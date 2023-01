תרגיל "אלוני בזלת" (Juniper Oak) של צה"ל עם פיקוד המרכז של צבא ארה"ב, הסתיים הערב (ה'). מדובר בתרגיל הגדול ביותר שהתקיים בשיתוף צבא ארה"ב, בו לקחו חלק כ-6,500 מפקדים וחיילים אמריקאים.



מדובר צה"ל נמסר כי התרגיל בחן את המוכנות הישראלית-אמריקאית והעצים את הקשר המבצעי בין שני הצבאות במטרה לשפר את יכולת ההתמודדות עם איומים אזוריים, כשהכוונה הברורה היא לאיראן. "התרגיל דימה תקיפת מטרות ותרחישים מורכבים בשילוב מערכות תקשורת, פיקוד ושליטה משותפות".

התרגיל החל במטווח אווירי וימי משותף של שני הצבאות בהשתתפות ספינות טילים ומסוקי קרב, במהלכו ביצעו ירי מתואם לעבר מטרות המדמות איומים ימיים. בהמשך, תרגלו חילות האוויר תרחישים שונים בשיתוף מטוסי קרב, מטוסי תובלה ותדלוק אווירי, מסוקי חילוץ והצלה, כטמ"מים, מטוסי ביון ומפציצים אמריקאים כבדים מסוג B-52 שהטילו חימוש חי בדרום הארץ.

Juniper Oak 23.2, the largest ever US-Israel combined exercise, continues.



Look for the culminating Juniper Oak video tomorrow. pic.twitter.com/xyme9p5aPe — U.S. Central Command (@CENTCOM) January 26, 2023

ספינות הטילים וצוללת של חיל הים ביצעו תמרון ימי יחד עם נושאת מטוסים ומשחתות אמריקאיות ככוח משימה משותף, בעל יכולות הגנה והתקפה אל מול מגוון איומים. כמו כן, בוצע תדלוק ספינות טילים מסוג סער 5, בלב הים, על-ידי מיכלית אמריקאית, להרחבת טווחי ומרחבי הפעולה של צה"ל בשגרה ובחירום.

בנוסף, התבצע תדלוק מטוסי קרב ומפציצים על ידי מטוסי תדלוק ישראליים מסוג "ראם" ומטוסי תדלוק אמריקאים כבדים מסוג KC-46, מטוסי התדלוק העתידים של צה"ל. חיל האוויר הישראלי והאמריקאי תרגלו "חילוץ טייס נוטש" בשטח הררי ומורכב ברמת הגולן, בו חילצו האמריקאים טייס ישראלי.

תרגיל "אלוני בזלת" (Juniper Oak) של צה"ל עם פיקוד המרכז של צבא ארה"ב, הסתיים הערב (ה׳).



התרגיל בחן את המוכנות הישראלית-אמריקאית והעצים את הקשר המבצעי בין שני הצבאות במטרה לשפר את יכולת ההתמודדות עם איומים אזוריים. pic.twitter.com/U3bdXBcfnW — Israeli Air Force (@IAFsite) January 26, 2023

כוחות זרוע היבשה קיימו אימון משותף שכלל תמרון וירי של עשרות רקטות, במהלכו שוגרו רקטות ארוכות טווח ממערכת HIMARS האמריקאית, שהפכה לשם-דבר בשורות צבא אוקראינה במלחמתו ברוסים, וממשגרים במערך הרקטי של חיל התותחנים הישראלי.



התרגיל הסתיים בתחקור ראשוני בראשות ראש המטה הכללי, רב-אלוף הרצי הלוי ומפקד סנטקום, גנרל מייקל קורילה, שנערך על גבי נושאת מטוסים אמריקאית בלב הים. בתחקור השתתפו גם מפקדים מפורום המטה הכללי של צה"ל, סגן מפקד סנטקום, מפקד חיל האוויר בפיקוד המרכז של צבא ארה"ב ומפקד הצי החמישי, האחראי על האזור. "המפקדים תחקרו את פעילות הכוחות האוווירים, היבשתיים והימיים בתרגיל ואת מתארי האימון המשותפים. כמו כן, הוצגו יכולות מבצעיות רבות שבאו לידי ביטוי בתרגיל", נמסר מצה"ל.



נושאת המטוסים של הצי האמריקאי "ג'ורג' בוש" בתרגיל עם ישראל | צילום: דובר צה"ל

"רואים עין בעין את האיומים"

"ישראל וארה"ב חולקות את אותם הערכים, צה"ל וסנטקום רואים עין בעין את האיומים האזוריים", אמר הרמטכ"ל, רב-אלוף הרצי הלוי. הוא הוסיף כי "ישראל יודעת איך להגן על עצמה, אבל תמיד טוב כשהשותף הטוב ביותר שלנו איתנו כדי שנלמד אחד מהשני. הקשר המבצעי הזה מחזק את היכולת שלנו להתמודד עם מגוון רחב של אתגרים בטחוניים באזור. אני ארצה להביע את הערכתי הרבה למפקדי וחיילי סנטקום שהיו איתנו כאן השבוע ובמיוחד לגנרל קורילה על שותפות נפלאה. היינו טובים, עכשיו אנחנו טובים יותר".



מפקד סנטקום, גנרל מייקל קורילה, אמר: "במהלך חמשת הימים האחרונים, שיפרנו משמעותית את היכולת המשותפת שלנו להגיב לאיומים אזוריים. צה"ל מחזיק במערכות הנשק החדשניות ביותר, פועל ברמת מקצועיות מקסימלית ובעל יכולת לחימה מהשורה הראשונה. ארה"ב מחויבת לביטחון ישראל ותומכת בבניית היתרון האיכותי של המדינה".

בצה"ל סיכמו ואמרו כי התרגיל הינו הראשון בסדרת תרגילים שעתידים להתקיים בשנת 2023.

הרמטכ"ל רב-אלוף הרצי הלוי ומפקד סנטקום בצבא ארה"ב, הגנרל מייקל קורילה | צילום: דובר צה"ל

מטוסי קרב של חיל האוויר הישראלי והאמריקאי בתרגיל | צילום: דובר צה"ל