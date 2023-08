כמו בסרט ריגול: טייס מסוקים רוסי ערק לאוקראינה עם המסוק שלו ועליו גם חלקי חילוף למטוסי קרב. באוקראינה טוענים שהטייס הרוסי ערק בזכות מבצע שניהל המודיעין שלהם במשך כחצי שנה, במסגרתו על פי כמה דיווחים קיבל הטייס תשלום בסך חצי מיליון דולר. על המסוק היו עוד שני אנשי צוות שככל הנראה לא ידעו על העריקה ולא ברור מה עלה בגורלם. באוקראינה מדווחים שנהרגו.

מסוק ה-Mi-8 של הרוסים נחת בשדה תעופה אוקראיני, כשבבטן המסוק היו חלקי חילוף למטוסי קרב סוחוי 27 וסוחוי 30. העיתון "אוקראינסקה פראבדה", ציטט מקורות במודיעין האוקראיני (GRU) שאמרו כי המסוק יכנס לשירות בחיל האוויר האוקראיני וכי חלקי החילוף נשלחו לשני בסיסים שמפעילים מטוסי קרב.

A curious story has been revealed today.



A Russian pilot of a Mi-8 AMTSH defected with his helicopter to Ukraine few weeks ago. The chopper was transporting spare parts for Su-27 and Su-30M fighter jets. The operation was coordinated with the Ukrainian intelligence. The other 2… pic.twitter.com/mUkiLp8QpW — (((Tendar))) (@Tendar) August 23, 2023

מהדיווחים עולה שמנהלת המודיעין הראשית של אוקראינה תכננה וניהלה את המבצע על פני תקופה של שישה חודשים, לפני שהשיגה הצלחה. טייס המסוקים בחיל האוויר הרוסי שוכנע לערוק, ובטרם המריא לגיחה שהסתיימה באוקראינה, בני משפחתו חולצו בדרך לא ברורה מרוסיה והועברו ליעד לא ידוע באוקראינה.

ראש מנהלת המודיעין הראשית של אוקראינה, קירילו בודאנוב, אמר בשיחה עם רדיו אירופה החופשית Radio) Free Europe): "הצלחנו למצוא את הגישה הנכונה לאיש, הצלחנו ליצור את התנאים להוציא את כל המשפחה בלי שישימו לב, ובסופו של דבר ליצור את התנאים לכך שהוא יוכל להנחית את המסוק הזה עם צוות שלא ידע מה קרה. כשהבינו היכן נחתו, הם ניסו לברוח. לרוע המזל, הם (שני אנשי הצוות הנוספים שהיו על המסוק) נהרגו. היינו רוצים לקחת אותם בחיים".

מקורות רוסים לא רשמיים גם אישרו ש- Mi-8 הגיע לאוקראינה, אך סיפקו סיבות שונות מדוע. לפי Fighterbomber, ערוץ טלגרם פרו-רוסי בולט המופעל על ידי טייס קרב רוסי לשעבר, נטען שהטיסה המדוברת התרחשה "לפני שבועיים" והם נחתו באוקראינה בגלל טעות בניווט. "הצוות, מסיבה כלשהי, איבד את הכיוון וחצה את הגבול", קבע הערוץ, שאישר כי תמונה של המסוק שפורסמה בתקשורת האוקראינית היא של ה-Mi-8 המעורב.

מסוק MI-8 רוסי | צילום: DELIL SOULEIMAN /AFP/GettyImages

מהדיווחים עולה שה-Mi-8 חצה את הגבול לאוקראינה עם שלושה אנשים על הסיפון, שני טייסים ומכונאי מוטס. המסוק המריא למשימת העברה של חלקי חילוף למטוסי קרב לבסיס חיל האוויר הרוסי, ובמהלכה סטה מהנתיב שלו לאוקראינה.

שני אנשי הצוות האחרים לא היו מודעים למיקום המסוק ונתיב הטיסה שלו עד שזה היה מאוחר מדי. "כשהבינו היכן הם נחתו, הצוות ניסה להמריא, אך הם נורו בזמן שהמסוק היה על הקרקע. ככל הנראה שני אנשי צוות מתו, והמפקד נלקח כבן ערובה", נכתב בערוץ Fighterbomber.

אנדריי יוסוב, דובר מנהלת המודיעין הראשית של אוקראינה, אמר לטלוויזיה הממלכתית: "יהיה מידע רשמי. אנחנו צריכים לחכות קצת - אנחנו עובדים על זה, כולל עם הצוות". כך שבעתיד צפוי מידע נוסף ואולי גם ראיון עם הטייס הרוסי שערק. מהלך לוחמה פסיכולוגית שהאוקראינים אוהבים. ייתכן שהדבר גם רומז לכך שאנשי הצוות האחרים לא נהרגו.

The official reply from Andriy Yusov, spokesman for the GUR who confirmed that a Russian Mi-8 helicopter actually landed at a Ukrainian airfield. pic.twitter.com/OFJth2oS9q — NOELREPORTS (@NOELreports) August 23, 2023

העריקה היא רגע השיא במבצע נרחב של המודיעין האוקראיני לגרום לטייסים רוסים לעבור צד עם כלי הטיס שלהם. בעבר היו לפחות שלושה טייסי קרב רוסים שפנו אליהם. פניות שנכשלו בסופו של דבר. אולם משהו שבהחלט מסמן כיוון ברור.