בצל הפלישה הרוסית לאוקראינה, רומניה הודיעה שבכוונתה לרכוש מטוסי קרב "מהדור החמישי", כשמדובר במטוסי החמקן 35-F. בהודעה שהתפרסמה באתר הרשמי של הנשיא קלאוס יוהאניס, נכתב שמטרת הרכש "לחזק את ההגנה האווירית של רומניה ולהרתיע מפני תקיפות".

בהודעה שפרסמה מועצת ההגנה העליונה של רומניה (CSAT), נמסר כי בוקרשט שואפת לרכוש את הדור האחרון של מטוסי הקרב, ה-F-35 האמריקאי מתוצרת "לוקהיד מרטין", כדי לשדרג את יכולות ההגנה האווירית שלה. בשנים האחרונות רומניה פועלת להגדלה ושדרוג הצבא שלה. בהודעה נמסר גם ש"תהליך המודרניזציה של חיל האוויר יימשך באמצעות רכישת מטוסי F-35 מהדור האחרון".

המלחמה באוקראינה האיצה את מרוץ החימוש באירופה, ומטוסי החמקן הפכו לאחד מאמצעי הלחימה היותר מבוקשים בקרב מדינות היבשת, אשר רואות ברוסיה איום ביטחוני משמעותי עליהן. לרומניה גבול משותף עם אוקראינה שאורכו כ-600 ק"מ.

רומניה נחשבת מדינה חשובה בברית נאט"ו, כשעל אדמתה מערכות הגנה אמריקאיות מפני טילים בליסטיים ו"קבוצת קרב" קבועה של הברית. המלחמה באוקראינה הגדילה עוד יותר את חשיבותה הביטחונית של רומניה, שבתחומה מתאמנים חיילים אוקראינים. בנוסף, דרכה עוברים מספר נתיבי נשק אשר נשלח לאוקראינה.

ההודעה על רכש מטוסי החמקן האמריקאים מגיעה רק חודש אחרי שרומניה הודיעה כי תרכוש טנקים מסוג "אברמס" תוצרת ג'נרל דיינמיקס האמריקאית, כאמור כחלק מתוכניות רכש ביטחוני נרחב. עוד קודם לכן, בדצמבר, משרד ההגנה של רומניה חתם על עסקה לרכישת שבע מערכות מטוסים בלתי מאוישים מסוג "Watchkeeper X" של חברת אלביט מערכות הישראלית.

BREAKING:



Today, Romania decided to buy F-35 jets for the Romanian Air Force from the U.S.



pic.twitter.com/MfvOEG0eS3 — Visegrád 24 (@visegrad24) April 11, 2023

המודרניזציה של צבא רומניה

לרומניה צבא עם סד"כ של כ-75 אלף חיילי סדיר וקבע ועוד כ-60 אלף חיילי מילואים. בדצמבר האחרון בוקרשט הודיעה כי תקציב הביטחון לשנת 2023 יוכפל ויעמוד על 7.8 מיליארד אירו. בשנת 2017 עמד תקציב הביטחון הרומני על פחות מ-4 מיליארד אירו.

ההערכה היא שהתקציב צפוי עוד לעלות. כיום עיקר האמל"ח של הצבא הרומני הינו מתוצרת רוסית, אולם בשנים האחרונות הם פועלים כחלק מהמודרניזציה של הצבא להסב את האמל"ח שלהם למתקדם, מתוצרת מערבית.

טנקי ה"אברמס" האמריקאים יחליפו את 350 הטנקים מסוג TR-85 המקומי שהוא למעשה שדרוג של T-55 רוסי. לחיל האוויר הרומני טייסת מטוסי מיג 21 ועוד טייסת של מטוסי F-16. מספר מטוסי הF-16- צפוי לגדול ואת מטוסי המיג 21 בכוונתם להוציא משירות בטווח הזמן הקרוב.

מטוס מיג 21 של רומניה | צילום: DANIEL MIHAILESCU/AFP/GettyImages