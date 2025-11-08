בחמאס טוענים: איתרנו את גופת החלל החטוף סגן הדר גולדין ברפיח

לטענת ארגון הטרור, הגופה אותרה במהלך "חיפושים" בליווי הצלב האדום. הרמטכ"ל הגיע לבית משפחת גולדין כדי לעדכן אותם, מהמשפחה נמסר: "מדינה שלמה מחכה שיחזירו לנו את הדר. זאת משימה שחייבים ויכולים לעמוד בה"

בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס ברצועת עזה טוענים כי איתרו היום (שבת) גופה של חלל חטוף ב"חיפושים" שערכו בליווי נציגי הצלב האדום ברפיח. בכיר בחמאס טען ב"אל-ג'זירה" שהחלל שאותר היום הוא סגן הדר גולדין ז"ל, החטוף ממבצע צוק איתן ב-2014. בישראל ימתינו להעברה וזיהוי במכון לרפואה משפטית ושאר הגורמים הרלוונטיים ורק אז יאשרו זאת.

לאחר הדיווחים מרצועת עזה הגיע הערב הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, לבית משפחת גולדין ועדכן אותם בהתפתחויות שאחריהן עוקב צה"ל, כאשר בשלב זה עדיין לא מאשרים שהדר אכן אותר.

"הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר נפגש הערב עם משפחת גולדין ועדכן אותם בפרטים הידועים לצה"ל עד כה. זאת על רקע הקשר ההדוק שמקיים הרמטכ"ל עם המשפחה מזה שנים ארוכות", נמסר מצה"ל לאחר צאת השבת. "הרמטכ"ל עמד על מחויבותו ועל מחויבות צה"ל להשבת הדר ושל כלל החללים החטופים והדגיש את חשיבות האיפוק ברגעים רגישים אלה, עד להגעתו ולהשלמת הבדיקות והווידוא הנדרשים".

משפחת גולדין: "מדינה שלמה מחכה שיחזירו לנו את הדר. זאת משימה שחייבים ויכולים לעמוד בה למען כולנו. הרמטכ"ל הגיע עם צאת השבת לעדכן אותנו במאמצים האדירים לשחרור החטופים ואנחנו מצדיעים לכל מי שעוסק במשימה הלאומית הזו. מחכים לבשורה באישור רשמי שהדר שב לישראל. לא מוותרים על אף אחד במדינה, אף פעם. מבקשים לשמור על קור רוח. עד שזה לא סופי זה לא נגמר".

כזכור, מוקדם יותר השבוע הכחישו בצה"ל דיווחים לפיהם החלל החטוף סגן הדר גולדין ז"ל מוחזק במקום שבו לכודים המחבלים. לא ברור אם יש להתפתחויות האחרונות קשר לסוגיית המחבלים ה"לכודים" במרחב רפיח.