שינוי צורה: מפקדים בכירים בחיזבאללה עברו ניתוחים קוסמטיים באיראן, במטרה להקשות על ישראל לזהות אותם, מחשש שיחוסלו. כך דיווחה רשת "אל-חדת'" הסעודית, כשעל פי הדיווח שלה, בין בכירי ההנהגה שעברו ניתוחים גם כאלו שלא נפצעו ב"מתקפת הביפרים" או בתקיפות חיל האוויר בלבנון, אך עשו זאת כ"צעד מונע".

"עשרות ניתוחים קוסמטיים דחופים לחברי ולמפקדי חיזבאללה שנפצעו בתקיפות של כטב"מים ישראליים מתבצעים באיראן ובמרפאות סודיות בפיקוח משמרות המהפכה", נטען בכתבה ששודרה בערוץ הסעודי וכללה ראיונות בפנים מוצללות של כמה ממחבלי חיזבאללה.

عمليات تجميلية عاجلة لجرحى وقادة حزب الله بعد استهدافهم بواسطة المسيّرات الإسرائيلية.. وعشرات العمليات تجرى في #إيران وعيادات سرية تحت إشراف الحرس الثوري#حزب_الله #لبنان #قناة_الحدث pic.twitter.com/gTs0HnDUCl — ا لـحـدث (@AlHadath) November 10, 2025

כשנה לאחר כניסת הפסקת האש בין ישראל לחיזבאללה בלבנון לתוקף, ארגון הטרור שמנהיגו המיתולוגי חסן נסראללה חוסל לפני יותר משנה, עדיין נמצא על הכוונת הישראלית ומדי יום מתבצעות תקיפות בשטח לבנון, בעיקר באמצעות חיל האוויר, כדי לאכוף את הפסקת האש, למנוע ניסיונות שיקום של תשתיות טרור וחיסול של מחבלים בכירים שפועלים להתעצמות מחודשת תוך הפרת ההסכם בין הצדדים.

למרות החלטה של ממשלת לבנון שקובעת כי על ארגון הטרור למסור את נשקו לצבא לבנון שהוא אמור להיות הגורם החמוש הבלעדי במדינה, האכיפה מתבצעת בעצלתיים. ישראל וארה"ב אינן מרוצות מכך ולאחרונה הגביר צה"ל את תקיפותיו נגד מטרות טרור של חיזבאללה וחיסולים של מפקדים בדרגי השטח, שפועלים כדי להציב איום מחודש על ישראל מצפון.

מה שקורה בין ישראל ללבנון - ומה הלאה

בעוד שלבנון אינה פוסלת אפשרות לפתוח במשא ומתן עם ישראל להשגת נסיגה מלאה מדרום המדינה, יו"ר הפרלמנט נביה ברי הצהיר כי "לא יהיו לא משא ומתן ישיר עם ישראל ולא מלחמה". ברי, העומד בראש תנועת אמל ובעל ברית ותיק של חיזבאללה, טען כי "ישראל הפכה את דרום לבנון ל'מגרש פתוח' בשל התקפותיה החוזרות". עם זאת, בריאיון בשבוע שעבר ציין כי הוא "אינו מתנגד למשא ומתן עקיף, כפי שנעשה בנושא הגז הימי".

פרסומת

צה"ל חיסל מאז הפסקת האש בצפון מאות מחבלים והשמיד מספר דומה של מטרות. הבעיה שבמסגרת מגבלות הכוח, כפי שפרסמנו ב-mako לאחרונה, חיזבאללה ממשיך להתעצם ולבנות את עצמו מחדש. הדרך היעילה ביותר לפרוק הארגון נשארה מדינית ודיפלומטית, לצד הפגנת הכוח המתבקשת.

הבעיה שהדרישה הבינלאומית לפרק את חיזבאללה מנשקו הפכה למשא ומתן בלתי נגמר, שבו ביירות מציגה חוסר אונים או שיתוק פוליטי. לבנון שנמצאת במשבר כלכלי עמוק, תלויה בסיוע בינלאומי אבל ארה"ב ומדינות המפרץ מתנות סיוע זה בנקיטת צעדים ממשיים נגד חיזבאללה.

התקיפות בלבנון | צילום: מתוך תיעוד שעלה ברשתות החברתיות, שימוש לפי סעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים

בנוסף, הממשלה הלבנונית נתפסת כמי שמאפשרת לחיזבאללה לפעול כמדינה בתוך מדינה, ובכך היא מאבדת את הלגיטימיות הבינלאומית שלה. חוסר המעש של ביירות הוא הדלק להסלמה וארה"ב, כפי שלפחות רומזים שם, לא תעמוד מהצד בזמן שהסטטוס קוו המסוכן הזה נמשך.

פרסומת

שר הביטחון ישראל כ"ץ חידד בשבוע שעבר את הדרישה הישראלית, שתואמת את עמדת ארה"ב, לפיה חייבים לפרק את חיזבאללה מנשקו ולהרחיק את כוחות הטרור מהגבול בהתאם להסכם שנחתם בחסות אמריקאית. השר שיגר מסר כפול כשמצד אחד הדלת הדיפלומטית עדיין פתוחה, מנגד תקיפות ישראליות כמה פעמים ביום וחיסול של פעילי חיזבאללה בכל הזדמנות והפרה.