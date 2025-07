חודש אחרי ההכרזה על הפסקת האש, איראן עדיין מנסה להתאושש מהמכה הקשה שהנחיתה עליה ישראל במהלך 12 ימי הלחימה העצימה, ובמקביל בכיריה עדיין שולחים מסרים מאיימים בנוגע לחידוש הלחימה. שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י התראיין היום (שלישי) לרשת פוקס ניוז האמריקאית, והצהיר באופן חריג כי מדינתו אינה מעוניינת "למחוק את ישראל מהמפה".

במהלך הריאיון נשאל השר על תפקידה של הרפובליקה האיסלאמית בחימוש שלוחיה במזרח התיכון, ובמתקפות שלהם נגד ישראל, והדגיש שחיסול ישראל אינו חלק מהמדיניות שלה. נוסף על כך התייחס השר גם לכך שבאיראן קראו "מוות לאמריקה", וטען שהכוונה היא למדיניות, ולא למדינה עצמה.

Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi told Fox News that Tehran will not abandon its nuclear enrichment program, despite significant damage to its nuclear facilities from U.S. airstrikes during the recent Israel-Iran conflict.



איראן ממשיכה לאיים, טראמפ לא שולל תקיפה חוזרת

השר האיראני אמר במהלך הריאיון: "לא נוכל לוותר על זכותנו להעשיר אורניום". אמירה זו הובילה את נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לאיים באופן ישיר על איראן ולומר: "אם נצטרך - נתקוף שם פעם נוספת". זאת, לאחר שעראקצ'י הצהיר כי "בעקבות האיומים מישראל ומארצות הברית בעבר לא הייתה לנו שום ברירה אלא להגן על תוכנית הגרעין, כולל החומרים וכולל המדענים".

ביום ראשון הזהיר הרמטכ"ל האיראני את ישראל ש"כל תוקפנות עתידית תגרור השלכות חמורות", ושיבח את מערך ההגנה האווירית האיראני. דברים שנאמרו אחרי שישראל דווקא השיגה עליונות אווירית מוחלטת באזורים רבים באיראן, כולל טהרן הבירה, ומערך ההגנה האווירית האיראני הובס למעשה, בלי שהצליח להפיל אף מטוס מאויש של ישראל.

בניגוד לדבריו של הרמטכ"ל האיראני, אף מטוס מאויש לא הופל במהלך המלחמה, הישג חסר תקדים בפני עצמו. גם בתחום הכטב"מים, חיל האוויר איבד 8 במהלך המלחמה, שניים מהם כתוצאה מ"אש ידידותית" כאשר לאורך כל המלחמה, הכטב"מים של חיל האוויר המשיכו לטוס באיראן, והיו חלק משמעותי בציד משגרים וצוותי הטילים האיראניים, כמו גם בסיכולים ממוקדים של בכירים.

למרות כל מה שצוין, גנרל מוסאווי אמר לאנשי ההגנה האווירית שבתחום אחריותם מחדל ברמה בין-לאומית, שהם הפגינו "יכולת, נחישות, התנגדות ואומץ לב אלה נובעים מאמונה בלתי מעורערת, גאווה לאומית, מנהיגותו החכמה והחסרת תחרות של מנהיג המהפכה האיסלאמית, והאחדות והתמיכה הבלתי מעורערת של העם האיראני".