיוט הזה".

כמו כן, טראמפ התייחס לסיום המלחמה ואמר: "אני חושב שבשבועיים-שלושה הקרובים יהיה סיום (למלחמה בעזה). זה צריך להסתיים - עם הרעב והמוות והאנשים שנהרגים. אבל אסור לאנשים לשכוח את 7 באוקטובר".

בשבוע שעבר כאמור, אמר טראמפ פעם נוספת כי "חלק מהחטופים ככל הנראה כבר לא איתנו". משפחות החטופים הזדעזעו מדבריו וטענו כי איש לא טרח לעדכן אותם בשינוי במידע וכי מתאם השבויים והנעדרים גל הירש עדכן אותם ש"לפי המידע שבידי ישראל - אין שינוי במידע שקיבלתם מאיתנו".

גל הירש הוסיף כי ראש הממשלה, שטען עד לאחרונה שרק עסקה חלקית על הפרק, טען שיסכים רק לעסקה שכוללת את שחרור כל החטופים.

משפחות חטופים: "ראוי לעדכן אותנו אם יש שינוי במידע"

בנוסף, בתגובה לדבריו של הנשיא בשבוע שעבר, מטה המשפחות פרסם הודעה וכתב: "כבוד הנשיא, יש 50 חטופים. עבורנו, כל אחד ואחת מהם הוא עולם ומלואו. אם השר דרמר, שמדבר רק עם האמריקנים אבל לא טורח לדבר או להיפגש עם משפחות החטופים, יודע משהו אחר - ראוי היה שיעדכן ראשית את המשפחות".

טראמפ על התקיפה שעוררה סערה בעזה: "לא רוצה לראות דברים כאלה"

מוקדם יותר היום, דווח ברצועת עזה כי לפחות 20 בני אדם, ובהם ארבעה עיתונאים, נהרגו בתקיפת צה"ל בבית החולים נאסר שבח'אן יונס.

הנשיא התייחס גם לתקיפה בעזה שעוררה סערה בין-לאומית עקב הפגיעה בבלתי המעורבים ואמר: "מתי זה קרה? אני לא מרוצה מזה. אני לא רוצה לראות דברים כאלה".