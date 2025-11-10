פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בחיפה, בשבתו כבית משפט לימאות, בקשה חריגה להחרים לצמיתות 50 כלי שיט זרים שניסו להפר את הסגר הימי החוקי שהטילה מדינת ישראל על רצועת עזה, במסגרת משט "סומוד". כך נמסר היום (שני) מהפרקליטות. מהבקשה עולה, כי חלק לא מבוטל מכלי השיט היו בבעלות ארגון חמאס.

את הבקשה הגישה פרקליטות מחוז חיפה (אזרחי), שם מסרו כי היא מבוססת על הדין הבין-לאומי, המעניק למדינות את הזכות לתפוס כלי שיט המנסים להפר סגר ימי, ולביהמ"ש סמכות להורות על החרמתם. משט "סומוד" הגיע לישראל באוקטובר האחרון, בהמשך למשטים קודמים שהגיעו ונעצרו. המדינה טוענת כי כלי השיט שהשתתפו "לקחו חלק במשט חריג בנסיבותיו וחסר תקדים במהותו, ובפרט בהיקף כלי השיט שלקחו חלק במשט, והאתגר המבצעי המכוון שהוצב בפני חיל הים; וכן במעורבותו המשמעותית של ארגון הטרור חמאס בהוצאתו אל הפועל".

בפעימה הראשונה הגיעו 41 כלי שיט שנעצרו ביום הכיפורים ובפעימה השנייה, כשבוע לאחר מכן, הגיע 9 נוספים. המדינה טוענת, כי "חמאס פעל למימון המשט, לסנכרון בין הארגונים הבינ"ל השונים, ולרכש ספינות, והכל תוך ניסיון להסתרת מעורבותו במשט". בנוסף, "מדובר על משט חסר תקדים בהיקפו וממדיו, עם תכנון סדור וניהוג ריכוזי, והכל במטרה לאתגר את חיל הים ולהביא לפריצת הסגר הימי...תנועת הכלים התבצעה באופן הדומה להתנהלות של כלי שיט צבאיים, השטים בדבוקה אחת".

בפרקליטות הדגישו כי על כלי השיט נמצאה כמות מזערית של ציוד הומניטרי - פחות מ-5 טון במצטבר, ה"מהווה כרבע מכמות הסיוע אשר מובילה משאית בודדת לרצועת עזה", כאשר נכנסות מאות משאיות לרצועה מידי יום. עובדה זו, הדגישו, "מעידה על כוונותיהם האמיתיות של מארגני המשט, לנסות ולפרוץ את הסגר הימי, או לפחות לייצר פרובוקציה תקשורתית כחלק מהמערכה התדמיתית נגד מדינת ישראל בעולם - ולא המצג ההומניטרי שביקשו לייחס לעצמם לצרכי אהדה בין-לאומית".

לטענת המדינה, מעורבותו הישירה של חמאס, לרבות מימון ורכש כלי שיט (באמצעות חברת קש שבבעלות פעיל בארגון PCPA שהקים חמאס), "מלמדת על מניעים ביטחוניים חמורים המחייבים תגובה משפטית תקיפה".