הוריהן של חמש התצפיתניות שנחטפו מבסיס נחל עוז ונמצאות בשבי חמאס, החליטו אתמול (רביעי) לפרסם את סרטון חטיפתן, כפי שתועדו ממצלמות הגוף של מחבלי חמאס ב-7 באוקטובר. המדינות הערביות לא נוהגות להגיב באופן רשמי על סרטונים שמציגים את הזוועות, אך ברשתות החברתיות היה מי שהזדעזע. במקביל, חמאס התנער מאחריות וניסה להאשים את ישראל: "מניפולציות".

המשפיענית המוסלמית הודה ג'נאת תקפה: "האזינו בסרטון לאחד מלוחמי דאעש-חמאס אומר לאחת הבנות: 'את יפה'. הם הכו אותן, תקפו אותן ופגעו בהן. הם בהחלט אנסו אותם בזמן שישבו והתפללו. אמרתי לכם שהם חולי נפש".

כרים ג'אהין כתב: "חטיפה ותקיפת נשים אינה התנגדות, אלא פעולות של דאעש. כשהחיילות הגיעו, התחבאתם מהן במנהרות כמו עכברושים". ח'ליפה, משפיען מאיחוד האמירויות, הצטרף: "צבועים של חמאס. בקרוב מאוד הם יהפכו להיות כמו דאעש ואל-קאעידה (רקובים בפח האשפה של ההיסטוריה)".

מוחמד סעד ח'יראללה, פרשן מצרי לענייני המזרח התיכון שמתגורר כיום בשבדיה, הטיח ביקורת בחמאס: "סרטון המייצג את זירת הפשע של דאעש-חמאס ב-7 באוקטובר. כל מי שרואה בתנועת הטרור חמאס תנועת התנגדות, עזבו את החשבון שלי מיד. כל עוקב שמזדהה עם הנבלות הפחדניות, הפושעות, ייחסם".

לואי א-שריף, פעיל חברתי יליד סעודיה שמתגורר באבו דאבי, כתב: "נעמה לוי האמינה שאם תאמר להם 'יש לי חברים בפלסטין' הם ירחמו. היא לא הבינה שלאותם אסלאמיסטים רדיקליים אין רחמים בליבם. תארו לעצמכם את השדים האלה מנהלים מדינה! זה יהיה אסון לאזור".ה

