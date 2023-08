פרטים נוספים על התקיפה בסוריה: בסוריה טוענים שהלילה (בין ראשון לשני), סמוך לשעה 02:20 חיל האוויר הישראלי שיגר טילים לעבר מטרות במדינה מאזור רמת הגולן. לפי הדיווחים מדמשק, 4 חיילים סורים נהרגו ו-4 נוספים נפצעו בתקיפה.

עוד נטען שמערכות ההגנה האווירית הופעלו וחלק מהטילים הישראלים יורטו אבל שנגרם נזק כבד. אולם דווקא פרט ברשימת ההרוגים מושך את תשומת הלב ומעיד על שיתוף הפעולה של הצבא הסורי, עם פרויקט ההברחות של איראן וחיזבאללה.

בסוריה מפרסמים שאחד מההרוגים בתקיפה המיוחסת לישראל, הוא קצין שדרגתו מקבילה לרס"ן בשם עיסא טהא חמוד, שמתגורר באזור טרטוס. מה שמושך את תשומת הלב במקרה שלו, היא העובדה שהוא שירת בצבא הסורי כקצין הנדסה. על פי הדיווחים מסוריה, נראה שהוא נהרג בזמן ששהה במטרה שהותקפה על ידי חיל האוויר.

מוות של קצינים וחיילים סורים בתקיפות של חיל האוויר הישראלי אינו דבר חריג אמנם, אולם כמעט תמיד ההרוגים שייכים למערך ההגנה האווירית של הצבא הסורי. זאת משום שעל פי פרסומים זרים, כאשר סוללות נ"מ סוריות משגרות טילים לעבר מטוסי חיל האוויר, הם מגיבים ופוגעים באותן סוללות, מה שמביא לנפגעים מהצבא הסורי.

במקרה של עיסא, מדובר כאמור בקצין הנדסה שנהרג במטרה שהותקפה. הדבר הזה מלמד על שיתוף הפעולה בין הצבא הסורי, לאיראן וחיזבאללה בכל הקשור להברחות אמל"ח ללבנון ופרויקט דיוק הטילים של חיזבאללה. מדובר בסוג של אישור לטענות של המודיעין הישראלי על שיתוף הפעולה הזה. שת"פ שישראל הזהירה מפניו במספר הזדמנויות.

עדיין לא ברור מה חיל האוויר הישראלי תקף בסוריה. מקורות המזוהים עם האופוזיציה הסורית טוענים שהותקפו יעדים צבאיים באזור שבין סידנאיא לכפר מנין סמוך לדמשק, בהם גם מחסני תחמושת של הצבא הסורי, המשמשים גם את המיליציות הפרו-איראניות.

Air activity heard in the Golan Heights, likely due to possible Israeli strikes in Syria. pic.twitter.com/5XC44jFVQJ — Joe Truzman (@JoeTruzman) August 6, 2023

עוד דווח שאחד מטילי הנ"מ הסורים ששוגרו לעבר מטוסי חיל האוויר, התפוצץ סמוך לגבול רמת הגולן, מה שמסביר את הדי הנפץ ששמעו תושבי האזור.

הבוקר דווח שעוד שני קצינים סורים בדרגה המקבילה לסגן נהרגו בתקיפה הישראלית. שרף לואי בסאם מוחמד ושרף אחמד מאריי. במקרה שלהם לא דווח בשלב הזה באיזה חיל ותפקיד שרתו. אם גם הם לא שייכים למערך הנ"מ, הדבר יעיד שוב על המעורבות הסורית בפרויקט ההברחות והתעצמות חיזבאללה.