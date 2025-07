שמונה מטוסי קרב אמריקאים מסוג F-15E שסיימו את הפריסה שלהם במזח התיכון, נחתו לעצירת ביניים בבסיס חיל האוויר הבריטי, בדרכם לבסיס הבית שלהם בארה"ב. בתיעוד של המטוסים מעצירת הביניים הזאת, נראו סימוני פצצה מעניינים ולא מוכרים שמעלים מספר ספקולציות על המשימות שביצעו באזור.

מדובר במטוסי קרב של טייסת הקרב ה-893 שפרסו לבסיס בירדן באוקטובר 2024 על רקע המתיחות הגוברת אז בין ישראל לאיראן. הטייסת הזאת שלחה 12 מטוסי F-15E לירדן, ובזמן הפריסה משימתם תוארה כגורם מרתיע וכאמצעי להפחתת הסיכון לסכסוך אזורי רחב יותר, אחרי החיסול של מזכ"ל חיזבאללה חסן נסראללה.

Interesting markings on the 366th Fighter Wing F-15Es returning from Middle East deployment to Mountain Home AFB show AGM-158 JASSMs, AGR-20 APKWS II and JDAMs.

Suggests JASSMs likely used in the Operation Midnight Hammer. https://t.co/KV396kUyI2 pic.twitter.com/OsddvOjI4K — Mehdi H. (@mhmiranusa) July 19, 2025

מעט מאוד פרטים נחשפו על המשימות של טייסת הקרב ה-389 שהגיעה מבסיס מאונטיין. הציורים המסורתיים על אף המטוס שכוללים בטייסת הזו דמויות מסרטי אימה, מראים הפלות וחימושים אותם המטוסים האמריקאים הפעילו, כוללים סימונים של פצצות JDAM (האמריקאים מסמנים על המטוסים שלהם כל תקיפה שהמטס ביצע וסוג ע"פ החימוש).

בנוסף, הסימונים מלמדים על תקיפות בהם הפעילו טילים מסוג AGM-158 JASSM, על כל מטוס יש סימון של כמה טילים כאלה שיגר. עוד תועדו על המטוסים סימונים של רקטות 70 מ"מ מונחות מסוג AGR-20 בהם האמריקאים השתמשו ליירוט כטב"מים איראניים וחות'יים.

מטוס 15-F שארה"ב שלחה לאזור ותועד עם חימוש חריג | צילום: us centcom

מה שעוד ניתן לראות לצד הסימונים של החימושים שהמטוסים הטילו, אלו גם כמה ברקים אדומים שכנראה מייצגים סוג נשק לא מזוהה או כזה שלא פורסם. מטוסי הקרב האמריקאים היו מוצבים בבסיס חיל האוויר מווואפק סאלטי בירדן, כשגם השימוש ב-AGM-158 JASSM על ידי מטוסי ה-F-15E במזרח התיכון, טיל הנחשב למוכר, הוא לא משהו שאושר רשמית.

על פי הערכות, מטוסי הקרב האלה אולי הופעלו גם ככוח תמיכה במבצע "פטיש חצות", תקיפת אתרי הגרעין של איראן בחודש שעבר. ייתכן שבמסגרת הזו, הם טסו עם חימוש שדבר קיומו לא אפורסם רשמית. כך או אחרת חיל האוויר האמריקאי לא מתייחס לבקשות מידע בנושא, אבל ייתכן שבהמשך החימוש שעומד מאחורי הסימון הלא מוכר יפורסם.