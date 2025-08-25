בפיקוד הדרום חוקרים מי נתן את ההוראה לשגר פגזי טנק לעבר מטרה סמוך לבית החולים נאצר, למרות שהאישור המקורי ניתן על שימוש באמצעים מדויקים ומצומצמים יותר • בצה"ל מגדירים את הפער כתקלה מבצעית חמורה, אך מדגישים כי לפחות שמונה מההרוגים בתקיפה הם מחבלים מזוהים

בפיקוד הדרום מתנהל בשעה זו תחקיר מבצעי בעקבות הירי שבוצע אתמול (שני) לעבר מטרה סמוך לבית החולים נאסר, שבו נהרגו כמה פלסטינים בלתי מעורבים ובהם עיתונאים. השאלה המרכזית שנבדקת: מדוע נורו פגזי טנק - על אף שהאישור המקורי לפעולה כלל שימוש באמצעי לחימה מדויק ומצומצם יותר, שנועד לצמצם פגיעה סביבתית בבית החולים הרגיש.

התצפיתן על המרפסת - והאישור לתקיפה

בימים האחרונים זיהו כוחות צה"ל סמוך לבית החולים נאסר תצפיתן שהציב מצלמה על אחת המרפסות וצפה לעבר כוחות צה"ל. על פי ההערכה, הוא היה זה שהכווין את הירי לעברם. בשל כך, היעד עלה כבר לפני מספר ימים לאישור תקיפה בפיקוד הדרום, תוך הדגשה כי יש להשתמש באמצעי לחימה נקודתי שלא יגרום לנזק רחב. הרגישות הרבה סביב בית החולים הביאה לכך שהאישור התקף הועבר עד לדרג מפקד פיקוד הדרום.

ארבעת העיתונאים שדווח כי נהרגו בתקיפה

הירי החריג - והתקלה המבצעית

היום בוצעה התקיפה בפועל, אך בניגוד לאישור - נורו ארבעה פגזי טנק לעבר המטרה. בצה"ל מנסים כעת לברר מי נתן את ההוראה לחרוג מהאישור המקורי. בצבא מגדירים את הפער החמור הזה כתקלה מבצעית. לצד זאת, בצה"ל מציינים כי על פי מידע מודיעיני עדכני, לפחות שמונה מההרוגים בתקיפה הם מחבלים, ומספר זה עשוי לגדול בהמשך.

ממצאי התחקיר הראשוני

בצה"ל מזהירים מפני שחיקה ועומס שמביאים לעלייה בתקריות מבצעיות - דוגמת חדירת המחבלים למוצב כפיר לפני ימים אחדים – ומדגישים כי אסור שהמציאות הזו תפגע בשיקול הדעת של הלוחמים. התחקיר הנוכחי, כך מדגישים בצבא, חשוב לא רק לצורך ההסברה בעולם במסגרת המערכה על הלגיטימציה, אלא בראש ובראשונה כדי לשמור על כשירותו של צה"ל ועל חייליו.

פרסומת