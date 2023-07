דובר הקרמלין, דימטרי פסקוב, מאשר את הפרסומים על ככך שנשיא רוסיה ולדימיר פוטין נפגש עם סרגי פריגוז'ין חמישה ימים אחרי ניסיון המרד של "כוח וגנר" ב-24 ליוני.

פסקוב אמר שפוטין זימן לפגישה למעלה מ-30 אנשים ובהם פריגוז'ין ומפקדים נוספים בוגנר. הפגישה ארכה שלוש שעות ובמהלכה מפקדי וגנר אמרו לפוטין שהם והחיילים שתחת פיקודם וימשיכו להילחם למענו.

כוח של קבוצת וגנר, חברת שכירי החרב הרוסית נע ברחובות רוסטוב שברוסיה | צילום: STRINGER/AFP

האישור של דובר הקרמלין מגיע אחרי שהעיתון הצרפתי "ליברסיון" דיווח שפוטין ופריגוז'ין נפגשו -1 ביולי כשהם מצטטים גורמי מודיעין מערביים. על פי ככלי התקשורת הצרפתי השניים דנו בפגישה בהשלכות המרד של וגנר כמו גם סיכמו כך נטען מה יעלה גורלו של פריגוז'ין ווגנר. עוד דווח שהוא נפגש עם ראש המשמר הלאומי זולוטוב ועם ראש סוכנות הביון הרוסית נארישקין.

לאחרונה התפרסם תיעוד שם רואים שיירות גדולות של כוח וגנר שעושות את דרכן לבלארוס, משום שכך התחייבו לעשות בהסכם לסיום המרד. תיעוד זה הביא את צבא אוקראינה לפרוס כוחות גדולים גבול המשותף שלהם, מחשש שעתיד חברת שכירי החרב וכוחות רוסים יפעלו משם נגד אוקראינה.

Dmitry Peskov confirmed the meeting between Putin and Prigozhin on June 29 in the Kremlin. He said that 35 people were present: all the commanders of the detachments and Prigozhin himself.



Details:



▪️At the meeting, Putin assessed the actions of PMC "Wagner" in the course of… pic.twitter.com/vbMIxkPHj0 — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) July 10, 2023

לפחות לטענת נשיא בלארוס, אלכסנדר לוקאשנקו, "פריגוז'ין ולוחמי וגנר לא הגיעו למינסק כפי שצוין בעסקה, פריגוז'ין נמצא בסנט פטרסבורג, אך אם שואלים אותי 'איפה הוא הבוקר?', אולי נסע למוסקבה". עוד אמר "מה יקרה בהמשך? ובכן, כל מיני דברים מתרחשים בחיים, אבל אתם חושבים שפוטין כל כך זדוני שינקום בפריגוז'ין, לא, זה לא יקרה".

יש לציין גם שפסקוב אמר שבמהלך הפגישה הציג פוטין "הערכה" לפעולות "כוח וגנר" בשדה הקרב באוקראינה. הוא הוסיף שהנשיא הרוסי גם "הקשיב להסברי המפקדים והציע להם אפשרויות לתעסוקה נוספת ולשימוש נוסף בקרב".