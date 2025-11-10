למרות הצהרותיו של נשיא ארה"ב על כך שמתקני הגרעין של איראן הושמדו, גורמים רשמיים במזרח התיכון ומומחים ששוחחו עם העיתון מציירים תמונה שונה לחלוטין • בישראל סבורים שטהראן "העבירה למקום בטוח" מאגר אורניום מועשר שמספיק לייצור של כמה פצצות • גורמים במפרץ מעריכים שעימות נוסף בין המדינות הוא בלתי נמנע

חמישה חודשים כמעט חלפו מאז הסתיים מבצע "עם כלביא" באיראן ומאז הספיק נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ להצהיר בכל הזדמנות שמתקני הגרעין הושמדו לחלוטין. אלא שלפי גורמים רשמיים ששוחחו עם הניו יורק טיימס – הנזק שנגרם למתקני הגרעין רחוק מהשמדה מוחלטת. גורמים באיראן שצוטטו בעיתון אמרו ש"מפעלי הטילים עובדים כעת 24 שעות ביממה" ושבעימות הבא ישוגרו לעבר ישראל 2,000 טילים ביום – ולא 500 ב-12 ימים.

הנזק במתקן הגרעין בפורדו אחרי התקיפה האמריקנית בחודש יוני האחרון | צילום: Maxar

הסכם הגרעין בין איראן למעצמות שנחתם ב-2015 ונועד להגביל את העשרת האורניום של טהראן פג תוקף בחודש שעבר, הסנקציות הוחזרו – וכרגע נראה שהשיחות בין הצדדים לא נושאות פרי. במערב מעריכים כי בידי טהראן מאגר אורניום מועשר שיכול לייצר עד 11 פצצות גרעין. בניגוד לטענות של איראן שהמאגר נקבר בהריסות מתקני הגרעין – בישראל חושדים שהוא הועבר למקום בטוח.

זירת נפילה באחד המטחים ששוגרו מאיראן במהלך מבצע "עם כלביא"

הדיווח בניו יורק טיימס מתכתב עם מה שאמרו מקורות מודיעין מערביים ל-CNN בחודש שעבר. "איראן משקמת את תוכנית הטילים שלה בסיועה של סין – למרות חידוש הסנקציות של האו"ם שאמורות למנוע זאת", צוטטו המקורות ברשת האמריקנית. מאז חודשו הסנקציות על טהראן, תועדו כמה אוניות שהגיעו מסין ועגנו בנמל בנדר עבאס באיראן עם מטען של נתרן פרכלורט – החומר הכימי שדרוש לפיתוח דלק מוצק לטילים.

פיצוץ שאירע בנמל בנדר עבאס כתוצאה מהתלקחות של חומרים כימיקליים, אפריל 2024 | צילום: AP

פרסומת

מנהל פרויקט איראן בקבוצת המשבר הבין-לאומית, עלי ואז, צוטט בעיתון אומר ש"מפעלי הטילים באיראן עובדים כעת 24 שעות ביממה, בפעם הבאה שבטהראן יחליטו להגיב – הם מקווים לשגר 2,000 טילים בליסטיים ביום ולא 500 ב-12 ימים, כפי שהיה ביוני". הוא הוסיף שכרגע אינו מזהה סימנים לחידוש העימות, אך הדגיש: "ישראל מרגישה שהעבודה לא הושלמה, ולכן בטהראן מתכוננים למלחמה".

עוד צוין בדיווח שהקשרים שמנהלות המדינות הסוניות המתונות עם ארצות הברית – דוחקים את איראן לנקודה המבודדת ביותר שהייתה בה אי-פעם. אפילו סוריה, שתחתו משטרו של בשאר אל-אסד הייתה בת ברית מרכזית של טהראן, מנסה כעת להתקרב לארצות הברית. נשיאה, אחמד א-שרע נמצא כעת בוושינגטון לפגישה עם טראמפ שבה צפוי לבקש סיוע אמריקני לייצוב המדינה.

איראן מבודדת מאי-פעם, המנהיג העליון של איראן, עלי ח'אמנאי | צילום: רויטרס, רויטרס