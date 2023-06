ממשלת דנמרק מדווחת שכבר החלה להכשיר טייסים אוקראינים להטיס מטוסי קרב מסוג F-16. עוד מסרו שהם שוקלים אם להעביר את מטוסי ה- F-16שלהם לחיל האוויר האוקראיני, אחרי שהחליטו להקדים בשנתיים את הוצאתם מהשירות בחיל האוויר של דנמרק.

"נקטנו בצעד הראשון להתחלת ההכשרה של הטייסים האוקראינים", אמר ממלא מקום שר ההגנה הדני, טרולס לונד פולסן. לא ברור בכמה טייסים מדובר ומתי הם הגיעו לשם. כעת, לדבריו: "נשקול גם האם עלינו לתרום לאוקראינה תרומה קונקרטית יותר של מטוסי F-16 דנים וכמה צריכים להיות".

לחיל האוויר המלכותי של דנמרק יש 43 מטוסי 16-F בשירות פעיל, שיוחלפו במטוסי 35-F חמקן. ההערכה היא שלדנים מטוסי 16-F נוספים באחסון שעשויים להגיע לאוקראינה. אם זה נכון, המטוסים האלה יצטרכו הרבה שעות עבודת תחזוקה כדי לחזור לאוויר.

עתיד ה-16-F האוקראיני

הבכיר הדני חזר על הערכה המוכרת, והמשותפת לממשל בארה"ב, לפיה ידרשו בין שישה לשמונה חודשים כדי להכשיר טייסים אוקראינים כראוי להטיס את מטוסי F-16. בדו"ח של חיל האוויר האמריקאי, שדלף מוקדם יותר השנה, נכתב שהכשרה בסיסית של שני טייסים אוקראינים מנוסים, הראתה שהם יכולים להגיע ליכולת בסיסית יחסית להפעיל מטוס F-16 בתוך ארבעה חודשים.

מסתמן שאת הטייסים האוקראינים יאמנו מספר מדינות, חוץ מדנמרק גם פולין, הולנד ואחרות. סביר להניח שגם צי ה-F-16 האוקראיני העתידי, יהיה מורכב ממטוסים שיגיעו לשם ממספר מקורות.

מטוסי חיל האוויר המלכותי ההולנדי בפעילות נאט"ו | צילום: EFFREY GROENEWEG/ANP/AFP/GettyImages

בכירי ממשל באוקראינה ממשיכים להפעיל לחץ כבד במטרה להשיג מטוסי F-16 בהקדם האפשרי, ומסבירים שהם יביאו הגדלה משמעותית ביכולות ההגנה האווירית שלהם.

טייסי קרב אוקראינים נשלחים מדי פעם לתקשורת וגם משתמשים ברשתות החברתיות כדי להעביר מסרים דומים. אחד מהם המוכר בכינוי שלו "ג'וס" אמר שמטוסי ה F-16, גם אם יהיו מדגמים ישנים, יסייעו להם לקלוט בין השאר גם טילי אוויר-אוויר מתקדמים מסוג "AIM-120 אמראם", שיתנו להם מענה יעיל לכטב"מים המתאבדים מתוצרת איראן וגם מול מטוסי הסוחוי 35 של חיל האוויר הרוסי.