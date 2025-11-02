על סף הסלמה: ישראל מגבירה את הלחץ על חיזבאללה וממשלת לבנון

הזירה הצפונית בלבנון ממשיכה להיות חמה, בעקבות הפרות חוזרות של חיזבאללה וחוסר היכולת של ממשלת לבנון לפרק את ארגון הטרור מנשקו, מה שמגביר את הביקורת שנשמעת מארצות הברית. וושינגטון עדיין מבקשת לייצב את לבנון ולמנוע הסלמה, אבל הממשל מאבד את הסבלנות לנוכח אוזלת היד של ממשלת ביירות, שאינה נוקטת בצעדים אפקטיביים לפירוק ארגון הטרור חיזבאללה מנשקו.

המצב הנוכחי שבו ארגון חמוש נהנה מחסינות וממשיך לשקם את עצמו ולהתעצם, מוביל את ישראל למערכה אגרסיבית, שכרגע מתנהלת בעיקר מהאוויר אבל גם מאיימת להבעיר את האזור, כשהאמריקאים משגרים כעת מסר ברור: אם לבנון לא תפעל, ישראל תפעל ובתמיכה מלאה שלנו.

המסר המדיני מישראל וארה"ב הופך למעשים בשטח, באמצעות צה"ל שחיסל מאז הפסקת האש בצפון מאות מחבלים והשמיד מספר דומה של מטרות. אמש דווח שצה"ל חיסל ארבעה מחבלים מ"כוח רדואן" של חיזבאללה, שהיו אנשי לוגיסטיקה בכירים בארגון. חיסול שמצטרף לגל של חיסולים ממוקדים שנועדו לשבש את העורק הלוגיסטי של הארגון.

מדובר בחיסול חשוב, שכן אנשי לוגיסטיקה הם "מערך הדם" של חיזבאללה, שתחום האחריות שלהם הוא העברת רקטות, אספקת ציוד, ותחזוקת התשתיות הצבאיות בשגרה. בתקופה הזאת הם מובילים את ניסיונות השיקום וההסתרה מחדש של אמצעי הלחימה, שלא נפגעו במערכה. פגיעה בהם משבשת את היכולת המבצעית של היחידות הלוחמות של חיזבאללה ומקשה על השיקום.

פגיעה בשרשרת הפיקוד הלוגיסטית הבכירה חשובה כמו חיסול של כל מפקד, הגם שלכל אחד יש מחליף, כי החיסולים האלה פוגעים בידע המקצועי וב"זיכרון הארגוני". לוקח זמן רב לאמן ולהחליף אנשי לוגיסטיקה בכירים והפגיעה היא ארוכת טווח אבל למען הסר ספק, לא מדובר בפגיעה בלתי הפיכה. יש גם את מימד ההרתעה. ישראל מוכיחה פעם אחר פעם שיש לה מודיעין מדויק ויכולת לפגוע בכל גורם בחיזבאללה, בכל עת ובכל מקום. לצה"ל כמעט ואין מגבלות.

הבעיה שבמסגרת מגבלות הכוח, כפי שפרסמנו ב-mako בסוף השבוע, חיזבאללה ממשיך להתעצם ולבנות את עצמו מחדש. הדרך היעילה ביותר לפרוק הארגון נשארה מדינית ודיפלומטית, לצד הפגנת הכוח המתבקשת.

פרסומת

הבעיה שהדרישה הבינלאומית לפרק את חיזבאללה מנשקו הפכה למשא ומתן בלתי נגמר, שבו ביירות מציגה חוסר אונים או שיתוק פוליטי. לבנון שנמצאת במשבר כלכלי עמוק, תלויה בסיוע בינלאומי אבל ארה"ב ומדינות המפרץ מתנות סיוע זה בנקיטת צעדים ממשיים נגד חיזבאללה.

בנוסף, הממשלה הלבנונית נתפסת כמי שמאפשרת לחיזבאללה לפעול כמדינה בתוך מדינה, ובכך היא מאבדת את הלגיטימיות הבינלאומית שלה. חוסר המעש של ביירות הוא הדלק להסלמה וארה"ב, כפי שלפחות רומזים שם, לא תעמוד מהצד בזמן שהסטטוס קוו המסוכן הזה נמשך.

שר הביטחון ישראל כ"ץ חידד את הדרישה הישראלית, שתואמת את עמדת ארה"ב, לפיה חייבים לפרק את חיזבאללה מנשקו ולהרחיק את כוחות הטרור מהגבול בהתאם להסכם שנחתם בחסות אמריקאית. השר משגר מסר כפול כשמצד אחד הדלת הדיפלומטית עדיין פתוחה, מנגד תקיפות ישראליות כמה פעמים ביום וחיסול של פעילי חיזבאללה בכל הזדמנות והפרה.