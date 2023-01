צבא רוסיה פרסם תיעוד נדיר של קרב שריון בין טנקים שלו לכוח שריון של צבא אוקראינה. במקרה הזה נראה כי ידם של הרוסים הייתה על העליונה. לטענת הרוסים, הטנקים שלהם היו מהסוג החדיש, T-90M אם כי קשה לקבוע את זה מהסרטון. התיעוד מספק הצצה נדירה ללחימה של הצבאות הסדירים וחשיבות הטנקים במערכה באוקראינה.

בסרטון, שפורסם על ידי הרוסים, ניתן לראות כוח של שלושה טנקים מתקדמים על ציר באזור דונבאס. מעצם התיעוד ניתן להבין שמלווה אותם רחפן או כטב"מ (כלי טיס בלתי מאויש). ככל הנראה, הם ידעו או חשדו שבשטח המיוער אליו נכנסו אורב כוח טנקים אוקראיני. על פי הפרסום הרוסי, היו שם שני טנקים של צבא אוקראינה.

מחוץ לטווח הראייה של הכוח האוקראיני, אחד משלושת הטנקים הרוסיים יורד מהציר לחגורת עצים מול הטנקים האוקראינים, מרחק של כ-500 מטרים. לאחר מכן שני הטנקים האחרים של הצבא הרוסי מתקדמים במטרה לגרום לטנקים האוקראינים לירות לעברם ובכך, לחשוף את עצם לטנק הנסתר. זה בדיוק מה שקרה.

הרוסים: זו הטקטיקה בה השתמשנו

לוחם רוסי שהתראיין לכלי התקשורת, הסביר ש"הם הסיחו את דעתם של שני הטנקים האוקראינים מזה (הרוסי) שנמצא בחגורת העצים". ברגע שהטנק האוקראיני חשף את עצמו, יצא ושיגר פגז, הטנק השלישי של הרוסים שהסתתר שיגר לעברו מספר פגזים והשמיד אותו. נראה שצוות הטנק האוקראיני הנוסף הבין מיד שהוא נכנס לנחיתות כשהוא לבד מול שלושה טנקים רוסיים, ונסוג משם.

"דו-קרב בין טנקים זה מהלך קשה, מסוכן ולמען האמת, מפחיד מאוד", אמר החייל הרוסי שככל הנראה השתתף בקרב או שהיה אחראי על העברת המידע שנקלט מהכלי האווירי לטנקים. "הדו-קרב בין הטנקים התרחש במרחק של פחות מ-500 מטר. צוות הטנק שלנו הצליח כאן יותר, ופגע באויב בזכות זה שנבחרה טקטיקה חכמה", הוסיף.

Russian T-90's in the Donbas area, we will soon see them on video's targeted by Javelins, Stugna-P or other ATGMs. pic.twitter.com/Id2K9mjnhp — NOËL (@NOELreports) January 1, 2023

ההערכה היא שלמרות אלפי טילי הנ"ט שמשגרים שני הצדדים וגם האש האווירית והארטילרית, הטנקים משחקים תפקיד חשוב מאוד במערכה. בהקשר האוקראיני, השילוב של שריון, חי"ר ואלמנטים נוספים זו הדרך המרכזית לכיבוש מחדש של השטח שנתפס ולדחיקה של הרוסים מעומק אוקראינה.

ההערכה היא שעד היום הצבא הרוסי איבד כ-1,600 טנקים באוקראינה מהם כ-500 שנפלו שלל. אוקראינה מצידה איבדה על פי הערכות כ-500 טנקים בהם כמאה שנפלו שלל. שני הצדדים, יש לציין, טוענים למספרים גבוהים הרבה יותר.

דרך נוספת להבין את חשיבות הטנק במערכה, היא הבקשה של אוקראינה לקבל טנקים מערביים בהם ה"אברמס" האמריקאי וה"לאופרד" הגרמני. לכך יש להוסיף את הכמות האדירה של פגזי הטנקים שארה"ב מספקת לאוקראינה.

טנקי 80-T מתקדמים של רוסיה בשורות אוקראינה | צילום: 93OMBr@