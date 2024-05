06:35 - בהמשך להתרעות בנהריה: כלי טיס נפל במרחב געתון שבגליל המערבי

06:20 - צה"ל על האזעקות בנהריה והסביבה: זוהו מספר כלי טיס שחצו משטח לבנון לאזור - לפחות אחד מהם יורט; לא ידוע על פיצוצים במרחב

I can't say I have ever seen something like this before: An Israeli fighter jet and what appears to be an Iron Dome Tamir missile attempt to intercept a Hezbollah drone over Nahariyya a short time ago. pic.twitter.com/H65YdRNOr1