כיצד ייראה עתיד המלחמה באוקראינה? תיעוד חדש משדה הקרב מספק הצצה לכך. בסרטון שהפך ויראלי, ניתן לראות חיילים אוקראינים בשוחות שלהם, בזמן שפלוגת נגמ"שים מסוג M-113 ו- YPR-765 (דגם הולנדי של אותו הנגמ"ש) מסתערים על השוחות בקווי החזית שבבחמוט, שעל פי הדיווח מצבא אוקראינה מוחזקים על ידי חיילים שכירי חרב של "וגנר".

הסרטון נראה כמו שילוב של מלחמת חפירות ממלחמת העולם הראשונה וקרבות שנות ה-60-70 שמנהלת חטיבה ממוכנת מצבא אוקראינה מול הרוסים. חטיבות אלה של צבא אוקראינה שהוקמו לאחרונה ומתאמנות בעורף ובמדינות זרות, מצוידות באמל"ח מתקדם יותר אולם עדיין לא נראות בחזית.

ברקע ניתן לשמוע את הדי הירי והפיצוצים של החיילים הרוסים. האוקראינים פועלים בשיטה שתקשה על הרוסים להרים את הראש ולפגוע בהם. חלק מהנגמ"שים, הישנים נדגיש וכמעט חסרי מיגון, מסתערים לכיוון קווי השוחות של הרוסים תוך שהם יורים מהמקלעים הכבדים שבצריח ואז מיד הם נוסעים במהירות לאחור, זאת כדי להתחמק מהרוסים ולשנות כיוון.

בדיוק בזמן הזה, החלק האחר של הפלוגה הממוכנת מסתער עם הנגמ"שים שלהם ובכך הם מחפים על חבריהם, שמשפרים עמדה לאחור כדי להסתער שוב, מורידים את הראש של הרוסים ופוגעים בהם. כאשר אלה מגיעים קרוב לרובים הם מזנקים לאחור ואותו חלק שהתארגן מחדש מסתער וכך זה חוזר חלילה כמו מעגל קטלני, כזה שלא מאפשר לרוסים זמן התארגנות ופגיעה בהם.

❗️In the district of #Bakhmut, soldiers are storming the Wagner positions with the support of M113/#YPR-765 armored personnel carriers pic.twitter.com/IklxMfCqdq — Sander (@SanderRegter) March 18, 2023

"חייבים כל כלי קרבי מולם"

אופן הפעולה מאפשר לאוקראינים הגנה על הכוחות שלהם, למרות שמדובר בכלים ישנים ולא ממוגנים במיוחד. נגמ"ש ה-M-113 תוצרת ארה"ב נמצא בשדות הקרב מאז שנות ה-60. האמריקאים השתמשו בו עוד בוויאטנם בצה"ל השתתף עוד במלחמת יום כיפור ונמצא בשירות גם כיום.

הכלי הזה לא מסוגל להתמודד עם האתגרים של שדה הקרב המודרני. למעשה, הוא לא אמור להיות בקו החזית כי אם להוביל את לוחמי החי"ר קרוב לשם. אולם האוקראינים נמצאים במקום שבו הם חייבים להפעיל כל כלי קרבי מול הרוסים.

בימים אלה נבנות חטיבות ממוכנות רבות. חלק באוקראינה ואחרות בפולין, גרמניה ובריטניה. ייתכן שבמדינות נוספות. חטיבות אלה יצוידו בטנקים ונגמ"שים מערביים מתקדמים יותר אותם צבא אוקראינה מקבל מארה"ב, שבדיה, גרמניה ועוד. טנק לאופרד 2 ומשוריין פומה באימון הצבא הגרמני | צילום: Sean Gallup/Getty Images

חטיבות שריון וחטיבות ממוכנות מוקמות כחלק מבנייה של כוח צבאי חדש ומתקדם שיבצע את מתקפת הנגד הצפויה של האוקראינים באביב או תחילת הקיץ.

אמנם הסרטון מציג כלים מיושנים, אולם שיטת הפעולה הזו היא מה שבכוונת האוקראינים להפעיל כאשר יגיעו החטיבות המוכנות עם הציוד החדש. אז היכולות יהיו טובות יותר כאשר האוקראינים מקווים להצליח בבלימת הרוסים בבחמוט ודחיקתם לאחור, כפי שעשו במתקפת הנגד הקודמת.