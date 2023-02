צבא אוקראינה טוען כי אחד מהטילים שהרוסים שיגרו והם הצליחו להפיל, היה דגם משודרג שהם לא הכירו עד היום ונועד להתגבר על מערכות ההגנה האווירית שלהם. בכל יום אוקראינה סופגת מתקפות טילים רוסיות, בהן של טילים מסוג Kh-101 שנראה כי שודרגו על ידי הרוסים.

בימים האחרונים התפרסמו תמונות של הטיל אותו משגרים הרוסים לעבר אוקראינה ממטוסים מפציצים. זה גם דגם הטיל משמיד נושאות המטוסים ששוגר על בניין בדניפרו, אוקראינה על ידי הרוסים. לכאורה, מדובר בטיל שיוט מוכר הנמצא בשירות הרוסים כבר כעשר שנים. אולם בימים האחרונים מדווח כי הטיל הזה שונה מהדגמים המוכרים. לטענת האוקראינים, הרוסים ביצעו מספר שינויים בטיל, שנועדו לאפשר לו להתגבר על סוללות מערך ההגנה האווירית.

A Russian Kh-101 cruise missile crashed in Kalmykia near the Caspian Sea and was destroyed by a controlled detonation by Russian sappers. https://t.co/67UNNbhRU7 pic.twitter.com/WHF8A3aWB5 — Rob Lee (@RALee85) February 2, 2023

אוקראינה לא מפרסמת מה בדיוק השינוי שנעשה בטיל. אולם מציינים שם כי בין השאר הותקנו עליו "מערכות אופטיות לתיקון מסלול והתחמקות מאיומים", כמו גם מערכות שינוי ותיקון מבוססות לוויין. עוד נטען כי ישנן מערכות אלקטרוניות ו"אחרות" המאפשרות לטיל הרוסי להטעות ולהתחמק מטילי נ"מ שמשוגרים אליו.

טנקים ראשונים לאוקראינה

בינתיים, מדינות מערביות שהבטיחו לשלוח טנקים לאוקראינה החלו לממש את ההבטחות שלהן. הראשונה לעשות זאת היא קנדה, שאתמול (שבת) העמיסה טנקים מסוג "לאופרד-2" מתוצרת גרמנית על מטוסי תובלה מסוג C-17 ושלחה אותם לכיוון אוקראינה. הקנדים הבטיחו להעביר ארבעה טנקים מהסוג הזה לידי הצבא האוקראיני.

נראה כי הטנקים הראשונים שיגיעו לשם ישמשו להדרכה והכשרת צוותי השריון האוקראינים. מדובר במספר קטן מאוד של טנקים, אולם אם כלל ההבטחות ימומשו ובהתחשב בזמן ההכשרה הסביר והקצר, אוקראינה תצליח להעמיד בתוך כחודשיים לפחות חטיבת שריון אחת, המצוידת בטנקים מהסוג הזה.

Canada sends first #Leopard2 tank to Ukraine



"Today, an aircraft departed Halifax carrying the first Leopard 2 main battle tank that #Canada is sending to #Ukraine," said Minister of National Defence of Canada Anita Anand. pic.twitter.com/qSet62ip4w — NEXTA (@nexta_tv) February 4, 2023

ללוחמת השריון מרכיב משמעותי בשדה הקרב של אוקראינה. כוחות משולבים של שריון, חי"ר, הנדסה, ארטילריה ועוד, מהווים את ה"אגרוף" של הצבא האוקראיני. ההערכה היא שהם מכינים צוותי קרב משולבים להמשך מתקפת הנגד שלהם בסביבות האביב. מהלך דומה שגם הרוסים מבצעים.

באוקראינה טענו שפערי האיכות בין הטנקים המערביים לרוסיים, הם עד כדי כך ש-300 טנקים מערביים מסוג לאופרד ואברמס שווים על ל-2,000 טנקים רוסיים. אולם השאלה הגדולה האם כל המדינות אכן יממשו את ההבטחות שלהן. פורטוגל הודיעה כי היא נסוגה מההבטחות שלה לספק לאוקראינה טנקים מסוג "לאופרד-2".

נסיגת פורטוגל מהבטחתה לאוקראינה קורית בין השאר משום שלהם עצמם יש רק 37 טנקים מהסוג הזה ורובם לא במצב מבצעי, בגלל תחזוקה לקויה ומחסור בחלקי חילוף. עוד התברר שכמעט ואין להם תחמושת עבור הטנקים האלה. אולם למרות כל ההסברים האלה, מדובר בסוג טנק שמופעל על ידי צבאות רבים שדרכם ניתן להתגבר על הבעיות האלה.

בינתיים נמשכים הקרבות העזים באזור העיר "בחמוט" שבמחוז דונייצק, כשהמצב שם מתואר כ"גיהינום עלי האדמות". כמו כן, בסוף השבוע אמר התובע הכללי של גרמניה, כי יש בידיו מספר תלת ספרתי של ראיות המצביעות על כך שרוסיה ביצעה באוקראינה פשעי מלחמה.

לדבריו, "יש צורך בהליך משפטי". הוא הוסיף כי "אנו מכינים את התיק לבית המשפט, בין אם המשפט יתרחש בגרמניה, או בפני בית משפט בינלאומי". כשנשאל את מי צריך לשפוט, אמר כי "המנהיגים של רוסיה, ואלו המיישמים את ההחלטות בדרג הגבוה ביותר בצבא, הם צריכים להיות אחראיים למעשים".

לוחמי צבא אוקראינה ברחובות בחמוט | צילום: Chris McGrath/GettyImages