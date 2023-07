בדרך לעימות צבאי באזור? על רקע שליחת מטוסי קרב וספינות נוספות של ארה"ב למזרח התיכון, אמר בימים האחרונים גורם אמריקאי לסוכנות הידיעות AP כי ארצו "שוקלת מספר אפשרויות צבאיות להתמודדות עם התוקפנות הרוסית הגוברת בשמי סוריה".

ספק גדול אם האמריקאים מתכננים מבצע רחב עד כדי סכנת מלחמה עם הרוסים, בסוריה ובכלל. אולם יש עדויות רבות שלצד העברת מסרים של כוח ו"הפגנת שרירים", בוושינגטון שוקלים מהלך צבאי, מבצע מוגבל בסוריה.

"ארה"ב מודאגת יותר ויותר מהקשרים ההולכים ומתהדקים בין איראן, לרוסיה ולסוריה ברחבי המזרח התיכון", אמר אותו גורם. הוא סירב לפרט את האפשרויות הצבאיות, אך ציין שארה"ב לא תוותר על שום טריטוריה ותמשיך לטוס ולבצע משימות בסוריה.

אחת האפשרויות שעלו בהערכות שונות היא שהאמריקאים ינסו לבצע פעולות "לא אלימות" שיביכו את הרוסים. בעבר מטוסי 35-F טסו סמוך למערכות מכ"ם של הרוסים בסוריה מבלי שהתגלו ופרסום אותה גיחה עוררה זעם ומבוכה אצל הרוסים.

אפשרות אחרת היא שהאמריקאים לא יתקפו את הרוסים באופן ישיר, כי אם את בני בריתם ומארחיהם הסורים. החשש במקרה כזה הוא שהרוסים יגיבו, ייתכן שאף נגד התקיפות המיוחסות לישראל. גורמים בחיל האוויר אמרו בעבר שהרוסים לא מהווים איום על התקיפות בסוריה. עם זאת, גם אירוע קטן יכול להידרדר למשבר.

גם בימים מתוחים בין המדינות, יש למערכת הביטחון הישראלית קשרים הדוקים עם האמריקאים וישנו שיתוף פעולה בתחום הצבאי, כולל עדכון הדדי על הפעילות במזרח התיכון.

התקריות עם רוסיה ומצב הכוחות בסוריה

כבר תקופה ארוכה שבמרחב האווירי של סוריה נרשמים עימותים אוויריים בין ארה"ב לרוסים, בעיקר הטרדות של מטוסי קרב רוסיים נגד מטוסים, כטב"מים וכוחות יבשה אמריקאים. בהתחלה ארה"ב שמרה על מסרים דיפלומטיים, אך כעת הם מתדרכים באופן מפורש שמטוסי הקרב הרבים והספינות ששלחו לאזור, נועדו להתמודד עם הרוסים וגם עם האיראנים.

ארה"ב החליטה לשלוח למזרח התיכון ולמרחב האחריות של פיקוד המרכז שלה מטוסי F-35 והפנטגון אישר שלמפרץ הפרסי נשלחה עוד ספינת טילים. בסוריה מדווחים גם על תגבור של כוחות יבשה אמריקאים. כל זה בנוסף למטוסי הקרב מסוג A-10 ו-F-22 שכבר נמצאים במזרח התיכון ושליחת מטוסי F-16 עליהם הכריזו לפני מספר ימים.

מאז הפלישה הכושלת של הרוסים לאוקראינה, מוסקבה צמצמה באופן משמעותי את כוחותיה בסוריה. מטוסי קרב, מסוקים ולוחמים רבים עזבו את סוריה ונשלחו להילחם באוקראינה. הם השאירו בסוריה מספר מצומצם יחסית של כלי טיס. ההערכה היא שבשיא היו לרוסים למעלה מ-40 מטוסים בסוריה. כיום המספר הזה נע סביב ה-20, כאשר בין השאר מדובר במטוסי סוחוי מדגמים שונים ומסוקי קרב מסוג מי-28 ו-KA-52.

הרוסים מנסים לפצות על הנתון הזה דרך שיקום חיל האוויר הסורי. מנגד האמריקאים צברו באזור כמה עשרות מטוסי קרב בהם חמקנים מתקדמים, להם ניתן להוסיף עוד טייסות המוצבות שם באופן קבוע. לאמריקאים יש גם כאלף חיילים בסוריה בהם כוחות מיוחדים.



האמריקאים כפי שניתן להבין צברו כוח משמעותי ואיכותי במזרח התיכון, כזה שעולה על הכוח הרוסי בכל פרמטר כמו סד"כ, איכות, טכנולוגיה ועוד. זאת כשגם גם ביצועי הצבא הרוסי באוקראינה, פגעו מאוד בהרתעה שהייתה טרם המלחמה.

