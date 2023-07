אישה ראשונה בתפקיד הרמטכ"ל של בריטניה? האישה הראשונה בתפקיד סגן רמטכ"ל צבא היבשה הבריטי, גנרלית שרון נסמית' היא המועמדת המובילה להחליף את הרמטכ"ל הנוכחי, פטריק סנדרס, שיסיים את תפקידו בשנה הבאה. לא רק האישה הראשונה - אם תמונה - גנרל נסמית' גם הראשונה בתפקיד שלא מגיעה לשם מהמערך הלוחם.

גנרל נסמית', 53, הוזמנה להגיש מועמדות לתפקיד ראש המטה הכללי על ידי שר ההגנה בן וואלאס. זאת אחרי שהוחלט שהרמטכ"ל המכהן, גנרל סנדרס יסיים את הקדנציה שלו מוקדם מהצפוי. זאת בשל התנגדותו לתוכנית קיצוץ נוספת צבא היבשה המלכותי.

חיילי צבא בריטניה, ארכיון | צילום: Finnbarr Webster, GettyImages

עצם מעמד הגשת המועמדות, שם אותה במקום היסטורי של האישה הראשונה שמועמדת לתפקיד ומעבר לזה, גם הראשונה שמגיעה לשם ממערך תומך לחימה, בעיקר בתחום התקשוב. בבריטניה רואים את השינוי במקצוע הצבאי בחיוב, לאחר שרוב הרמטכ"לים האחרונים הגיעו ממערכי החי"ר.

"למנות מישהי בלי רקע לחימה מסורתי יהיה איתות פנטסטי, וזה יכול להיות פריצת דרך גדולה עוד יותר מהעובדה שהיא אישה", אמרה חוקרת הצבא לואיז ג'ונס לאתר Forces. "זה מעניין גם משום שהרקע שלה הוא לא פיקוד בחזית".

סיפורה של המח"טית המעוטרת

לצבא הבריטי היא הצטרפה ב-1988 במסגרת של תוכנית קצינים בחיל הנשים באוניברסיטה. לאחר מכן עברה קורס קצינים באקדמיית סנדהרסט היוקרתית. ב-1992, הוצבה ביחידת תקשוב. במסגרת השירות שלה היא נשלחה לבלקן, לעיראק וללטביה ובשנת 2014 הפכה לאישה הראשונה בצבא הבריטי שקיבלה פיקוד על חטיבה, כשמונתה למח"טית של חטיבת התקשוב והאותות ה-1. שנה לאחר מכן קיבלה דרגת בריגדיר, המקבילה לדרגת קולונל.

ב-2018 נסמית' קיבלה פיקוד על קורפוס ההנדסה, לוגיסטיקה והתחזוקה המלכותי, שוב אישה ראשונה בתפקיד, שהרחיב את הניסיון המקצועי שלה בתחום התמיכה בלחימה. שנה לאחר מכן קיבלה את עיטור השירות הארוך המציין אנשי צבא שנמצאים בשירות 25 שנים וביצעו תפקידים באופן מוצלח. בשנת 2019 הוענקה לה דרגת גנרל והיא הפכה לחברת פורום המטכ"ל הבריטי. זמן קצר לאחר מכן, מונתה למפקדת חיל התקשוב וב-2022 לסגנית הרמטכ"ל.

Delighted to welcome Sharon Nesmith onto the Army Board and Executive Committee, and congratulate her on appointment as the next Deputy Chief of the General Staff, as a Lieutenant General and as the Army’s No 2. @BritishArmy pic.twitter.com/8nEnIktbjk — The Chief of the General Staff (@ArmyCGS) April 4, 2022

היא אחת מארבעה מתמודדים על תפקיד הרמטכ"ל, במקום הגנרל סר פטריק סנדרס, שצפוי לסיים את תפקידו בשנת 2024. שאר המתמודדים הם גנרל ראלף וודדיס, גנרל ניק בורטון, וגנרל רולי ווקר. מועמד נוסף גווין ג'נקינס שבעבר פיקד על ה-SBS, הקומנדו הימי הבריטי ירד מהפרק. בכל מקרה, כל המתמודדים בעלי עבר וניסיון קרבי. אולם לפחות על פי התקשורת הבריטית, גנרל נסמית' נחשבת "מועמדת חזקה". מנגד, יש הטוענים שם שהגנרלים וודדיס ו-ווקר נחשבים למועדפים.