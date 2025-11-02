תושב רמלה פרסם ברשת שיבצע פיגוע בעיר ותקף שוטרים כשנלכד

אירוע חריג ברמלה: מהודעת משטרת ישראל עולה כי שוטרים עצרו את תושב המקום, בן 20, לאחר שפרסם ברשתות איומים בדבר כוונה לבצע פיגוע בעיר.

עוד על פי הודעת המשטרה, לאחר שאיתרו את מיקומו שיסה החשוד את כלבו באחד השוטרים. "מאחר ואחד השוטרים חש סכנה מיידית לחייו ביצע ירי לעבר הכלב", ציינו במשטרה.

החשוד נעצר ביחד עם אדם נוסף "שאף הוא תקף את השוטרים בעת המעצר", כך על פי הודעת המשטרה. בהתאם לממצאי החקירה המשטרה תביא (ראשון) את החשודים לבית המשפט ותבקש להאריך מעצרם. החקירה נמשכת.

רצה להיות שהיד: הצהרת תובע נגד מחבל שדרס ונמלט

מוקדם יותר נמסר מהמשטרה כי שוטרי מחוז ירושלים יחד עם שירות הביטחון הכללי, סיימו את חקירת החשד לניסיון פיגוע דריסה במחסום ראס בידו לפני כחודש, ממניע לאומני. מחבל הגיע למחסום, פגע ברכב שעמד במקום, ולאחר מכן המשיך בנסיעה מהירה והתנגש בבטונדה סמוכה. כתוצאה מהפגיעה, נהגת נפצע באורח קל ונפגעו שני רכבים.

מיד לאחר מכן, המחבל פרק מהרכב והחל להימלט רגלית מהמקום לכיוון כפר סמוך תוך שלוחמי מג"ב עוטף ירושלים שפעלו במקום, פתחו במרדף אחריו ותוך זמן קצר הוא נתפס ונעצר על ידם, וחקירת המקרה הוטלה על היחידה המרכזית במחוז ירושלים יחד עם שב"כ.

במהלך החקירה שנוהלה על ידי חוקרי הימ"ר והשב"כ, נאספו על פי המשטרה ראיות רבות, ובהן תיעודים, עדויות וגרסתו של המחבל אשר טען כי ביצע את המעשה מתוך רצון למות כ"שהיד" ותכנן את המעשה באותו הבוקר, עת יצא מביתו ונסע ישירות למחסום וביקש לדרוס חיילים ומאבטחים, ממניע לאומני.