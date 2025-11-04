החלו האימונים וההכנות לקראת קמפיין תקיפות נרחב של צבא ארה"ב נגד קרטלי הסמים במקסיקו • בניגוד למתקפות נגד סירות הסמים בים הקריבי וההיערכות לתקיפות בוונצואלה - הפעם נערכים בארה"ב להציב חיילים על אדמת מקסיקו • המטרות שבמוקד התוכנית, הכוחות שיופעלו - והחריגה מהמדיניות

ממשל טראמפ החל בהכנות מפורטות למבצע חדש, שבמסגרתו יוצבו חיילים וקציני מודיעין אמריקנים בשטח מקסיקו ויפתחו בסדרת מתקפות נגד קרטלי הסמים, כך דווח אתמול (שני) ברשת NBC. ההיערכות למתקפה במקסיקו מגיעה במקביל לצבירת כוח עצומה של צבא ארה"ב במרחב הקריבי, ודיווחים רבים, כולל רמיזות ואמירות עמומות של טראמפ, על פעולה צבאית אפשרית בוונצואלה.

לדברי שני גורמים אמריקנים, כבר החלו אימונים והכשרה לקראת המבצע האפשרי, שצפוי לכלול פעולות קרקעיות בתוך מקסיקו, אך טרם התקבלה החלטה סופית על מועד הביצוע. הדיונים על היקף המשימה נמשכים, וההחלטה אם לצאת לפעולה טרם התקבלה.

לפי הדיווח, רוב החיילים שיופעלו יהיו מהפיקוד למבצעים מיוחדים של ארה״ב (JSOC) ויפעלו תחת סמכות קהילת המודיעין האמריקנית, במעמד המכונה Title 50, המקנה לסוכנויות המודיעין של ארה"ב סמכות לבצע פעולות חשאיות התקפיות. גם קצינים מה-CIA צפויים להשתתף במבצע.

צילום: רויטרס, רויטרס

המבצע במקסיקו, אם יצא לדרך, יסמן הסלמה נרחבת במדיניות של הנשיא טראמפ נגד קרטלי הסמים באמריקה הלטינית. עד כה התמקדה פעילות הממשל בעיקר בוונצואלה ובתקיפות נגד סירות שלפי הטענות שימשו להברחת סמים. בניגוד לממשלים קודמים, שביצעו רק פעולות סיוע מודיעיני ומשטרתי בשיתוף הרשויות המקסיקניות - הפעם מדובר בפעולה ישירה בשטח מקסיקו.

בכירים אמריקנים הדגישו כי אם המבצע יאושר, הממשל מתכנן לשמור על חשאיות מלאה ולא לפרסם את פרטיו, בדומה למדיניות שננקטה סביב תקיפות הסירות האחרונות. בכיר בממשל אמר כי "ממשל טראמפ מחויב לגישה כוללת של כל זרועות הממשל כדי להתמודד עם האיום שקרטלי הסמים מציבים בפני אזרחי ארה"ב".

לפי הדיווח, במוקד התוכנית נמצאות תקיפות מל״טים נגד מעבדות סמים וחברי קרטלים בכירים. חלק מהמל״טים מצריכים הפעלה מתוך השטח עצמו, ולכן נוכחות כוחות אמריקניים במקסיקו נחשבת חיונית לביצועם. הצבת כוחות על הקרקע (Boots on the Ground) בשטח עוין נחשב לחריגה מהמדיניות המוכרת של הממשל הנוכחי וממשלים קודמים, שמביעים הסתייגות גדולה מהצבה של חיילים אמריקנים בסכנה.

כוחות הביטחון של מקסיקו בעיר קוליאקן, מדינת סינלואה | צילום: reuters

בפברואר האחרון הכריז משרד החוץ של ארה"ב על שישה קרטלי סמים מקסיקניים, לצד ארגוני הפשע MS-13 ו"טראן דה ארגואה", כארגוני טרור זרים - מהלך שמאפשר לסוכנויות המודיעין והצבא האמריקניות סמכויות רחבות יותר לפעולות חשאיות נגדם.

לאחר דיווח דומה בחודש באפריל, נשיאת מקסיקו קלאודיה שיינבאום התייחסה לנושא ואמרה: "אנחנו דוחים כל צורה של התערבות או התערבות חיצונית. זה ברור, מקסיקו משתפת פעולה ומתאמת, אך אינה כפופה".