16:28 - התרעה הופעלה בשלומי ובבצת

שיגור אחד שזוהה משטח לבנון לכיוון שלומי נפל בשטח פתוח.

16:19 - מחבלים ירו ופוצצו מטען: פצוע קשה ו-2 קל בפיגוע ליד חומש

פצוע קשה ושני פצועים קל בפיגוע סמוך לחומש שבשומרון. כוחות הביטחון מנהלים מרדף אחר המחבלים שירו לעבר ישיבה ולאחר מכן פוצצו מטען חבלה. הכתבה המלאה

13:51 - לראשונה היום: אזעקות הופעלו בכמה יישובים בגליל

זמן קצר אחרי תקיפת צה"ל בדרום לבנון, אזעקות הופעלו בשתולה ונטוע שבגליל המערבי, ואביבים שבגליל העליון. זוהו כמה נפילות בשטחים פתוחים בשתולה, לא דווח על נפגעים.

13:50 - דיווח בעזה: כמה הרוגים ופצועים פלסטינים מפגיעת חבילות סיוע שהצניחה ארה"ב

כמה פלסטינים נהרגו וכמה נפצעו מפגיעת חבילות סיוע שהוצנחו מהאוויר לעזה. מהדיווחים ברצועה עולה כי החבילות, שהופלו במהירות לקרקע, פגעו בכמה עזתים. זאת, לאחר שככל הנראה כמה מהמצנחים לא נפתחו כראוי. לכתבה המלאה

13:40 - משרד החוץ: מברכים על השקת המסדרון הימי מקפריסין לרצועת עזה

משרד החוץ פרסם הודעה רשמית שבה נכתב כי ישראל מברכת על השקת המסדרון הימי מקפריסין לרצועת עזה. "היוזמה הקפריסאית תאפשר הגברת הסיוע ההומניטרי לרצועת עזה, לאחר בידוק ביטחוני בסטנדרטים ישראלים", נכתב. "ישראל תמשיך לאפשר העברת סיוע הומניטרי לעזה לתושבי עזה, בהתאם לדיני המלחמה ובתיאום עם ארה"ב ובעלות בריתנו בעולם".

"נמשיך להילחם נגד החמאס, הקורא להשמדת מדינת ישראל וביצע את טבח השבעה באוקטובר, עד לחיסולו והשבת כל החטופים הביתה", הבהירו במשרד החוץ. "קיימת חשיבות רבה להצטרפות מדינות נוספות ליוזמה הקפריסאית ולמאמץ הבין-לאומי להעברת הסיוע".

12:53 - צה"ל ושב"כ: חוסל פעיל בג'יהאד האיסלאמי שקידם "פעילות טרור משמעותית" מול ישראל

לוחמי דובדבן ומג"ב, בהכוונת שב"כ, חיסלו הבוקר בכפר סילת חרתיה שבחטיבת מנשה את מחמד עאדל מחמד שלבי, מחבל בג'יהאד האיסלאמי, כך נמסר בהודעה משותפת של כוחות הביטחון. שלבי היה מעורב בקידום פעילות טרור משמעותית עבור הגא"פ, בהן פיגועי ירי, מטעני נפץ והעברות כספי טרור. בביתו אותר נשק מסוג M-16, מחסניות וציוד צבאי. אין נפגעים לכוחותינו.

עוד נמסר כי במהלך הלילה כוחות הביטחון עצרו 9 מבוקשים ברחבי יהודה ושומרון והחרימו אמצעי לחימה. עד כה נעצרו מתחילת המלחמה כ-3,500 מבוקשים ברחבי אוגדת יהודה ושומרון וחטיבת הבקעה והעמקים. יותר מ-1,500 מהם מהם פעילי חמאס.

דובר צה"ל עדכן כי לפני זמן קצר מטוסי קרב תקפו מפקדה צבאית של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב אל-מנצורי שבדרום לבנון, ומפקדה נוספת של הארגון במרחב בינת ג'בל.





עוד נמסר כי צה"ל כי אמש הותקף מבנה צבאי של חיזבאללה במרחב תלוסה, לצד מבנה צבאי נוסף במרחב מג'דל זון. בתום תקיפת המבנה, זוהו פיצוצי משנה שהעידו על הימצאות של אמצעי לחימה שאוחסנו במבנה.

12:23 - נשיאת נציבות האיחוד האירופי: יש קטסטרופה הומניטרית בעזה

אורסולה פון דר ליין, נשיאת נציבות האיחוד האירופי: יש קטסטרופה הומניטרית בעזה. מתחיל היום בפילוט למסדרון הומניטרי מקפריסין לרצועה, בתקווה שהוא יחל לפעול מחר או ביום ראשון. במקביל, שר החוץ של בריטניה דיוויד קמרון ציין כי בריטניה, יחד עם ארה"ב ובעלות בריתה, יפתחו היום מסדרון הומניטרי ימי לרצועת עזה.

People in Gaza are in desperate humanitarian need.



Alongside the US, the UK and partners have announced we will open a maritime corridor to deliver aid directly to Gaza.



We continue to urge Israel to allow more trucks into Gaza as the fastest way to get aid to those who need…