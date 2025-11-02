רוסיה תשלח לאיראן מטוסי קרב מתקדמים וסוללות נ"מ, כחלק מהשיקום של הצבא האיראני ומשמרות המהפכה אחרי המלחמה עם ישראל, שהביאה לפגיעה קשה במערך ההגנה האווירית של איראן. כך אמר אמש (שבת) שר החוץ הרוסי סרגיי לברוב.

שר החוץ הרוסי נשאל האם מוסקבה תספק לאיראן מטוסי קרב מסוג סוחוי 35 וסוללות נ"מ מסוג S-400, וענה ש"אין לנו הגבלות על שיתוף פעולה צבאי וטכני עם איראן וכעת אנו מספקים את הציוד הדרוש לאיראן".

אחרי תקופה ארוכה של דיווחים על אספקת אמל"ח רוסי לאיראנים כעת שוב יש אישור רשמי לכך שהם מתכוונים לבצע את העסקאות, תוך התעלמות מהביקורת במערב. למרות הדברים לא ברור מתי זה יקרה ומה יהיה טווח האספקה של כלל הציוד.

עוד לפני המלחמה, חיל האוויר האיראני סבל מרמה ירודה של ציוד ואמצעי לחימה, שרובם מיושנים ונרכשו מארה"ב לפני המהפכה האיסלאמית ב-1979 או שנלקחו מעיראק במלחמת המפרץ, 1991, אז מטוסי קרב עיראקיים ברחו לאיראן כדי להינצל מהשמדה, והאיראנים סרבו להחזיר אותם והכניסו אותם לשירות.

מטוס קרב רוסי סוחוי 35 | צילום: MAXIME POPOV/AFP/GettyImages

בשורות מדאיגות נשמעות גם בתחום הגרעיני. בשבועות האחרונים התפרסם תיעוד רב שמעיד על מאמצי השיקום של אתרי הגרעין שנפגעו בתקיפות חיל האוויר הישראלי והאמריקאי. בכירים איראנים אמרו בימים האחרונים שטהרן תפעל לשיקום אתרי הגרעין וחידוש הפרויקט, כולל של הטילים, למרות הלחץ הישראלי והאמריקאי בנושא.

נשיא איראן מסעוד פזשכיאן הצהיר היום שטהרן מתכוונת "לבנות מחדש את מתקני הגרעין שלה בעוצמה רבה יותר", תוך הדגשת חוסן מול לחצים חיצוניים. הוא ניסה לטען שהגרעין ישמש למטרות אזרחיות ולא צבאיות, לכאורה.