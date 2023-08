אחד מתרגילי הלחימה הגדולים ביותר של חיל האוויר האמריקאי ה"רד פלאג" שמתקיים הקיץ, התמקד לראשונה מזה שנים רבות באיום שמציבה סין ובנוסף גם צפון קוריאה. מי שעוד הוזכרה בדברי הקצינים האמריקאים היא איראן.

לראשונה, השתלב בתרגיל גם הצי ששלח נושאת מטוסים, ספינות טילים ואחרות, כחלק מהאימון שנועד להתמודד עם האיום הסיני, שנחשב למרכזי מבחינת הפנטגון. תרחישי הלחימה השונים התמקדו בלחימה אווירית וימית בטווחים ארוכים, בזירת האוקיינוס השקט וכאמור עם דגש לאיום הסיני.

Congratulations to all who participated in RED FLAG – NELLIS 23-3. This was RF’s first maritime integration into the Navy’s COMPTUEX, the largest adaptation of RF since its inception nearly 50 yrs ago. @NellisAFB, great job advancing joint combat readiness & integration training! pic.twitter.com/nLRUlo4BtH — Gen Mark Kelly (@ACC_Commander) August 8, 2023

גנרל מארק קלי, מפקד פיקוד הקרב בחיל האוויר האמריקאי, הכריז על השילוב הראשון אי פעם של תרגיל "רד פלאג" ו-COMPTUEX (יחידת אימונים מורכבים של הצי).

חיל האוויר האמריקאי שלח לאימון את מטוסי החמקן שלהם מסוג F-22 ו-F-35 ולצידם גם מפציצים סוג B-1, מטוסי תדלוק אווירי כמו KC-46 מסוקים כמו HH-60G וכלי טיס נוספים. הצי האמריקאי שלח לאימון הנרחב מטוסי לוחמה אלקטרוניים מסוג EA-18G ומטוסי קרב מסוג F-18.

כלל הטייסים שהשתתפו באימון התאמנו מול "כוח אדום" המדמה את האויב ("אגרסור") של חיל האוויר והצי שמתמחים, בדימוי שיטות לחימה וכלי הטיס של האויב. בחיל האוויר האמריקאי ובצי דיווחו שה"טייסים האדומים" טסו בטקטיקות של חיל האוויר הסיני כש"אתגרו" את הטייסים ה"כחולים".

Around 30 units and 2,000 participants from the @usairforce, USSF, Marine Corps, Navy and ANG gathered for #RedFlag. Nellis has hosted RF since 1975 to provide aircrews the experience of multiple, intensive air combat sorties in the safety of a training environment. pic.twitter.com/vkV0pJYJKT — Air Combat Command (@aircombatcmd) August 9, 2023

"שילוב של חיל האוויר וחיל הים בתרגיל רחב היקף שם דגש על תכנון משותף, תקשורת וביצוע כדי לשפר את יכולת הפעולה ההדדית ואפקטיביות מבצעית משותפת". אמר קולונל אריק ווינטרבוטום, מפקד טייסת אימוני הקרב 414, בבסיס נליס שמוביל את כל תרגילי הרד פלאג.

היסטורית, התרגילים נערכים בשטחי האימונים של נבאדה ובסיס נליס. התרגיל הנוכחי שדימה לחימה נגד הסינים וצפון קוריאה, התרחש בחלקו הגדול בטווחים ארוכים מול חופי דרום קליפורניה. הטייסים מחיל האוויר והצי תרגלו יחד תקיפות ארוכות טווח של ספינות אויב, כולל תדלוקים אוויריים של מטרות ב"מדינה זרה", תקיפת אתרי שיגור ושדות תעופה של האויב. בנוסף דימו תרחישי הגנה על קבוצת נושאת מטוסים של הצי.

"האימון ימשיך להתרחב לתרחישים ארוכי טווח, מפוזרים, משותפים וקואליציוניים", אמר קולונל ווינטרבוטום. "אנו גם מתאמנים להגיב ולהרתיע ביעילות איומים ממדינות כמו סין, רוסיה, איראן וצפון קוריאה, ואיומים מצד ארגונים קיצוניים אלימים, כגון אלו הפועלים במזרח התיכון, באפריקה ובאסיה".

מטוס F-35 ישראלי שהשתתף בתרגיל רד פלאג הקודם בנליס | צילום: U.S. Air Force photo by William R. Lewis

בניגוד לתרגילי "רד פלאג" קודמים כולל השניים שהיו השנה, הפעם השתתפו באימון רק טייסים אמריקאים. כמו כן, הדבר משתלב עם המדיניות החדשה של הפנטגון אחרי סיום המלחמה העולמית בטרור. מדיניות זו קובעת שעלתה הסבירות לחזרתה של "מלחמה קונבנציונלית" והאיום העיקר על ארה"ב הם הסינים ובאופן פחות גם הרוסים, שהצבא שלהם נשחק באוקראינה.

שינוי המדיניות הזה הביא לרכש והתאמה של היחידות האמריקאיות, שהתרגלו לפעול בצוותים קטנים ובשטחים בהם יש לארה"ב שליטה מלאה ותחת איום נמוך יחסית. מה שכמובן לא יהיה במלחמה מול סין או רוסיה.