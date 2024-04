באיראן מצחצחים חרבות לקראת מתקפה אפשרית נגד ישראל, בנקמה על חיסולו בשבוע שעבר של בכיר משמרות המהפכה זאהדי ועוד שישה איראנים נוספים. בימים האחרונים גוברות ההערכות כי איראן ושלוחיה צפויים להוציא לפועל מתקפת נקמה, ואמש (רביעי) נראה היה כי גם מערך התעמולה והתבהלה האיראני נכנס לכוננות גבוהה.

סוכנות הידיעות רויטרס ציטטה הלילה דיווח שפורסם בסוכנות הידיעות האיראנית "מהר", ולפיו שר ההגנה של איראן הודיע על סגירת המרחב האווירי לטיסות בבירה טהראן, "בשל תרגילים צבאיים". ההודעה עוררה בהלה גדולה, אולם דקות אחדות לאחר מכן היא נמחקה מהדיווחים של "מהר", וסוכנות הידיעות האיראנית מיהרה להכחיש שפרסמה אותה, וטענה כי מדובר ב"פייק ניוז מערבי".

ברויטרס מיהרו לפרסם הבהרה שההודעה אומנם פורסמה באיראן, אולם אז נמחקה ופורסמה ההכחשה מצד היושבים בטהראן. סביר להעריך כי בסוכנות הידיעות "מהר" פועלים בכפיפות ואף בשותפות ישירה עם השלטון האיראני וגורמים מטעם משמרות המהפכה, ולא מן הנמנע כי מדובר במהלך מכוון מצד טהראן לזרוע בהלה בישראל ובמדינות נוספות באזור.

במקביל להודעה המוזרה שפורסמה בערוץ רשמי, חשבונות וערוצים בלתי רשמיים באיראן, המזוהים עם משמרות המהפכה, מיהרו אף הם להפיץ חדשות כזב שנועדו ליצור את הרושם כי מתקפה איראנית צפויה בכל רגע. בין השאר פורסמו סרטונים ישנים של שיגורי טילים וכטב"מים, שנועדו לייצר את הרושם שמדובר בתיעודים עדכניים.

בין השאר פרסמו חשבונות איראניים תמונות של קאסם סולימאני, מפקד כוח קודס האיראני שחוסל לפני ארבע שנים, עם אזכורים לשעה 01:20, השעה שבה הוא חוסל בבגדאד מפגיעת טיל אמריקני. בנוסף, פורסמו דיווחים כוזבים נוספים על תרגילים צבאיים ואוויריים של צבא איראן ומשמרות המהפכה, והודעות כוזבות על סגירת אזורים שונים במרחב האווירי באיראן לשם מטרות צבאיות.

בליל החדשות ודיווחי הכזב שמקורם באיראן ובגורמים שונים באזור ובעולם המזוהים עם המשטר האיראני, כמו למשל חשבונות לא רשמיים של המיליציות הפרו-איראניות, מגיע על רקע דיווחים רשמיים רבים במערב על חשש לתקיפה איראנית בטווח הזמן המיידי.

When #Iran’s leader was saying that #Israel will be punished, the camera switched to the commander of IRGC Air Force, Amir Ali Hajizadeh, capturing a smile upon his face. pic.twitter.com/1ouvfh8m85